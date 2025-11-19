La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas charla con el director deportivo Manuel Sánchez Breis y su mano derecha, Sívori, antes de un partido del Efesé, en el palco del estadio Cartagonova. Antonio Gil/ AGM

Arribas quiere que Duino descuente del precio las deudas del Cartagena que pueda encontrarse

El madrileño sabe que deberá asumir pagos del pasado y pretende que eso se rebaje de los 2,7 millones a abonar a Moreno en 2027

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:48

Un punto del contrato que se discute en la compraventa del FC Cartagena tiene que ver con el dinero que se le debe a ... Felipe Moreno. Es prácticamente el fleco más importante que queda por cerrar de una operación que se está demorando demasiado. Para que Alejandro Arribas entre a la SAD albinegra con el 100% de las acciones tiene que comprometerse a devolver al presidente del Real Murcia un préstamo por valor de 2,7 millones de euros antes del 30 de mayo de 2027. El exfutbolista está dispuesto a afrontarlo con avales, pero quiere que esa cantidad se vea reducida cuando asuma deudas heredadas durante la gestión de Paco Belmonte en la última década.

