Arribas pondrá una fecha límite para entrar o marcharse si la compraventa del Cartagena sigue parada

Cuatro meses después de su entrada oficiosa en el FC Cartagena, la posibilidad de plantarse y poner límites empieza a merodear por la cabeza ... de Alejandro Arribas. El exfutbolista, de 36 años, lleva semanas tratando de acceder al poder de la SAD albinegra, adelantar pagos y charlar con unos y con otros. Pero la realidad es que el contrato no se firma, el tiempo pasa y no hay avances claros en la negociación.

Este escenario desesperante está empezando a colmar el vaso de la paciencia de Arribas. El exfutbolista defiende que ya ha depositado más de un millón y medio de euros en el club, que ha demostrado ser solvente y está dispuesto a pelear por cumplir lo que él mismo catalogó que sería «un sueño»: entrar solo y sin la ayuda de su padre a gestionar un equipo de fútbol. Y a diferencia del Rayo Majadahonda, donde contó con estrechos colaboradores en la directiva, esta vez como presidente al frente de las operaciones.

Sin embargo, el exfutbolista de Rayo Vallecano, Deportivo, Sevilla, Osasuna y Oviedo, entre otros, empieza a plantearse la posibilidad de marcarse una fecha límite para entrar al Efesé o finalmente desistir. Según pudo saber LA VERDAD, esa idea le ronda la cabeza y este nuevo freno de las negociaciones se ha convertido en un duro revés tanto para él como para su credibilidad de cara a la masa social albinegra. Hay palabras e intenciones, pero no hechos.

Los únicos ingresos que son seguros para esta temporada son los de las taquillas contra el Valencia y el Real Murcia

Este proceso de compraventa se ha convertido en el cuento de nunca acabar y ya desgasta a todas las partes implicadas. También al propio Arribas, consciente de que sus planes anunciados el 30 de octubre en una rueda de prensa no hacen más que demorarse en el tiempo sin éxito. Lo que iba a ser cuestión de días de plasmar en una notaría se acerca ya al mes. El último freno hace unos días, cuando fuentes de Duino Inversiones dieron luz verde a la operación y la emplazaron únicamente al cierre de flecos entre Belmonte y Arribas. Nada de nada.

LAS CLAVES CUATRO MESES Arribas aterrizó en julio y actualmente ni tiene poder ni voz ni voto en el día a día del club

OTRA PARÁLISIS La parte compradora dice que no hay acuerdo ni firma de todas las partes y eso frena el proceso

FRICCIÓN Los actores no se tapan y en público muestran su distanciamiento cada vez más evidente

A inicios de la semana pasada, de hecho, el exfutbolista estaban tan convencido de que todo llegaría a buen puerto que comunicó en sus círculos cercanos la opción real de que todo quedara cerrado antes del partido del pasado domingo contra el Europa. Se marcó el viernes 14. Hasta se ha hablado de un acuerdo detallado y plasmado en un borrador con todas las cláusulas, plazos y cantidades. Sin embargo, ni eso ha sucedido ni ayer a primera hora la parte compradora comunicó novedades al respecto.

Las fuentes consultadas remarcaron el bloqueo de la compraventa, al parecer, esta vez porque aún no existe acuerdo total entre todas las partes (Belmonte, Moreno y Arribas) ni se ha plasmado con las correspondientes firmas, un hecho que con anterioridad, a principios de noviembre, volvió a postergar la entrada del exfutbolista, de Víctor Alonso, de Javier Hernández y de Jerónimo Barrales. Un revés tras otro que, según esas fuentes, empieza a no tener fin y a desgastar a los que quieren comprar el Cartagena.

Por todo ello, Arribas tiene claro de que esto debe acabar tarde o temprano. Y en su cabeza se ha puesto un límite, una fecha, que ni en sus círculos más cercanos ha querido concretar. Quiere entrar, gestionar y poner en orden la SAD albinegra, salpicada de deudas con decenas de proveedores y hasta con las administraciones públicas. Es necesaria la inyección económica y a corto y medio plazo solo existe una: los ingresos por taquilla contra el Valencia y el Real Murcia. A largo, una hipotética fase de ascenso a Segunda.

Fricciones en público

Desde el sábado 2 de noviembre las partes se han cruzado hasta comunicados públicos. Arribas habló de «despropósito» y el club tachó sus declaraciones de poco apropiadas, pues tuvieron lugar apenas tres horas antes del importante partido en casa contra el Villarreal B. El exfutbolista denunció modificaciones en un contrato y el club le emplazó al documento del 17 de julio.

El tira y afloja es evidente por parte de la parte compradora. Víctor Alonso no aparece por el Cartagonova desde hace un mes, dimitió de sus funciones de director general y en este tiempo se ha encargado de denunciar en medios de comunicación del peligro real de colapso económico si la compraventa no se cierra. También deslizó que Felipe Moreno tiene algo que ver con Duino Inversiones, algo que está ya bastante claro.

Y Javier Hernández, llamado a ser el director deportivo, no dudó en arremeter públicamente contra el comunicado del club el 2 de noviembre. «¿Cómo se puede mentir tanto en conductos oficiales?», escribió en sus redes sociales. Mientras tanto, Breis y Sívori han desaparecido y el trasiego de actividad en las oficinas es realmente mínimo.

La parte compradora afirma que el CSD está «al tanto» de las negociaciones con Duino Inversiones

El Consejo Superior de Deportes (CSD) no ha recibido ninguna petición ni de Alejandro Arribas ni de Cortadone Inversiones SL para comprar el Efesé. Esta comunicación previa es indispensable cuando una sociedad pretende adquirir como mínimo el 25% de una Sociedad Anónima Deportiva, como es el caso del FC Cartagena.

El CSD debe autorizar previamente el proceso, algo que no ha sucedido. Para ello, la parte compradora, en este caso Alejandro Arribas, debe identificarse formalmente, informar del porcentaje de las acciones que pretende adquirir y un acto notarial donde el exfutbolista demuestre que no incurre en ninguna prohibición para adquirir acciones, según lo previsto en el artículo 23 de la ley del Deporte y del 17 del Real Decreto 1251/1999. El madrileño, asimismo, también debería de informar al organismo público sobre los plazos y las condiciones de adquisición de esas acciones.

El montante total está a nombre de Duino Inversiones, la empresa controlada al 85% por un estrecho colaborador del presidente del Real Murcia Felipe Moreno: Fernando Carreño. La intención de Arribas es quedarse con el 100% de la SAD, pero para ello debe dar unas garantías de pago en forma de avales para cubrir el total de la operación en mayo de 2027.

De momento, esa autorización al CSD no se ha producido, aunque desde el entorno de Arribas sostienen que el organismo público presidido por José Manuel Rodríguez Uribes está «al tanto» del proceso de compraventa y que se notificará realmente cuando exista un acuerdo real, por escrito y firmado entre todas las partes.

Martí sí lo solicitó

Esa comunicación previa al CSD sí la registró debidamente el empresario valenciano Enrique Martí, concretamente a través d su empresa Executive Privilege. Esto sucedió en octubre de 2024, pero pasaron los meses, Martí no puso dinero y su entrada a la SAD albinegro junto con la del representante de futbolistas Rafael Cascallana cayó en saco roto.

Ningún otro fondo, sociedad o empresario ha dado ese paso al frente, pues las negociaciones no avanzaron y todo quedó en contactos, intercambio de documentación y de cifras. Así sucedió, por ejemplo, con el presidente del Jimbee Cartagena Miguel Ángel Jiménez Bosque.