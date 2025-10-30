Arribas cierra la compra del Efesé y pone fin a una década de mandato de Belmonte

Rubén Serrano Cartagena Jueves, 30 de octubre 2025, 12:09 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

Este jueves 30 de octubre es el punto y final a la etapa de Paco Belmonte, la persona que ha dirigido en la última década el FC Cartagena. Las partes alcanzaron a primera hora de la mañana un acuerdo definitivo para que la propiedad de la SAD albinegra pase a nombre del exfutbolista Alejandro Arribas, quien intentó cerrar el proceso durante los últimos tres meses y finalmente lo ha logrado por una cantidad cercana a los seis millones de euros. La operación supone toda una revolución para el club, que de ahora en adelante cambiará todas sus caras visibles.

La operación se cerró a primera hora de este jueves en una reunión definitiva en las oficinas del estadio Cartagonova, según pudo saber LA VERDAD. Allí comparecieron todas las partes implicadas y cerraron un pacto por valor de alrededor de seis millones de euros. Esto está supeditado a avales y garantías de pago hasta al menos inicios de 2027, tiempo en el que Arribas deberá desenvolsar cantidades de dinero hasta completar el proceso.

La compraventa del Cartagena llega a su fin después de doce meses absolutamente frenéticos, caóticos y que se llevaron por delante tanto la ilusión de la afición como el proyecto deportivo con un descenso ridículo a Primera RFEF. Fue en octubre de 2024 cuando el Consejo Superior de Deportes notificó en primer lugar la solicitud de compra por parte del empresario valenciano Enrique Martí. Aquello cayó en saco roto y posteriormente llegaron multitud de intereses, desde la del presidente del Jimbee Cartagena Miguel Ángel Jiménez Bosque y el dueño de La Hita Gregorio García hasta la del Alfonso Serrano y fondos inversores de origen desconocido que nunca llegaron a buen puerto. Finalmente, en julio, se informó de un acuerdo con Arribas que tras varios tiras y afloja y ultimátums se ha cerrado.

Por la puerta de atrás

El tiempo de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis, Sívori y compañía estaba totalmente agotado, especialmente desde que el primero decidió cerrarse en banda y romper su relación con aficionados, medios de comunicación y en general con buena parte del tejido empresarial del municipio. El presidente y hombre para todo desde abril de 2015 desapareció cuando las cosas empezaron a torcerse en el verano de 2023, la situación económica llegó a desembocar en impagos a los futbolistas y la figura de Felipe Moreno estaba ya a la orden del día. Belmonte nunca dio explicaciones, patinó en algunas declaraciones públicas y la última vez que se puso delante de un micrófono, en febrero, ni siquiera permitió que se le hicieran preguntas.

Por todo ello, la relación era ya insostenible, la ruptura social era insalvable con numerosas manifestaciones y la figura de Belmonte se resquebrajó sin una vuelta atrás. La venta accionarial de Duino Inversiones era la única vía posible para intentar reconducir la situación, una vez visto que el club incluso tuvo ya problemas para pagar compitiendo en una categoría profesional. Ahora, Arribas tiene la difícil tarea de sacar al Cartagena a flote: además de cumplir con todas las obligaciones del día a día se tendrá que ver la manera de encauzar los pagos pendientes y una deuda neta que a junio de 2024 era de 8,4 millones de euros.

