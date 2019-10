Andújar: «Iremos encontrando nuestro juego poco a poco» David Andújar, ayer en la sala de prensa del Cartagonova. / j. m. rodríguez / agm El central madrileño destaca la «unión» de todo el equipo y subraya que «lo más importante es ser compactos y sumar de tres en tres» FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 2 octubre 2019, 02:39

David Andújar, central madrileño de 28 años, está siendo una de las sensaciones del Cartagena en este tramo inicial del campeonato. Fijo en el 'once' de Gustavo Munúa desde el primer amistoso de la pretemporada, el ex del Rayo Majadahonda está formando una gran pareja con Carlos David en el eje de la zaga. «El equipo está haciendo un buen trabajo, estamos sólidos, especialmente fuera de casa, y estoy seguro de que iremos encontrando nuestro juego poco a poco y dando buenas tardes a nuestra afición, con más fútbol. En todo caso, esto es Segunda B y lo más importante es ser compactos y sumar de tres en tres», apuntó ayer en sala de prensa el '2' del Cartagena.

Los albinegros son los únicos de las tres primeras categorías del fútbol nacional que han ganado sus tres partidos a domicilio y son el equipo menos goleado del grupo IV (solo dos tantos en contra) y de las tres primeras divisiones, junto al Andorra (líder del grupo III) y el Calahorra (invicto en el II). En Primera División, el Athletic Club es el menos batido con tres goles en siete jornadas, una más que en Segunda B.

Para Andújar, la clave de este éxito es «la unión de todos, que es además lo que nos hará estar arriba y pelear con los mejores a lo largo del año», dijo. «Yo firmo acabar cada partido con la portería a cero. Pero es que estamos siendo un equipo muy unido y muy sacrificado. Y eso es clave. No se trata de que simplemente el portero y la defensa lo estemos haciendo bien. Es algo más. Yo veo que desde arriba la gente está muy involucrada en el trabajo defensivo y eso hará que seamos un equipo sólido y fuerte. Los equipos que encajan pocos goles son los que luchan hasta el final por los grandes objetivos», recordó Andújar.

«Firmo acabar cada partido con la portería a cero. Estamos siendo sólidos y fuertes»

Pasado en Majadahonda

Andújar era el líder de la zaga del Rayo Majadahonda que le birló el ascenso al Cartagena en mayo de 2018. «Aquello es pasado y lo disfruté mucho. Somos profesionales y cada uno tiene que defender los colores de la camiseta que lleva en ese momento. Di lo mejor de mí allí e hicimos una temporada fantástica. Conseguimos el objetivo del ascenso y ojalá este año podamos vivir algo igual de bonito, aquí en Cartagena. Desde que he llegado he notado el cariño de todo el mundo y la idea es devolverlo con trabajo», señaló el de Torrejón de Ardoz, quien presisamente debutó en Segunda B en aquella campaña 2017-18.

«En Cartagena he encontrado mayor masa social que en Majadahonda y un proyecto muy serio»

Hasta entonces, siempre había competido en la Regional Preferente madrileña (dos años en el Torrejón y cuatro en el Coslada) y una sola temporada en el grupo 7 de Tercera División, con el Móstoles. Ayer recordó divertido la anécdota de que en sus años en Preferente y Tercera casi todos los entrenadores lo utilizaban como solución de emergencia en el ataque en los últimos minutos de los partidos.

«Cuando íbamos perdiendo y quedaba poco, por aquello de que soy alto [mide 1,90], me solían subir arriba como delantero centro, a rematar balones aéreos que colgaban al área de los rivales, porque es una faceta que se me da bien. Algún gol hice incluso», bromeó. En el Cartagena -confesó- «he encontrado mayor masa social que en Majadahonda y un proyecto muy serio». Añadió que «me estoy encontrando muy cómodo y estoy involucrado en el equipo. Me ilusiona estar aquí».