La transformación de las pymes a base de innovación y sostenibilidad Pequeños y medianos empresarios comparten sus casos de éxito para inspirar al mercado sobre el impacto de crecer con propósito

Las pymes de la Región de Murcia están integrando la innovación y la sostenibilidad como palancas para un crecimiento más competitivo y una adaptación más natural al cada vez más cambiante y globalizado mercado empresarial. Apostar por ambos conceptos no solo mejora la producción y rentabilidad, sino también refuerza la capacidad de estas entidades ante los retos económicos, sociales y medioambientales.

Innovar se ha convertido en una estrategia decisiva para las pymes, ya que les permite impulsar el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos más eficientes, generando valor y diferenciación en el mercado. La sostenibilidad, por su parte, refleja la responsabilidad social de estos negocios, al promover el uso respetuoso de los recursos y el compromiso con el entorno.

Qué 'Hablemos de innovación y sostenibilidad para pymes'.

Organiza LA VERDAD y Vocento, con el patrocinio de Orange Empresas.

Cuándo Mañana, jueves 23 de octubre, a las 9.30 horas, en el hotel Occidental Murcia Agalia.

Inscripción previa a través de la web eventos laverdad.es

Con el propósito de realizar una foto fija que muestre cómo las pymes regionales han mudado la piel por una más innovadora y sostenible y cómo este cambio les ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en sus actividades, mañana se celebrará en Murcia el evento 'Hablemos de innovación y sostenibilidad para pymes', con un nutrido panel de expertos. El encuentro, moderado por la periodista Beatriz Romero, se celebrará en el hotel Occidental Murcia Agalia, a partir de las 9.30 horas.

Las personas interesadas en asistir de manera presencial a esta jornada tienen que rellenar el formulario de inscripción a través de eventos.laverdad.es, dado que el aforo es limitado.

Rafael Martínez, jefe de Área de Iniciativas Estratégicas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), será el encargado de abrir este foro con la ponencia 'Innovar para cuidar: Cómo transformar tu pyme desde lo digital y lo sostenible'. Acto seguido, dará comienzo la mesa redonda, denominada 'Del emprendimiento sostenible al éxito empresarial: Casos reales que inspiran a las pymes', en la que participarán la ingeniera agrónoma Pilar Pascual, galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 2025; Adrián Valverde, director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio; Alfonso García, director técnico de ACOM; y Juanfran Guevara, CSO en Agrícola Campolor. Un 'workshop', bajo el título 'Innovar con propósito: Cuando la sostenibilidad transforma un sector' y protagonizado por Pedro González, CEO de Caudal, cerrará este encuentro.

El evento 'Hablemos de innovación y sostenibilidad para pymes' está organizado por LA VERDAD y Vocento, con el patrocinio de Orange Empresas.