La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Alonso y Alejandro Arribas comparecen el pasado jueves en la sala de prensa del estadio Cartagonova para anunciar el pacto de compraventa. J. M. Rodríguez/ AGM

Arribas mantiene el plan de entrar al Cartagena, pero con las condiciones pactadas el jueves

Lamenta que Duino haya modificado algunos pagos 48 horas después de dar el visto bueno y confía en que las partes vuelvan al punto de partida para acceder al club

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

La compraventa del Cartagena sigue sin cerrarse porque Paco Belmonte, Fernando Carreño y Alejandro Arribas no se ponen de acuerdo. El exfutbolista madrileño ... mantiene el plan para acceder a la SAD albinegra inmediatamente bajo condiciones pactadas el pasado jueves en el estadio Cartagonova, pero denuncia que el titular del 85% de las acciones modificó la cuantía de algunas cláusulas a cantidades «inasumibles» que la parte compradora no está a dispuesta a aceptar. Así, la situación en el club es de desgobierno, de vacío institucional y sin nadie al mando en el día a día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arribas mantiene el plan de entrar al Cartagena, pero con las condiciones pactadas el jueves

Arribas mantiene el plan de entrar al Cartagena, pero con las condiciones pactadas el jueves