Presentación de la fila 0 del Cartagena-Barcelona, en 2019. J. M. R. / AGM
Fútbol

El alcalde de Los Alcázares espera un cambio en la propiedad para hablar de la taquilla del Barça

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:42

El alcalde de Los Alcázares espera un cambio en la propiedad del Cartagena para retomar las relaciones con el club y abordar, otra vez, ... la taquilla del partido amistoso de 2019 contra el Barcelona. Mario Cervera asegura que en varias ocasiones ha contactado sin éxito con el presidente Paco Belmonte, vía WhatsApp, llamada telefónica y con carta oficial como máximo responsable del municipio de Los Alcázares. Sin respuesta, Cervera ha desistido pero le gustaría tratar este tema si es que termina por cerrarse la entrada de Alejandro Arribas a la SAD albinegra.

