Los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, diez años descubriendo sabores Los galardonados hicieron un guiño a la herencia culinaria de las abuelas y al respeto a la tradición

Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, se dirige a los asistentes a la gala en Promenade.

Lydia Martín Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02 Compartir

Son diez años los que llevan los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia actuando como un escáner del talento culinario de un territorio que, gracias a su capacidad de sorprender y emocionar a través del sabor, se ha convertido en uno de los destinos más destacados del país. Unos reconocimientos que enfatizan el esfuerzo y la constancia de «una cadena de profesionales que trabajan para que comer en la Región sea una experiencia única».

Así lo definió el pasado lunes el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, durante la apertura de la entrega de los X Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, un evento para «celebrar cómo el alma de una tierra se puede transformar, y convertir sus raíces en arte culinario», apuntó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco.

Presentados por Pachi Larrosa y Encarna Talavera, la noche comenzó en Promenade con la entrega del Premio José Díaz a 'Mejor restaurante tradicional', que fue para La Tasca del Tío Andrés por sus tres décadas de buen producto, respeto al guiso lento y su trato cercano. Su responsable, Horacio Blanco, quiso agradecer «la constancia y el respeto por el trabajo» que le inculcaron sus padres.

Esperanza Pérez recogió, pocos minutos después, el Premio LA VERDAD 'Mejor sumiller' gracias a su labor en el Bar de Vinos La Gracia. Con la sartén dorada en las manos, quiso reivindicar el papel de la sumillería para formar parte de toda la industria alimentaria, más allá de las bodegas.

Rosalía Bastida, de Casino Felymar, se fue con el Premio Grupo Fuertes al 'Mejor jefe de cocina', que agradeció al equipo del restaurante de Cehegín.

El Taller de Sabores consiguió el Premio Salzillo Coffee and Tea al 'Mejor proyecto innovador y sostenible'. Juana Fernández, sumiller y propietaria, recogió la distinción en recuerdo «de lo que hacían las abuelas en las cocinas desde siempre», animando a mirar hacia delante, pero teniéndolas presentes.

Luis Ortiz Bañón, segundo de cocina del restaurante yeclano Barahonda, recogió el Premio Makro al 'Mejor restaurante creativo', transmitiendo cómo junto al chef Alejandro Ibáñez se dejan llevar por la inspiración y «por ideas locas» en unas creaciones que no paran de recibir reconocimientos.

El Premio Ayuntamiento de Murcia a la 'Mejor Barra' fue para Casa Josico, cuyo gerente, José Castejón, dedicó a su madre. «Es la que me ha enseñado y transmitido la importancia de la cocina tradicional y de un buen guiso. Esa es la mejor herencia», afirmó.

El Premio Estrella de Levante al 'Mejor talento joven' destacó el desempeño de Jie Lin, creador de Madre Tigre. «Hemos levantado este proyecto desde cero, todos juntos, con muchísima fe y horas de trabajo», dijo, dedicando el galardón a todo su equipo.

Por el Restaurante Pablo Guardiola entraban clientes y salían amigos. Ahora, el propio Pablo Guardiola, junto a su mujer Juana Villarino, han finalizado su aventura gastronómica y como agradecimiento recibieron el Premio Ayuntamiento de Cartagena 'Toda una vida', que dedicaron a sus hijos por todo el tiempo que sacrificaron de compartir con ellos para sacar adelante este proyecto.

Los elegidos del público

Por primera vez, el público pudo decidir dos de los premios de esta edición. Entre más de 2.700 participantes, el Premio Juan Gil Family Estates a 'Mejor restaurante de cocina tradicional' fue para La Tasca de Noah, en Calasparra, que recogió su fundador, Juan Párraga, y Fulgencia Sola Por otro lado, Salvador Fernández sumó al premio a 'Mejor cocinero/Proyecto Revelación del Año' que ganó hace unos años el Premio Makro a 'Mejor restaurante de cocina creativa' en esta edición por Casa Borrego, apostando por el Noroeste como destino gastronómico.

«Sois ejemplo para todos aquellos que empiezan en el sector y seguirán haciendo grande la gastronomía de la Región», manifestó durante la clausura del acto el consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez.