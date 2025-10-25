Diversificación e internacionalización, claves para el crecimiento de las pymes en la Región

Lydia Martín Murcia Sábado, 25 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

El mercado exterior está lleno de oportunidades y retos, pero la apuesta por la internacionalización deja de ser, a pasos agigantados, una alternativa para convertirse en una llave a un crecimiento sostenido y estable. No solo las grandes empresas tienen la capacidad de conquistar otros mercados, sino que las pequeñas y medianas empresas (pymes), que suponen más del 90% del tejido empresarial, también pueden beneficiarse al abrir sus puertas al exterior. Así se plasmó el pasado lunes en un desayuno informativo organizado por LA VERDAD y BBVA, en el que representantes de la Administración, la banca y el mundo empresarial se unieron para mostrar la realidad del panorama exportador desde diferentes prismas.

Bajo el título 'Pymes en expansión. Crecer en nuevos mercados', este desayuno, moderado por el periodista Zenón Guillén, mostró que «la Región de Murcia es un ejemplo de empresas inclinadas a la exportación». Así lo afirmó José Balibrea, director general de Iberchem y vicepresidente F&F Croda, con el orgullo de encontrarse empresarios de este territorio «por todo el mundo». Y es que «Murcia siempre busca el horizonte y es especialmente innovadora a la hora de buscar soluciones y mercados», respaldó el director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, Alberto Carretón.

Tal y como compartió Paula Nieto, directora territorial de Comercio e ICEX Murcia, unas 5.000 pymes en la Región de Murcia exportan, «pero solo 1.800 lo hacen de manera regular». Si se trata de comercio 'online', el 30% de las pymes usan esta vía, pero solo el 9% lo hacen para exportar, siendo este también un punto de mejora. «Hay un desfase en esas cifras y ahí habría que poner el foco, porque el tamaño de las empresas y la tendencia exportadora minoritaria que tenemos hace que realmente se tenga que mejorar la competitividad». Sin embargo, aunque apunta que los datos han bajado en exportaciones con motivo de la inestabilidad producida por la situación geopolítica, los aranceles y el aumento de costes, la ponente cree que se va a recuperar en cuanto haya «un poco más de estabilidad», siendo una cuestión coyuntural. En este sentido, afirmó que, «para que una empresa crezca, tiene que pasar por la internacionalización».

«Llega un momento en la vida de una empresa que es necesario abrirse al mercado exterior si quiere continuar creciendo», indicó Carretón, animando a que vayan más allá de mejorar su eficiencia o productos para lograr «una escala superior».

Enriquecer el proceso productivo

El director de Pymes de la Territorial Este de BBVA aseguró que es el mercado internacional el que da la combinación de ingresos que permiten ser resilientes y mejorar en crecimiento. «Es importante que una empresa se abra porque va a conocer diferentes proveedores, procesos, productos y formas de pensar y trabajar que van a enriquecer su propio proceso productivo local», afirmó, añadiendo la diversificación de fuentes de ingresos para poder «apoyarse ante situaciones de crisis de mercados». «El mercado te ayuda a ser mejor y no hay que ser una gran empresa para ir al exterior», secundó Balibrea, animando a estas pymes a asumir el riesgo y seguir el ejemplo de aquellas que han conseguido llegar a otros mercados de forma exitosa. También advirtió de la necesidad de tener «flexibilidad interna» para adaptarse a esos mercados, porque «cada geografía tiene su metodología, pero el cliente siempre quiere, en cualquier lugar, cercanía y servicio».

El objetivo común, tal y como apunta Alberto Carretón, es siempre «llegar más lejos», pero de forma segura

Bien informados

Paula Nieto compartió en el encuentro los pasos que debe dar cualquier empresa que quiera salir al exterior. En su análisis, lo primero que necesita es información para evitar que acepten ofertas de países terceros y puedan resultar un fraude. En este sentido, aludió a las oficinas económicas del ICEX para ese asesoramiento, así como a otras instituciones en la Región como las cámaras de comercio o el Instituto de Fomento para «resolver las dudas primarias que permiten a las empresas ir con más seguridad».

Tras esto, una vez que ya tienen un primer cliente o experiencia, apuntó la importancia de validar esos contactos. «Si hay duda de la fiabilidad de un 'partner', podemos intervenir y comprobarlo antes de hacer una incursión en ese mercado», indicó, añadiendo a estos puntos tener un equipo exportador bien formado. «Toda la cúpula debe tener información de ese mercado porque el crecimiento de la empresa va en ello», compartió.

Innovación y marca

Estar en 120 países a nivel comercial y tener en 16 de ellos sus propias fábricas ha hecho que la innovación sea una constante para Iberchem. Un aspecto que se traduce en referencias y códigos que mucho han cambiado en los últimos 30 años. El suyo es un ejemplo de éxito en el que la innovación ha tenido gran peso. Pero tal y como destacó Nieto, la innovación no solo va ligada al producto, sino que las pequeñas empresas pueden aplicarla a otros procesos que les permitan crecer. «El tamaño de la empresa va relacionado con el potencial de crecimiento y la satisfacción de sus clientes, y la innovación va a facilitar ese crecimiento», apuntó, recordando la importancia de la diversificación.

«Es fundamental ir por delante en innovación digital para cubrir necesidades», apuntó Carretón, un valor por el que apuesta BBVA y que el pasado año se tradujo en la inversión de 1.100 millones de euros en innovación. Tanto él como Balibrea, citaron los beneficios de la inteligencia artificial por su velocidad para «implantar, desarrollar y diseñar». «El que no invierta en IA en su pyme se va a quedar fuera en cuanto a competitividad», afirmó el director general de Iberchem.

Así lo ven Directora territorial de Comercio e ICEX Murcia Paula Nieto: «Resolver las dudas primarias permite a las empresas exportar con más seguridad» Desde el ICEX quieren ayudar a que estas pymes hagan una exitosa exportación de sus productos allí donde quieran implementarse. Para ello, disponen de oficinas económicas que ofrecen información y recomendaciones para quienes se plantean acceder al mercado internacional. Resuelven esas dudas primarias que permiten a las empresas actuar con más seguridad. En este sentido, la directora territorial de comercio e ICEX Murcia, Paula Nieto, insistió en la importancia de acudir a informarse antes de ejecutar el primer paso de apertura al mercado exterior y no después, para evitar complicaciones, refiriéndose a las empresas que llegan hasta ellos cuando ya han aceptado una oferta exterior, sin tener experiencia en este comercio, y han caído en un fraude. Una vez que ya tienen un cliente y la primera experiencia, es importante validar esos contactos; para ello, intervienen y comprueban si los 'partner' son fiables. Por último, está la formación del equipo para que ese crecimiento que busca la empresa tenga solidez. Su apuesta por la formación se plasma en las Becas ICEX, un máster que permite cada año que 285 jóvenes puedan tener experiencia en oficinas económicas y comerciales y escalar a una empresa española internacionalizada. Director general de Iberchem y vicepresidente F&F Croda José Balibrea: «Lo que vendemos son emociones, ilusiones, sueños transformados en productos» España es el segundo exportador mundial de fragancias, perfumería y cosméticos, una tendencia que se ha acentuado en los últimos años por un mayor peso de este sector, situándose por encima del vino y el aceite. Entre esas empresas exportadoras con ADN murciano, está Iberchem, que desde su fundación ha mostrado su carácter internacional, llevando sus productos a países como África y Oriente Medio «por menos densidad de competencia y porque el producto viaja muy bien», indicó José Balibrea durante el desayuno. A día de hoy, el 40% de su facturación se genera en estas zonas, el 30% es Asia y el resto es América Latina y Europa. «Lo que vendemos son emociones, ilusiones, sueños transformados, tanto en perfumería fina como en un producto de cuidado personal o del hogar», indica su director general, que alude a las fragancias y perfumes a medida en las 16 fábricas que tiene en todo el mundo, atendiendo a los mercados locales de forma rápida y adaptándose a sus necesidades. De hecho, la empresa registra el 1,9% de la cuota mundial de fragancias y aromas. De los 1.400 trabajadores con los que cuenta, 500 de ellos están afincados en Murcia. «El esfuerzo tiene su recompensa», indicó. Director de Pymes de la Territorial Este de BBVA Alberto Carretón: «Hemos apoyado la internacionalización de 3.300 empresas murcianas este año» BBVA está presente en más de 25 países, además de tener una capilaridad muy potente en todas las comunidades autónomas de España. La intención de la entidad ha sido desde su fundación y sigue siendo «acompañar a todas las empresas y pymes en las decisiones que tengan que tomar, tanto locales como en el mercado exterior», indicó Alberto Carretón. Para ello, animó a que las empresas conozcan su capacidad para operar en el mercado exterior a través de las herramientas que ofrece la entidad. En datos, según indicó, hasta septiembre han apoyado a más de 128.000 empresas a nivel internacional y a 3.300 en la Región de Murcia. «Las empresas cuentan con nuestro apoyo para ayudarles a tomar la mejor decisión en cada momento», afirma, aludiendo al personal especializado en comercio exterior que hay detrás de este respaldo de BBVA para evaluar riesgos «que no son tan visibles», pero que existen y hay que tener en cuenta. El pasado año, BBVA invirtió más de 1.100 millones de euros en innovación tecnológica y aportó 32.000 millones de euros de financiación a empresas a pymes. «Cuando una empresa quiere implantarse en un nuevo país, tiene nuestro servicio para establecerse y tener ese respaldo», matizó.

Pero, además de la innovación, también influye hacer marca a la hora de ganar en competitividad en mercados internacionales. «La 'marca España' es real. Somos uno de los pasaportes más aceptados en el mundo, con menor necesidad de visados, y eso es un reflejo a nivel cultural de la aceptación del profesional español», indicó Balibrea, en especial en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, apuntó. Para Nieto, tanto sus propias marcas como el respaldo de la 'marca España' permiten a estas empresas diferenciarse de sus competidores.

Los ponentes también subrayaron la importancia de las personas que ayudan en el camino: desde otras empresas referentes y exitosas que hacen de tractores de las pymes que quieren abrirse a otros mercados hasta los profesionales de instituciones que ya están afincados en esos países y que contribuyen a este fin. «Lo importante es la claridad de las ideas de la empresa a la hora de exportar, tener personas que te ayuden a tener éxito y adaptarte a las condiciones de esos mercados en los que vas a operar», señaló Balibrea. El objetivo, concluyó Carretón, es siempre «llegar más lejos».

Temas

Región de Murcia