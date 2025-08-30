Andy Escudero, pretendido por el Efesé, no juega ni un minuto con el Ceuta en El Sardinero

Francisco J. Moya Sábado, 30 de agosto 2025, 22:51 Comenta Compartir

El extremo alicantino Andy Escudero, a quien el Cartagena pretende contratar antes de que mañana eche el cierre del mercado de fichajes a las 23.59 horas, volvió a quedarse este sábado sin jugar con el Ceuta. El conjunto norteafricano, que cayó goleado ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-1), todavía no ha puntuado y tras perder sus tres primeros partidos está buscando varios refuerzos para mejorar su plantilla. Llegará un extremo derecho y es posible que Andy Escudero sea uno de los sacrificados de un Ceuta que ahora mismo es colista de Segunda.

Andy Escudero, que el pasado curso fue una pieza clave en el ascenso del equipo caballa con 7 goles y 2 asistencias, fue titular en la primera jornada ante el Valladolid. Disputó 78 minutos en ese primer encuentro en el que el Ceuta también cayó con estrépito (3-0). En la segunda jornada no tuvo minutos frente al Sporting y ayer tampoco tiró de él su todavía entrenador, el sevillano José Juan Romero.

No solo el Cartagena está interesado en firmar a Andy Escudero. El Hércules, equipo de la ciudad natal del futbolista, está apretando bastante en los últimos días para hacerse con sus servicios. El futbolista, que antes de ascender con el Ceuta, pasó por el Nástic, el Alcoyano, el Intercity, el Real Murcia (solo 78 minutos de juego en 4 partidos entre octubre y diciembre de 2019) y el San Sebastián de los Reyes. En ninguno de esos equipos ofreció el rendimiento que sí dio la pasada temporada en el Ceuta.

Al margen de esta negociación, el director deportivo del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, maneja otras opciones para traer a ese extremo derecho que complete la plantilla. Ander Martín y Queipo son dos de los jugadores que están en el radar de Breis, pero no hay ninguna decisión tomada aún.