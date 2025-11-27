General Braco: «La seguridad y la defensa es cuestión de todos, no solo del Ejército»

Profesores y alumnos de segundo curso de la AGA escuchan con atención al jefe del Estado Mayor del Aire.

Una misión '24-7', alerta a las catástrofes naturales o a un ciberataque, a las amenazas de los drones como arma de guerra o a la defensa de los satélites, es el reto múltiple que expuso ayer el jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), el teniente general Francisco Braco Carbó, en el Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas de LA VERDAD celebrada en San Javier.

Ante un auditorio con numeroso personal militar y civil, reunido en el Teatro de Invierno, el JEMA repasó los nuevos retos del Ejército del Aire y del Espacio, desde formar al personal en ciberespacio y amenazas emergentes, como los drones usados como armas de guerra. Para afrontar los crecientes desafíos, el general Braco anunció que aumentarán «unos 500 efectivos más cada año». Recordó que «la seguridad y la defensa es cuestión de todos, no solo del Ejército», por eso señaló «la necesidad de contar con una sociedad consciente de los retos a los que nos enfrentamos».

Sobre esta llamada social, el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, apuntó en la presentación del encuentro «la apuesta del periódico en la información rigurosa y el análisis de los avances tecnológicos y estratégicos, que definen el presente y el futuro de la seguridad nacional». De la evolución del Ejército del Aire y del Espacio destacó cómo se ha adaptado a «las exigencias de la gestión de los recursos espaciales, pero también a la llamada social ante las catástrofes naturales, que por desgracia afrontamos con mayor frecuencia».

El general defiende la necesidad de «tener el control del espacio y del aire, porque, si no, estamos abocados a una guerra de desgaste»

En su exposición sobre las necesidades que afronta el Ejército del Aire y del Espacio, el JEMA destacó la de «tener el control del espacio y del aire, porque, si no, estamos abocados a una guerra de desgaste», como ocurre en «la injusta invasión de Rusia en Ucrania».

Sobre las misiones del Ejército del Aire y del Espacio, enumeró las de disuasión y defensa permanente del espacio aéreo y la vigilancia espacial y las acciones de la OTAN, alianza con la que reafirmó su compromiso.

Superioridad aérea

Los ataques en el Mar Rojo de los rebeldes hutíes a buques mercantes, la 'Guerra de los 12 días' entre Israel e Irán con acciones aéreas o el conflicto entre India y Paquistán fueron ejemplos señalados por el general Braco como muestra de «lo esencial que es tener la superioridad aérea».

La proyección del Ejército del Aire, dijo también, mira hacia misiles hipersónicos, nanotecnología o el desarrollo de armamento aire-aire, que permita hacer frente a los enjambres de drones, y «a todo lo que venga, ya sea en baja o alta cota». Sobre esa alerta permanente, explicó que «hoy tenemos a 3.000 militares controlando el espacio aéreo, desde escuadrones de lucha contra incendios, el apoyo a Ucrania, las búsquedas y salvamento en el mar, el transporte de órganos y una infinidad de misiones, porque España está donde haya españoles».

«En el proyecto estrella, el 'New Generation Combat System', vamos con Francia y Alemania porque es grande», dice del futuro sistema de combate

Como ocurre a todos los oficiales del Ejército del Aire y del Espacio, el general Braco conoce bien San Javier, ya que ingresó en la Academia General del Aire en 1978 para formarse como piloto militar. Ha participado en misiones internacionales, como los de Bosnia-Herzegoniva y en la antigua Yugoslavia. Posee la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, dos medallas OTAN y la medalla de Liberación de Kuwait, entre otras condecoraciones. El militar valenciano suma más de 9.000 horas de vuelo en C-130, Falcon 900 y Airbus 310.

Braco asumió la responsabilidad de la Jefatura del Estado Mayor del Aire el 26 de julio de 2024, con los objetivos de garantizar la seguridad en todas las áreas, renovar las flotas de aeronaves para obtener los niveles de operatividad necesarios, mantener los sistemas de armas, y avanzar en la transformación digital y el proyecto Bacsi (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente), manifestó.

Alianzas internacionales

«En el proyecto estrella del Ejército del Aire, el 'New Generation Combat System', vamos con Alemania y Francia porque es grande», expuso sobre el sistema de combate aéreo de nueva generación, que incluye cazas tripulados con las tecnologías más avanzadas, plataformas no tripuladas y una nube de combate interconectada.

El creciente interés que la defensa y la seguridad suscita en la vida de los ciudadanos se tradujo en numerosas preguntas del público, tanto del ámbito militar como del empresariado aeronáutico y tecnológico. En respuesta a una de esas cuestiones, el JEMA destacó que el Ministerio de Defensa ha comprado dieciséis aviones C-295 para vigilancia y patrulla marítima.

Tras su intervención, tuvo lugar una charla con el coordinador del Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas, el general de Infantería de Marina retirado Juan Manuel Orti Pérez, y con el jefe de Redacción de LA VERDAD, Gregorio Mármol. Asistieron al acto el vicealmirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda; el coronel director de la AGA, Luis González Asenjo; y el coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, José Ignacio Sánchez-Heredero, entre otros altos mandos militares. También estuvo presente el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), Joaquín Gómez.

Cooperación militar con la industria tecnológica para los nuevos desafíos

Parte de la nueva tecnología destinada a reforzar la defensa en el nuevo tablero geopolítico, marcado por la incertidumbre, nacerá en San Javier. El alcalde de este municipio, José Miguel Luengo, destacó anoche en el Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas de LA VERDAD, el proyecto para transformar el antiguo aeropuerto en el centro neurálgico del programa Caetra, que coordina el Instituto de Fomento. La cooperación del sector industrial y las 'start-ups' tecnológicas, con el apoyo de los centros universitarios, forma parte del programa pionero en materia de seguridad, defensa y reconstrucción.

El JEMA destaca las «ilimitadas capacidades» que da la sincronización de los satélites, que son «instalaciones críticas que debemos defender»

«Es el proyecto que cierra el círculo de lo que comenzó hace 82 años en San Javier», señaló Luengo sobre la vocación aeronáutica del municipio, por donde ha pasado la historia de la Academia General del Aire con sus 21 aeronaves de entrenamiento. Luengo indicó que «nos faltaba la implantación de las empresas del sector para establecer esas sinergias con la Universidad Politécnica de Cartagena a través del Centro Universitario de la Defensa».

Ampliar la huella industrial de los desarrollos incentivados por el Ejército del Aire y del Espacio y atraer talento especializado son los objetivos del programa para las instalaciones del aeródromo, cerrado desde 2019. «Queda mucho por hacer, pero tenemos aliados extraordinarios», aseguró el alcalde.

El director del Info, Joaquín Gómez, preguntó al general Francisco Braco sobre el campo que se abre a las empresas investigadoras con una alta especialización en tecnologías de la seguridad. «Hay un enorme campo por delante», respondió. «Invertir en industria aeroespacial tiene un retorno en nuestro PIB», expuso el general Braco. «Solo el ámbito del ciberespacio nos abre un futuro ilimitado», afirmó. El JEMA mencionó «las ilimitadas capacidades que nos otorga la sincronización del tiempo a través de los satélites, instalaciones críticas que debemos defender». Braco, quien lideró el Mando de Operaciones en uno de los periodos con más soldados españoles en misiones internacionales, explicó que «la estrategia nacional de seguridad aeroespacial, publicada este año, otorga una especial relevancia al dominio aéreo y espacial», para lo que el Ejército del Aire demandará continuas actualizaciones en sus dispositivos, dada la rápida evolución tecnológica. Una de las nuevas líneas de investigación será «el combate contra los drones, ya que no es viable derribarlos con misiles de alto coste», afirmó el JEMA.