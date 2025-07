La AFE confirma los impagos a la plantilla del Cartagena B y mete al club albinegro en la lista de morosos del fútbol español

Francisco J. Moya y Pruden López Jueves, 3 de julio 2025, 12:09 Comenta Compartir

Los plazos marcados por las comisiones mixtas de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han finalizado y el Cartagena sale mal parado, como todo el mundo esperaba. El club albinegro aún cuenta con deudas pendientes y AFE le ha suspendido los derechos federativos como medida para que el club de Paco Belmonte abone los pagos que faltan cuanto antes.

La AFE ha lanzado una nota este jueves con la resolución de los equipos con impagos de Primera, Segunda y Tercera RFEF. Como se sabía, el Fútbol Club Cartagena aparece en la lista de equipos de la Tercera RFEF con pagos pendientes. El filial albinegro también se ha contaminado de las deudas de la directiva del Efesé y aún hay jugadores que no han cobrado y que han denunciado. Es el único club de la Región de Murcia que no ha cumplido con sus compromisos antes del 30 de junio.

El club albinegro, con esta resolución, se enfrentará a unas medidas impuestas hasta que la situación económica se regularice. Se le suspenderán los derechos federativos y, por ello, el club no podrá tramitar nuevas licencias hasta que termine de pagar lo que falta. El Cartagena se tendrá que poner manos a la obra antes de que sea tarde para que esas medidas no vayan a más.

De hecho, esto sucederá con la primera plantilla en breve, ya que el 9 de julio se reúne la comisión mixta AFE-LaLiga para tratar sobre las deudas en el fútbol profesional. El FC Cartagena es el único de los 42 socios de LaLiga que no ha cumplido con sus pagos y volverá a aparecer en el listado de morosos la semana que viene, salvo que Belmonte abone inmediatamente las nóminas que debe a la plantilla de este año, así como otras cantidades que debe a exjugadores albinegros. LaLiga, mientras, tiene retenidos los últimos pagos a la entidad albinegra, ya que no desde la patronal no quieren enviar más dinero al club, sin saber si va a ser destinado al pago de los jugadores o a otras cosas. Por eso, no se descarta que sea la propia Liga quien acabe solventando directamente los impagos.

Cartagena FC