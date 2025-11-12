Arribas acerca posturas y confía en cerrar la compra del Efesé en las próximas 48 horas Las partes liman detalles y alcanzan ya acuerdos verbales en algunos términos del contrato con el fin de poder cerrarlo entre hoy y mañana

Rubén Serrano Cartagena Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

El acuerdo a tres bandas entre Felipe Moreno, Paco Belmonte y Alejandro Arribas para cerrar la venta del Cartagena parece enfilar sus últimos momentos. Fuentes consultadas por LA VERDAD creen que la operación podría cerrarse en las próximas 48 horas porque se han acercado posturas, se liman detalles y se han alcanzado ya puntos de acuerdos verbales para la redacción del contrato.

Fuentes cercanas a Arribas confían en que la operación salga adelante entre este miércoles y mañana jueves, si bien los límites fijados siempre se han situado antes del partido del domingo 23 contra el Eldense. Este mismo miércoles, siempre según la parte compradora, la operación ha ido avanzando y la intención es que si nada vuelve a torcerse pueda darse por cerrada en las próximas horas.

En todo este asunto el aún presidente Paco Belmonte ha puesto de su parte para que exista ese acercamiento y la operación llegue a buen puerto. Belmonte, desde hace más de una semana, asume la gestión de la SAD en la sombra, ha pagado facturas atrasadas a proveedores y ciertamente no ha mirado mucho más allá del día a día, sabiendo que la compraventa puede cerrarse en cualquier momento.

La operación lleva demorándose desde el 17 de julio y vive numerosos vaivenes desde el 1 de noviembre, cuando el preacuerdo pactado el jueves 30 de octubre saltó por los aires, Arribas lo denunció en sus redes sociales y el club le respondió con otro comunicado. Desde entonces ha habido momentos de distancia, mensajes entre líneas en las redes sociales y hasta dimisiones como la del director general Víctor Alonso, quien regresaría de nuevo a la SAD albinegra si se termina de completar la compraventa.

El CSD, atento a Felipe Moreno

Por otro lado, el Consejo Superior de Deportes (CSD) tendría abierto «un seguimiento desde hace varios años» a Felipe Moreno para conocer si existe alguna relación que lo vincule al FC Cartagena, según ha adelantado la televisión autonómica 'La7'. Este diario aún no ha podido confirmarlo por medio de fuentes oficiales del CSD.

Temas

Cartagena FC