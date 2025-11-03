Arribas mantiene el plan de entrar al Cartagena, pero con las condiciones pactadas el jueves

La compraventa del Cartagena sigue sin cerrarse porque Paco Belmonte, Fernando Carreño y Alejandro Arribas no se ponen de acuerdo. El exfutbolista madrileño ... mantiene el plan para acceder a la SAD albinegra inmediatamente bajo condiciones pactadas el pasado jueves en el estadio Cartagonova, pero denuncia que el titular del 85% de las acciones modificó la cuantía de algunas cláusulas a cantidades «inasumibles» que la parte compradora no está a dispuesta a aceptar. Así, la situación en el club es de desgobierno, de vacío institucional y sin nadie al mando en el día a día.

Arribas insiste en que el jueves a las 10.30 horas todas las partes implicadas acordaron la compraventa por un valor de seis millones de euros, los finiquitos de los directivos salientes (Belmonte, Breis, Sívori y César Remón) así como la letra pequeña del contrato con plazos de pago y avales. La parte compradora sostiene que abandonó la reunión con el 'sí' de la vendedora, que se comprometió a revisar los documentos y entregarlos firmados ese mismo día.

Con ese pacto cerrado, Arribas y Víctor Alonso comparecieron el jueves a las 12.00 horas. Dieron la operación por cerrada, anunciaron la llegada inminente de nuevos directos y matizaron, en cualquier caso, que solo faltaba la firma de todas las partes de Duino Inversiones. El acuerdo era tan total que Belmonte, Breis y Sívori se despidieron de la plantilla veinticuatro horas después en un momento emotivo de abrazos, aplausos y palmadas en la espalda. Los tres visibilizaron el cierre de una etapa iniciada en abril de 2015 y se confirmaba de este modo que todo era cuestión de tiempo.

Dinero por subir a Primera

La sorpresa para los directivos salientes y la parte compradora, relatan círculos cercanos a Arribas, es que el sábado a la una de la tarde recibieron el contrato modificado en varias cláusulas. Una de ellas, según pudo saber LA VERDAD, atiende a los pagos variables que la parte compradora se comprometía a hacer a la vendedora en caso de ascenso a Segunda y a Primera División en las siguientes temporadas. La cuantía acordada el jueves era de 400.000 euros y desde el entorno de Arribas denuncian que el sábado aparecía elevada a 4 millones de euros.

La parte compradora, llegados ya a este lunes 3 de noviembre, tiene claro que no aceptará esas modificaciones y mantiene su idea fija de mantener en vigor el contrato del jueves. Entienden que ese documento no se firmó, pero en la reunión todas las partes estuvieron de acuerdo, dieron el 'sí' y un ejemplo fue la despedida oficial de Belmonte, Breis y Sívori en el entrenamiento previo al partido contra el Villarreal B.

Arribas salió al corte y el sábado a las tres de la tarde tildó lo ocurrido en esas 48 horas de «despropósito». El club amagó con responderle esa misma noche, pero no lo hizo hasta ayer a las dos de la tarde en un comunicado detallado. En el mismo, Duino se ciñe al acuerdo que las partes cerraron el 17 de julio y defiende que parte de lo hablado el pasado jueves no está en ese documento inicial ni «contemplan» aceptar esas condiciones. En privado, el entorno de Arribas lo lamenta porque insisten en que todos dieron luz verde a las modificaciones del jueves y solo faltaba la firma del 85% de Fernando Carreño.

Arribas ha depositado cerca de dos millones de euros hasta ahora, según el club el equivalente al 29% del montante total de la operación de compraventa. La idea inicial era que el exfutbolista alcanzara casi el 50% de aquí a 2027 en varios pagos, si bien desde la semana pasada estaba dispuesto a abonarlo todo para adelantar su entrada al Cartagena en solitario sin Belmonte, Breis, Sívori y César Remón cohabitando en las oficinas. Para el resto existía un aval de alrededor de dos millones de euros. La idea de acceder a la SAD albinegra se mantiene y confía en que la parte vendedora acepte el pacto del jueves.

La rajada de un antiguo empleado del club: «Vended ya»

La sucesión de acontecimientos en las últimas horas en el Efesé ha dado lugar a una catarata de comentarios en las redes sociales, la mayoría de aficionados albinegros en contra de la propiedad Duino Inversiones. Una de las voces críticas más llamativas ha sido la de un antiguo trabajador del club, Martín Muñoz, quien rajó duramente al leer el comunicado de Alejandro Arribas. «Ocho años en el FC Cartagena y hoy solo siento vergüenza. Vended ya. Mentira tras mentira. Estáis hundiendo al club y la ciudad. Cartagena no merece este circo», escribió Muñoz, quien hasta hace un tiempo formó parte de la dirección deportiva del Cartagena B.

Las peñas exigen que la alcaldesa tome ya cartas en el asunto

La Federación de Peñas del Efesé (Fpfcct) exigió ayer que el Ayuntamiento de Cartagena, con la alcaldesa Noelia Arroyo a la cabeza, medie para poner fin al «despropósito» de la compraventa del club. El colectivo que representa a dos mil quinientos abonados apoyó al comprador Alejandro Arribas, rechazó a la propiedad de Duino Inversiones y pidió que esta ponga fin al «bloqueo» que amenaza con poner «en riesgo el futuro deportivo, social y patrimonial» de la entidad.

La Fpfcct ha vuelto a ponerse en pie de guerra desde que el pasado sábado Arribas denunciara nuevos impedimentos para comprar el Efesé. Los peñistas respaldaron al exfutbolista y aseguraron que está sufriendo «engaños» y «triquiñuelas de trileros» de Duino Inversiones para entrar.

«Triquiñuelas de trileros»

Esta situación, recordaron, mantiene al club «paralizado», en desgobierno y dando una imagen que «ridiculiza a la afición y a toda la ciudad de Cartagena». Los peñistas estudian «emprender acciones» legales y exigieron al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto, medie y ayude a poner una solución al «despropósito».

«Estamos hartos y cansados de excusas. Exigimos responsabilidades, honestidad y compromiso real con el FC Cartagena. La afición no es un actor secundario: somos el alma del club y tenemos derecho a una gestión que respete su historia, su patrimonio y su futuro», defendieron los peñistas en el escrito.