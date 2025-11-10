El turismo cultural toma las riendas en Lorca Representantes del sector celebran mañana en el Palacio Guevara una jornada que pondrá en valor este legado vivo que potencia la Región como destino

Lydia Martín Lorca Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:41 Compartir

Dentro del modelo turístico de la Región de Murcia, la cultura tiene un papel cada vez mayor. No solo se trata de eventos y festivales, sino que su propio patrimonio se convierte en foco de atracción de visitantes y sede cultural para crear experiencias únicas. Para analizar el estado actual del sector, el foro 'Turismo cultural en la Región de Murcia. Legado vivo y experiencias que transforman' reunirá mañana, martes 11 de noviembre, a algunos de los representantes de instituciones y convocatorias culturales en el Palacio Guevara, ofreciendo un diálogo que permita subrayar la importancia del tejido que impulsa el territorio desde este ámbito. El evento, que comenzará a las 10.00 horas, contará con la presencia de Carmen María Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte de la Región de Murcia, y Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca, que serán los encargados de la apertura.

Un diálogo con Iñaki Gaztelumendi, de Verne Tourism Experts, permitirá a los asistentes adentrarse en las formas de integrar la cultura en el modelo turístico regional, las tendencias actuales del sector o las claves para diseñar experiencias auténticas y sostenibles que potencien el interés del visitante, así como el papel del talento local en este objetivo y las fortalezas y debilidades del destino cultural murciano.

MÁS INFORMACIÓN Qué Jornada 'Turismo cultural en la Región de Murcia. Legado vivo y experiencias que transforman'.

Organizan LA VERDAD y el Gobierno de la Región de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca.

Cuándo Mañana martes, 11 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Palacio Guevara (Lorca).

Inscripción Gratuita en la web www.eventos.laverdad.es.

Tras él, será el turno de las mesas redondas. La primera se centrará en 'El valor del Patrimonio: conservación, identidad y experiencia como ejes de la estrategia turística regional', en la que se tratarán temáticas como las estrategias y formas de conservación y gestión de este patrimonio, el papel de los museos como garantes de la memoria colectiva, el valor simbólico y social del patrimonio en la construcción de identidad regional o las fiestas, tradiciones y arte sacro como expresión de cultura viva. Contará con la intervención de Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia; Jesús García, director del Museo Azul de Semana Santa; Juan Andrés Ibáñez, director del Museo de Bordados del Paso Blanco; Elena Ruiz, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena; José Manuel Alcázar, en representación del Museo de los Caballos del Vino de Caravaca, y María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo de Murcia.

Escenarios que atraen

La segunda mesa redonda de la jornada se titula 'Escenarios que atraen. Sinergias entre cultura, música y destino', y contará con la participación de Manuel Cebrián, director general del ICA; José Piñero, promotor del Warm Up; Juan Antonio Muñoz, del Rock Imperium; Carlos Caro, del Fortaleza Sound, y Yayo Delgado, de Las Noches del Camino. En este espacio se abordará el papel de la música y los festivales como motores culturales, turísticos y de identidad, contribuyendo a hacer marca regional, así como su rol de dinamizadores de la economía del territorio, o el impacto del turismo musical, entre otras temáticas.

La clausura correrá a cargo de Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. El evento está organizado por LA VERDAD y el Gobierno de la Región de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca.