Álex Millán fabrica la sexta victoria del Cartagena

Un espectáculo decadente como el que se presumía este sábado en el Cartagonova, entre el segundo peor colista de Segunda en el siglo XXI y ... uno de los peores Tenerifes de la historia, posiblemente merecía también un árbitro decadente. Moreno Aragón es el peor árbitro de Segunda y eso que tiene mucha competencia. Así las cosas, por mera justicia poética, el choque requería un colegiado así, a la altura de los contendientes. Bajan el Cartagena y el Tenerife con todo merecimiento. No sabemos si les acompañará también Moreno Aragón. Pero, desde luego, también se lo merece.

El árbitro granadino, adscrito al colegio madrileño, que tantas veces perjudicó al Efesé en estas temporadas en Segunda que ya tocan a su fin, esta vez le benefició claramente. En la ruleta de Moreno Aragón todo puede pasar. No hay criterio ni colores. Es una moneda al aire. Y en esta ocasión, el damnificado fue un Tenerife que se quedó con uno menos en el minuto 17 de un modo injusto. El central visitante Landazuri vio la roja directa en una acción en la que Álex Millán se fue al suelo sin que hubiera ningún contacto. Picó el árbitro, no rechistó el juez de línea, tampoco hubo noticias de López Toca desde el VAR y el defensa ecuatoriano se fue a los vestuarios con el partido recién iniciado.

FC Cartagena: Fuidias; Aguirregabiria, Alcalá, Jorge More, Vukcevic (Delmás, 73); Ndiaye, Andy (Guerrero, 89), Pepín Machín (Escrihe, 73); Óscar Clemente (El Jebari, 62), Daniel Luna (Rafa Núñez, 80) y Álex Millán (Ortuño, 73). 1 - 0 CD Tenerife: Salvi; David Rodríguez, Sergio González, Landazuri, Gabriel (Mellot, 45); Maikel Mesa, Aarón, Diarra; Cantero (César Álvarez, 26) (Teto, 84), Padilla (Luismi Cruz, 45) y Waldo Rubio (Ángel, 78). Gol: 1-0, Álex Millán (minuto 41).

Árbitro: Moreno Aragón (colegio madrileño). Amarillas al local Andy y al visitante David Rodríguez. Expulsó al visitante Landazuri (minuto 17).

El estadio: Cartagonova. 1.708 espectadores.

Álex Millán, que había imitado antes a Abreu fallando un gol incomprensible a un metro de la portería, tras un servicio de Aguirregabiria, se sacó de la chistera esa roja que allanó el camino a los de casa en su penúltima aparición ante su público. Ante lo que queda de él, vamos. 1.708 espectadores, según el dato facilitado por el club. Apenas 1.000 a ojo de buen cubero. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que se adelgazaban los datos de asistencia al estadio. Ahora se engordan. ¿Para qué? Vaya usted a saber.

Decíamos que Álex Millán forzó la roja, pero alguien debía haber avisado a Moreno Aragón que se estaba equivocando. Desenfundó pronto el granadino, alegó que Landazuri era el último hombre y había derribado a Álex Millán y lo echó. El Tenerife, deprimido en su primera semana como tercer equipo descendido oficialmente a Primera Federación, había entrado francamente mal al partido. Y quedarse con uno menos lo dejó todavía más a merced de un Cartagena que atacaba y quería marcar.

Lo consiguió Álex Millán, con un gran cabezazo que lo acerca un poco más a conseguir sitio en algún equipo de Segunda el próximo curso. Ya lleva cinco tantos en esta segunda vuelta. El gol vino tras un buen centro de Aguirregabiria, quien disfrutó de espacios y firmó sus mejores minutos de la temporada. Demasiado tarde, claro. Pepín Machín, al ralentí como siempre, pudo hacer el segundo en dos disparos que se le fueron altos. Y Daniel Luna, tras un buen pase de Óscar Clemente, la echó fuera cuando se quedó solo delante de Salvi, un meta visitante que pudo encajar varios tantos en un primer tiempo lamentable de los chicharreros.

Gol anulado

Mejoraron los canarios en el segundo tiempo. Marcó Luismi Cruz con un disparo manso aunque ajustado que se comió Toni Fuidias, de nuevo titular por delante de Pablo Cuñat. Pero esta vez el VAR sí avisó a Moreno Aragón, quien mirando la pantalla comprobó que David Rodríguez había hecho falta a Óscar Clemente en el lance previo al disparo de Luismi Cruz. Siguieron protestando los visitantes, que acabaron con su entrenador, Álvaro Cervera, también expulsado. Perdió los papeles y Moreno Aragón lo castigó. No perdona una.

El tramo final del partido resumió perfectamente las miserias del Cartagena durante toda la temporada. No supo aprovechar su superioridad numérica, defendió por acumulación pero con escasa seguridad y no tuvo ninguna confianza para buscar el segundo. Solo cuando el Tenerife se quedó momentáneamente con nueve, por un golpe en la cabeza sufrido por César, se estiró y tuvo el 2-0. Lo perdonó Andy, tras una buena pared dentro del área por Ortuño. Finalmente despertó el banquillo del Tenerife y entró Teto por César. Diez contra once, siguió buscando el empate un Tenerife al que todo le salió del revés en el Cartagonova. Casi hace el 1-1 el cartagenero Sergio González en la última jugada. Ganó el Efesé y nadie lo celebró. Porque eso ya no importa absolutamente nada.