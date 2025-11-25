LA VERDAD y el Scrats abordan los retos del agua El Foro Horizonte 2027 convoca este jueves a expertos del sector para analizar 'La encrucijada del Trasvase Tajo-Segura'

El Trasvase Tajo-Segura se encuentra en la mayor encrucijada de su historia. En el ecuador del tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca, el diario LA VERDAD y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) quieren aportar luz y poner sobre la mesa los retos que afrontan el sector agrario y los usuarios. Será este jueves en el 'Foro Horizonte 2027. Los retos del agua', en un momento crucial para la cuenca del Segura y del Levante.

El encuentro –que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, Murcia Hub Audiovisual y ÁgoraTech–, comenzará a las 9.30 horas en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería de Murcia, y será inaugurado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. La primera cita de la jornada consistirá en un diálogo entre Cecilio Peregrín, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), y Lucas Jiménez, presidente del Scrats. Abordarán los efectos que tendrá la merma de recursos hídricos en la agricultura del territorio y sus repercusiones socioeconómicas, en una conversación que servirá de base de la situación actual en torno al agua.

MÁS INFORMACIÓN Qué 'Foro Horizonte 2027. Los retos del agua. La encrucijada del Travase Tajo-Segura'.

Organizan LA VERDAD y Scrats, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, Hub Audiovisual Murcia y ÁgoraTech.

Cuándo Jueves, 26 de noviembre, a las 9.30 horas, en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería de Murcia.

Inscripciones Gratuitas en la web www.eventos.laverdad.es

Tras este diálogo, el periodista Manuel Buitrago moderará la mesa redonda titulada 'La encrucijada del Trasvase Tajo-Segura'. En ella, Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general del Instituto Euromediterráneo del Agua, analizará la situación del acueducto a medio y largo plazo y las posibles modificaciones de cara al próximo ciclo de planificación. Luis Garrote Marco, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, se centrará en los caudales ecológicos, el sistema de cálculo y las consecuencias en los mismos. Andrés Molina Giménez, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, abordará la legislación española y europea en torno al agua y la falta de concertación de los planes de cuenca; mientras que Isabel Caro-Patón, letrada del Cuerpo Jurídico del Scrats, aportará la visión legal del citado sindicato en torno a las sentencias del Tribunal Supremo y las excepcionalidades respecto a los acuíferos del nuevo ciclo de planificación.

En el foro también se analizará la situación de los acuíferos en la cuenca del Segura y las perspectivas para 2027, que causan gran inquietud entre los regantes debido al anunciado cierre de pozos. El evento es gratuito, previa inscripción en la página web www.eventos.laverdad.es.