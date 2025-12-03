Más de 6.000 aficionados del Cartagena estarán en las dos grandes citas que se avecinan

La afición albinegra está volcada con su equipo y quiere estar a su lado en los dos partidos más importantes de la temporada. Para ... el derbi, donde los aficionados granas acudirán en manada tras acabar con las 2.569 localidades cedidas por el Cartagena en apenas 9 horas, ya hay vendidas más de 8.000 entradas, aunque el ritmo de venta bajó ayer.

El duelo copero contra el Valencia también está generando mucha expectación en la ciudad portuaria. De momento, cerca de 6.000 fieles acompañarán al Efesé frente al cuadro che este jueves a las 21.00 horas en el Cartagonova, el que será el tercer enfrentamiento entre cartageneros y valencianos en los últimos años.

Las colas volvieron a ser las protagonistas ayer en los aledaños del feudo albinegro. Nadie quiere quedarse sin su butaca para presenciar el derbi, que vuelve a Cartagena más de seis años después. A falta de que miles de abonados decidan si acudirán al duelo contra el Real Murcia, que tienen hasta última hora del viernes 5 de diciembre para decidir si van a retirar su entrada o dejar que su butaca se libere para que pueda salir a la venta, el ritmo está siendo frenético. Casi 6.000 fieles cartageneristas ya tienen su boleto para esa cita especial del lunes 8 de diciembre a las 18.15 horas.

El Efesé amplía el plazo para que los abonados mantengan sus ventajas para el duelo de Copa hasta las 20.00 horas de hoyiensan en ocupar el sector A de la grada lateral

Solo quedan huecos libres en la tribuna y la grada lateral. El fondo sur está completo y solo habrá asientos libres si algún abonado de esa parte del estadio deja libre su localidad. En estos momentos, las personas que quieran asistir tendrán que pagar 20 euros, si son abonados, o 40 si no lo son, en lateral rambla; o 22 y 45, siguiendo la misma fórmula, en la tribuna.

Trabajo policial

El fondo norte está reservado para la marea pimentonera, que en alrededor de nueve horas, haciendo cola en el Enrique Roca porque para las entradas visitantes no se facilitaron cauces online, agotaron los 2.569 tickets que había cedido el Efesé.

Ahora, el trabajo pasa a los cuerpos de seguridad que velarán por la tranquilidad de los asistentes al derbi, ya que por redes sociales se está moviendo que la gente del Real Murcia que se ha quedado sin la posibilidad de acudir a la zona visitante compre una butaca en el sector A de la grada lateral, el punto más cercano al fondo norte. La seguridad tendrá que estar atenta para que no se formen altercados en lugares que, a priori, están destinados a los hinchas del Cartagena.

Antes del ansiado derbi frente al Real Murcia, el Valencia visitará el Cartagonova para jugarse el pase a la siguiente ronda contra el Efesé. Un enfrentamiento ya repetitivo en las últimas ediciones coperas.

Para este duelo copero, la afición albinegra ya ha adquirido 6.000 localidades y el club anunció ayer que se ampliaba hasta esta tarde a las 20.00 horas el plazo para que los abonados puedan comprar su entrada a precio reducido, además de tener la posibilidad de adquirir una más adicional.

Arribas y su equipo 'se estrenan' en el derbi del Palacio

Ampliar Arribas y Alonso junto Jiménez Bosque en el derbi de ayer. Antonio Gil/ AGM

Ya se han dejado ver en sociedad los nuevos gerentes del Efesé. Alejandro Arribas y Víctor Alonso estuvieron ayer en el palco del Palacio de los Deportes de Cartagena junto a Jiménez Bosque presenciando el derbi de fútbol sala.

Además del nuevo presidente albinegro y el director general, también estuvieron presentes Javier Hernández, director deportivo, y Jerónimo Barrales, secretario técnico.

Día clave

Durante este miércoles, la nueva cúpula cerrará el acuerdo ante notario y lo elevará al CSD, dando por cerrada de manera oficial la etapa de Belmonte en el Efesé. Así que, sellados estos últimos flecos, mañana ante el Valencia ocuparán de nuevo sus puestos en el palco del estadio Cartagonova. Esta vez como dirigentes albinegros a todos los efectos, donde esperan que su nuevo equipo les dé la bienvenida perfecta con un triunfo histórico ante el combinado che, que querrá regalarle a su gente una ronda de copa más para calmar los ánimos tras el mal comienzo de curso.