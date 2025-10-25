Arribas reaparece en las redes para felicitar a Aspas y a Osasuna

Francisco J. Moya Sábado, 25 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

En plena crisis institucional en el FC Cartagena, Alejandro Arribas reapareció ayer en X, antiguo Twitter. Y no lo hizo para informar a los abonados del club que pretende quedarse. Tampoco para tranquilizarlos, ilusionarlos e intentar poner un poco de cordura en todo este lío que vive el Efesé desde hace semanas. Volvió para dejar mensajes de felicitación a Iago Aspas, con quien compartió vestuario en el Sevilla en la temporada 2014-15 y al CA Osasuna, cuya camiseta vistió entre 2012 y 2014.

«Enhorabuena por el gol y por seguir batiendo récords, @aspas10. ¡Siempre todo lo mejor para ti !#Friends #Memories», escribió en un guiño al delantero gallego, quien el jueves recibió un gran homenaje en Balaídos antes del Celta-Niza de Europa League. Se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del club vigués (534).

Más tarde, Arribas tuvo un detalle con el CA Osasuna, que este viernes celebraba el 105º aniversario de su nacimiento. «Feliz aniversario a toda la gente de Osasuna», puso Arribas, quien acompañó el texto de un vídeo con el gol que le marcó al Getafe en El Sadar el 11 de mayo de 2013. Le dio los tres puntos al equipo local, fue básico para amarrar la permanencia ese año en Primera para un equipo entonces entrenado por Mendilibar y es el único que marcó en el estadio rojillo. Los otros dos que anotó con el conjunto navarro fueron a domicilio, en Vallecas y Almería.

Según pudo saber LA VERDAD, Arribas no gestiona su propia cuenta en X y, como hacen tantos futbolistas, tiene contratada a una agencia de comunicación que se encarga de subir contenidos de este tipo, siempre positivos y sin pretensiones informativas. Ayer, desde luego, no era un buen día para hacer guiños a nadie.

