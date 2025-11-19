El alcalde de Los Alcázares espera un cambio en la propiedad para hablar de la taquilla del Barça

El alcalde de Los Alcázares espera un cambio en la propiedad del Cartagena para retomar las relaciones con el club y abordar, otra vez, ... la taquilla del partido amistoso de 2019 contra el Barcelona. Mario Cervera asegura que en varias ocasiones ha contactado sin éxito con el presidente Paco Belmonte, vía WhatsApp, llamada telefónica y con carta oficial como máximo responsable del municipio de Los Alcázares. Sin respuesta, Cervera ha desistido pero le gustaría tratar este tema si es que termina por cerrarse la entrada de Alejandro Arribas a la SAD albinegra.

El club se comprometió a destinar la recaudación de aquel partido amistoso a municipios afectados por las lluvias torrenciales registradas en 2019. Hubo intercambio de opiniones, presentaciones y proyectos para Los Alcázares que finalmente no se ejecutaron. Las obras estaban valoradas en unos 75.000 euros para reparar unas aulas polivalentes. Había una placa conmemorativa para la entidad, incluso. En 2024, Cervera mandó una carta a Belmonte sin respuesta.

El partido, un «engaño»

Y este pasado verano, a la espera de acontecimientos, Cervera dijo sentirse «utilizado» por el presidente albinegro y adelantó su intención de mandar una carta al Barcelona para hacerle saber que aquel amistoso en el que participó en 2019 resultó ser un «engaño». Ahora, ya a mediados de noviembre, el alcalde de Los Alcázares observa desde la distancia este proceso de compraventa y aguarda con esperanza al cambio de propiedad para retomar la relación con la SAD albinegra y abordar de nuevo este asunto del 'partido de la dana'.

Como Cervera, este diario pudo saber que hay antiguos colaboradores y patrocinadores de la entidad albinegra que en su momento se alejaron y rompieron relaciones con Belmonte que estarían por la labor de volver si hay una venta y llega Arribas.