Alejandro Arribas presenta su proyecto para el Cartagena sin Belmonte y con Víctor Alonso y Javi Hernández

El nuevo propietario del FC Cartagena, Alejandro Arribas, confirmó este jueves que «se ha completado el 100% de la compraventa» del club y que «desde hoy vamos a trabajar con los anteriores propietarios» para conformar el mejor proyecto posible de cara a la temporada 25-26. No precisó los meses que cohabitarán con Paco Belmonte, quien no apareció por la sala de prensa. Y tampoco dijo lo que han pagado por el 100% de las acciones. «Esto es una empresa privada, existen cláusulas de confidencialidad y no podemos dar esa información», alegó Arribas cuando se le preguntó por el precio de la venta del Efesé.

«Pido que nos den una oportunidad. Llegamos hoy, con mucha ilusión, con la idea de que este club vuelva al fútbol profesional. Comprendo que haya desilusión y que la gente quiera romper con el pasado, pero venimos de una etapa de cinco años en Segunda y seguro que se han hecho cosas bien en el pasado», respondió Arribas cuando habló de su decisión de mantener a Belmonte y Breis.

Además, confirmó a Javi Rey como entrenador y dijo que cuenta con los ocho fichajes que ya se han hecho. Aseguró que conoce a Felipe Moreno, pero que «no tiene nada que ver con el Cartagena». Reclamó que «nos dejéis trabajar y que nos permitáis dar lo mejor de nosotros en este nuevo proyecto.

En cuanto a las deudas del club, Arribas anunció que «acabamos de pagar la inscripción y eso dice que todo está controlado». En cuanto a lo que se debe a la plantilla del primer equipo y del filial, apuntó que «la próxima semana se va a pagar todo lo que se debe y vamos a empezar de cero. Todo está resuelto y no hay ningún problema económico», aseveró el exfutbolista.

