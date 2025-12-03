La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Decenas de aficionados del Cartagena hacen cola en el Cartagonova para comprar las entradas del derbi ante el Real Murcia. Pedro Martínez/ AGM

Más de 6.000 aficionados del Cartagena estarán en las dos grandes citas que se avecinan

El ritmo de la venta de entradas para los duelos ante el Valencia y el Murcia cayó durante la jornada de ayer, mientras que la marea grana no se conforma con las 2.569 localidades

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:19

La afición albinegra está volcada con su equipo y quiere estar a su lado en los dos partidos más importantes de la temporada. Para ... el derbi, donde los aficionados granas acudirán en manada tras acabar con las 2.569 localidades cedidas por el Cartagena en apenas 9 horas, ya hay vendidas más de 8.000 entradas, aunque el ritmo de venta bajó ayer.

