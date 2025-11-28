Una muestra al aire libre en Cartagena pone en valor la importancia y los avances de la acuicultura Inaugurada en el Puerto, aborda las virtudes de un sector en crecimiento y visibiliza la labor de empresas, instituciones y centros de investigación

Noelia Ortega, CEO del CTN, haciendo una introducción en uno de los paneles, en concreto, el aportado por las universidades de Murcia y la Politécnica de Cartagena.

A escasos kilómetros del Puerto de Cartagena se levantan decenas de viveros flotantes, sinónimo del progreso experimentado por la pesca en la Región de Murcia, e instalaciones marinas que ya forman parte del paisaje de nuestras costas. La acuicultura, definida como «la ganadería con mayor proyección de futuro», es un sector en plena expansión, aunque aún hay cierto desconocimiento por parte de la población acerca de todo lo que aporta y puede seguir aportando.

Con el objetivo de visibilizar su importancia, el Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) inauguró ayer, coincidiendo con los actos enmarcados en el Día Nacional de la Acuicultura, la exposición 'La acuicultura es...' junto a LA VERDAD y la Sociedad Española de Acuicultura. La muestra al aire libre podrá ser visitada hasta el 11 de diciembre junto al Espacio Cuarentaytrés en el Puerto de Cartagena.

La inauguración se abrió con las palabras de la directora comercial de LA VERDAD, Ascensión Tenza, que destacó el carácter divulgador y didáctico de la muestra. «Esta exposición mira a las personas, a los profesionales, investigadores y trabajadores del sector, quienes con su labor diaria hacen posible una actividad que es fuente sostenible de alimento, motor económico y aliada imprescindible en la conservación de los recursos marinos». A renglón seguido tomó la palabra Noelia Ortega, CEO del CTN, que destacó la importancia de que los actores implicados (administraciones, universidades, instituciones, centros tecnológicos y de investigación y productores) vayan de la mano para construir una «acuicultura moderna, innovadora y tecnológica». Y aún así, explicó, «nada de este esfuerzo tendría sentido si el ciudadano decide no introducir en su dieta el consumo de pescado y alimentarse con esas especies que cultivamos». «Por eso es tan importante una exposición como esta, que pone en valor de forma muy transparente el trabajo que están realizando tantos colectivos desde hace muchos años para cultivar un alimento de la mayor calidad nutricional posible», aseguró.

Cerró el turno de intervenciones, el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, quien destacó que el Día Nacional de la Acuicultura se celebre este año en la Región de Murcia, siendo como es la primera comunidad autónoma en producción acuícola por kilómetro de costa con 12 millones de kilogramos. Aprovechó la ocasión para anunciar la aprobación del decreto para la creación del Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la que se beneficiará el sector acuícola a la hora de impulsar la economía azul. «La Región de Murcia siempre ha visto el mar como una oportunidad y de cara al futuro será una fuente de alimentos sanos, seguros y nutritivos gracias a los avances logrados en acuicultura», aseguró.

La exposición consta de doce paneles 'apadrinados' por distintas instituciones y entidades, que dan su visión sobre las características y cualidades que reúne la acuicultura. Los responsables de estos agentes activos participaron en la inauguración explicando cada uno de los paneles.

1º panel introductorio y 2º panel Evolución del sector

Tras un primer panel introductorio a modo de cartel de la exposición, Emilio María Dolores, jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, fue el primero en tomar la palabra. Lo hizo ante un panel gráfico que cuenta la evolución que ha tenido la acuicultura desde 1958, hasta representar actualmente cerca del 60% de la pesca, superando así los porcentajes de la pesca extractiva. El mismo gráfico explica los inicios de la acuicultura con la lubina y la dorada, la incorporación de nuevas especies, como la corvina y la seriola, y el trabajo que ya se está realizando con especies como langostinos, pulpos y algas.

3º panel Investigación y desarrollo tecnológico

José Luis Sáez, responsable de Acuicultura y Pesca del CTN fue el encargado de hacer de cicerone ante el panel confeccionado por el Centro Tecnológico Naval y del Mar, que aborda el esfuerzo realizado en tecnología e innovación para impulsar la competitividad de las empresas que se dedican a la acuicultura al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad del medio marino, abordando así los grandes retos de la economía azul.

4º panel Investigación y conocimiento aplicado

Ana Fernández, representante del equipo ThinkInAzul de la Universidad de Murcia, introdujo a los presentes en el panel aportado por la UMU y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que incide en la necesidad de que haya un «conocimiento compartido entre la comunidad científica y el sector productivo para fortalecer una acuicultura responsable y sostenible».

5º panel Ciencia, nutrición y bienestar

La investigación en nutrición genética, salud y bienestar animal permite obtener peces más sanos y alimentos de mayor calidad. Así resumieron Andrés Martínez Bastida, director del Imida, y Fernando de la Gándara, investigador del Instituto Español de Oceanografía y director del Centro Oceanográfico de Murcia, un panel que resume la colaboración histórica del Imida y el IEO. Contó Fernando de la Gándara que la primera tonelada de dorada en Europa se produjo en la Región de Murcia, en concreto en San Pedro del Pinatar. Ambas entidades trabajan actualmente en investigaciones centradas en la alimentación, la inmunología y la incorporación de nuevas especies en cautividad como el pulpo, la sepia o el mújol. Igualmente explicaron la importancia del ThinkInAzul, un consorcio que reúne a todas las instituciones y centros de investigación en ciencias marinas para apoyar la acuicultura. Su gran reto actualmente es llevar al mercado atún rojo de calidad y de ciclo cerrado, lo que supondría un salto importante para la acuicultura de la zona.

6º panel Compromiso con la comunidad

Mateo Ballester, en representación de la Federación de Acuicultores de la Región, comentó el panal confeccionado por la Farm y que incide en las posibilidades de la acuicultura en el desarrollo de las comunidades locales, creando empleo especializado y con futuro.

7º panel Sostenibilidad alimentaria y medioambiental

Grupo Ricardo Fuentes aporta otro de los panales de la exposición. José María Donate García, en representación de la compañía, explicó que «la acuicultura no es una segunda opción sino un complemento a la pesca extractiva, garantizando así un producto durante todo el año, lo que implica democratizar este alimento fuente natural de proteínas y omega-3. El panel se acompaña de fotografías captadas en los viveros que Ricardo Fuentes tiene en El Gorguel.

8º panel Gastronomía

Junto a la exposición se levanta el Espacio Cuarentaytrés. Íñigo Ochoa, director de este espacio gastronómico, habló de la importancia que tiene la acuicultura para el sector de la hostelería. «Nuestro proyecto estuvo motivado por el desarrollo, la sostenibilidad y el producto de calidad y la acuicultura nos está permitiendo cumplir con estos objetivos», dijo.

9º panel Empleo y formación

«La acuicultura impulsa el desarrollo económico en las zonas costeras, genera puestos de trabajo estables y fomenta la especialización profesional en un sector en expansión», aclaró Mari Ángeles García Albaladejo, responsable de Competencias Competitivas del CTN, al referirse a panel aportado por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena, la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena y el IES Manuel Tárraga Escribano.

10º panel Abastecimiento y seguridad alimentaria

El panel auspiciado por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca contó con la introducción de Emilio María Dolores, que explicó que «la acuicultura es el único modelo que permitirá dejar atrás el déficit estructural que existe actualmente en Europa y que está entre el 65% y 70%», añadiendo, igualmente, que «la seguridad alimentaria está garantizada con la vigilancia permanente que se establece desde las diferentes administraciones».

11º panel Respeto por el medio ambiente

El penúltimo de los paneles contó con los comentarios de Carlos García Alonso, inspector del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia. Explicó que «la acuicultura respeta los ecosistemas en los que se desarrolla, así como sus valores naturales y las especies asociadas a ellos, encontrándose integrada en muchos espacios de la Red Natura 2000». Añadió que «la Región es un buen ejemplo de cómo la acuicultura permite producir conservando el equilibrio del mar y garantizando un desarrollo duradero».

12º panel 'La acuicultura es Región de Murcia'

El panel de cierre, a modo de resumen, explica que la acuicultura es... vida, ciencia, innovación, gastronomía, sostenibilidad, conocimiento, tradición, empleo, futuro, mar...

