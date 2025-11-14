La cultura marca el pulso de una sociedad murciana activa

Lydia Martín Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:19 Compartir

Construir el presente y futuro de la Región de Murcia solo es posible si la cultura forma parte de la ecuación. El sector, unido y con un talento que se plasma en las diferentes ramas artísticas, sigue creando proyectos para que puedan ser mostrados al mundo; una labor que en la Región tiene numerosos escenarios. Uno de ellos es el Mercado de Correos, situado en pleno corazón de Murcia, que abrió sus puertas en 2018 como un edificio emblemático de la ciudad recuperado para convertirse en un punto de encuentro que fomentara el diálogo con la cultura. En estos siete años ha acogido desfiles, exposiciones, cantantes y DJ, mostrando su capacidad para «dar visibilidad a los creadores murcianos», tal y como compartió su director, Francisco Gil.

Fue justo este edificio el que acogió el pasado miércoles el foro 'Diálogos con arte', un encuentro promovido por LA VERDAD y Grupo Orenes para reunir una pequeña muestra del potencial artístico regional y compartir experiencias pasadas y presentes, mirando hacia el futuro. Porque «la cultura no es un lujo ni un adorno, sino el pulso de una sociedad viva, activa y crítica», indicó Gil. El Grupo no solo promueve en este espacio la visibilidad del talento, sino también en otros espacios como Odiseo, convencidos de que hay que dar «oportunidades reales y abrir puertas para la enorme energía creativa que hay en la Región». Porque esta cultura, subrayó, genera economía, turismo, convivencia y conexión.

En este encuentro se reunieron quienes crean, comunican, gestionan y disfrutan de la cultura. En una mesa redonda moderada por el periodista Manuel Madrid, jefe de Cultura de LA VERDAD, los diferentes ponentes quisieron destacar tanto el potencial de la escena regional como de espacios para desarrollarse. La clave está en que estos proyectos encajen en cada uno de estos lugares. «Nos llegan propuestas no solo de la Región, sino de fuera de ella. Y si el proyecto es bueno y es viable económicamente, estamos abiertos a escuchar», compartió Lourdes Giménez Gascón, directora Comercial de Hoteles & Restauración de Grupo Orenes. «Tenemos una programación que iguala cualquier otra ciudad española o europea y toda propuesta que nos llega es cuestión de encajarla y ponerla en programación. Porque el arte y la cultura son el alimento que necesitamos, pero también necesitamos rentabilidad y muchas veces no es fácil», indicó, aunque aclaró que no todos los proyectos se desarrollan únicamente en base a la rentabilidad, sino como forma de potenciar a los artistas y ofrecer espectáculos de calidad que entretengan al público. «La gente va a Odiseo a comer bien, a interactuar, ver espectáculos y pasárselo bien», añadió.

«En Murcia no podemos quejarnos de espacios. Lo ideal es que la gente haga el teatro que quiera hacer, y que ese proyecto pueda acabar en una producción mixta, con la implicación de la Comunidad Autónoma o algún ayuntamiento», indicó por su parte César Oliva, catedrático de Teatro de la Universidad de Murcia, poniendo en valor la importancia de la financiación para poder desarrollar esta rama artística. Un sector que también conoce muy bien Cristina Ruiz, CEO de New Drama, que acaba de recibir el premio del público en San Sebastián por su cortometraje 'Perseidas'. Actualmente está intentando promover un largometraje poco habitual en el panorama nacional: una película musical. «Hicimos un cortometraje musical que se tituló 'Oxford' y ahora queremos levantar esa película, intentando conseguir apoyos para hacer un cine musical estilo Broadway, que es lo que triunfa en el teatro de Gran Vía de Madrid», afirmó.

También cargada de proyectos está la cantante, compositora y DJ Madbel, que junto a su socio Jorge Guirao ha dado un salto en su carrera para poner en marcha un estudio de producción; una nueva etapa que le permite trabajar con diferentes artistas. Su percepción es que está habiendo una inercia en la Región a dar «visibilidad y apoyo por parte de las administraciones, incluso con empresas privadas, para hacer viables los proyectos». Pero también lo aprecia por parte del público tras la pandemia. «La gente salió con muchas ganas de experimentar y recuperar vida y todo lo que es el ámbito del ocio y oferta de espectáculos en todo su espectro ha vuelto a tener una acogida muy grande, porque volvimos a reconectar con el valor de vivir dentro de un disco, una historia o disfrutar de una película», compartió en el foro, haciendo también alusión a un incremento del público joven «que está descubriendo géneros que se tenían como anticuados, haciendo que haya una riqueza muy interesante y un público que lo compra», añadió.

Ver 35 fotos Las imágenes del foro 'Diálogos con arte'. Vicente Vicéns/ AGM

Diferente es el sector de Luis Clavel, arquitecto y director en Clavel Arquitectos Asociados, aunque muy vinculado a la cultura, ya que su empresa fue la encargada de construir Odiseo, lo que ha hecho que la arquitectura también tenga vínculo con el sector gracias a su adecuación para acoger actividades y programación cultural en este espacio. «Odiseo es mucho más que un casino, porque la superficie de este no llega al 25% del total: es más importante la sinergia que se hace con la restauración o las terrazas», indicó. En este aspecto, Lourdes Giménez quiso recordar que Odiseo es «un universo del entretenimiento» y no solo de juego. ¿Su secreto? La programación de menús, un buen plan de medios, un buen equipo y un afán de mejora constante poniendo al cliente en el centro. Porque el éxito es gracias a este conjunto que ha hecho que la gente llegara hasta este lugar y lo viviera desde dentro con toda su oferta cultural.

Los diferentes participantes compartieron que ahora ven que la oferta de ocio y artística se está fomentando. Una ventana abierta a que sigan desarrollando su talento y compartiéndolo con toda la sociedad murciana y fuera de ella.

César Oliva Catedrático de Teatro de la Universidad de Murcia «La docencia del teatro no existía en la Universidad»

César Oliva es uno de los dramaturgos que más orgullo producen no solo en la Región, sino en el mapa nacional. De hecho, es vicepresidente segundo de la nueva Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, que preside la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo. «Me he movido por todo el mundo pero siempre he tenido una pierna aquí», afirmó para mostrar su pasión por Murcia, ciudad que eligió por encima de Salamanca cuando se sacó la plaza como docente. De hecho, fue el responsable de la fundación del Teatro de la Universidad de Murcia, porque antes esta rama no existía en la institución. «De lo poco que me puedo jactar es de haber empezado un montón de cosas, pero siempre con la mirada de que haya quien siga», indicó el ponente, haciendo referencia al legado que ha dejado, por ejemplo, en el Teatro Circo de Murcia, que ya tenía sustituto antes de su jubilación, tras años ayudando con sus ideas. «He empezado muchas cosas y las he dejado porque soy un 'culo inquieto' y no estoy tranquilo repitiendo la misma cosa; me gusta explorar», contaba a los asistentes al foro. Ahora, con esa inquietud que le caracteriza, va a estrenar su primera obra como autor en este teatro.

Lourdes Giménez Gascón Directora Comercial de Hoteles & Restauración de Grupo Orenes «Grupo Orenes apuesta por el arte, el entretenimiento y la cultura»

Los logros de Grupo Orenes son el resultado de «un gran trabajo de todo el equipo». Así lo transmitió Lourdes Giménez, mostrándose «muy afortunada porque el Grupo apuesta firmemente por el arte, entretenimiento y cultura». «No fue fácil por esa visión de que Odiseo es solo un casino, pero realmente no es solo eso y cuando llegué confiaron en mí para contar las cosas de otra manera», recordaba. Fue cuando comenzaron las fiestas temáticas para atraer al público. «Ofrecíamos cultura, música en vivo y gastronomía, porque al principio había miedo a acercarse ahí», señaló. Ahora, el reconocimiento a ese trabajo es que reciben diariamente personas que acuden por motivos muy diferentes. Y aunque están abriendo espacios en otras ciudades, «esta espectacularidad solo la tenemos en Murcia». Esta promoción de la cultura la van a seguir defendiendo en otros espacios del Grupo, como Finca Buenavista, que el próximo año promete una programación en este contexto. «Queremos seguir siendo un espacio abierto, diverso y vivo», concluyó.

Luis Clavel Sainz Director en Clavel Arquitectos Asociados «Es importante que te emocione lo que estás haciendo»

Para Luis Clavel, a la hora de desarrollar un proyecto arquitectónico, el tamaño no es lo más importante, sino el interés en la esencia de este proyecto. Por eso, hay proyectos pequeños que emocionan a su equipo a pesar de no tratarse de grandes construcciones. Sin embargo, en el caso de Odiseo se juntaron ambos factores: magnitud y emocionalidad. Porque «es importante que te emocione lo que estés haciendo y que te guste», compartió durante el foro. Estar detrás de este proyecto fue un hito para su estudio de arquitectura, aunque ya habían trabajado para Grupo Orenes anteriormente. «En el edificio no hay un centímetro cuadrado que no esté diseñado o esté puesto al azar. Porque tiene su argumento: da al Mediterráneo y tiene zonas que quieren estimular que estamos debajo del agua, con vegetación que cuelga del techo y las jaulas de las nereidas», relató, aludiendo al valor empresarial que alberga. Para él, la sinergia con restaurante y terraza es lo que le hace especial, ya que «la superficie del casino no llega al 25%».

Maribel Andújar (Madbel) Compositora y DJ «El arte te puede nutrir por diferentes ramas»

Maribel Andújar (Madbel) viene de padres violinistas, por lo que la música siempre estuvo presente en su casa. Pero, lejos de seguir el legado musical familiar, cambió el violín por el piano, compartiendo su amor por este instrumento con el de Murcia, ciudad donde estudiaron sus padres y de la que tan bien le habían hablado. «De Murcia me encantó que había una sinergia muy chula entre el panorama artístico en general, de hacer piña, de retroalimentarse unos con otros, y eso me ha facilitado mucho dar a conocer todo lo que yo hago», compartió. A día de hoy, no duda en afirmar que se considera «una persona muy afortunada» gracias a su constancia y trabajo. Algo que le está dando frutos en su nuevo proyecto: un estudio de producción junto a su socio Jorge Guirao, que ha hecho que este año sea muy fructífero. «Como DJ me nutro un montón cuando compongo y actúo, y yo creo que el arte te puede nutrir por diferentes ramas», indicó. En 2026 adelanta que habrá nuevo trabajo.

Cristina Ruiz CEO de New Drama «Cuando los murcianos nos unimos, tenemos fuerza»

New Drama es la escuela 'online' de interpretación en la Cristina Ruiz plasma su pasión por este arte. Graduada en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, con este proyecto de formación de actores quiere contribuir a quienes no tienen la oportunidad de formarse en un centro como este y tengan un acceso más directo a la profesión, acercando asignaturas como creación de guion para «los actores que tienen inquietud creativa más allá de actuar». En esa asignatura nació el cortometraje 'Perseidas', con el que acaba de recibir el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián. Un alumno suyo escribió el guion y tanto a ella como a su compañero David les pareció que tenía «un valor especial», así que se pusieron manos a la obra. «En San Sebastián hemos demostrado que cuando los murcianos nos unimos, tenemos fuerza», afirmó durante el foro. También quiso animar a los actores a no rendirse: «El arte tiene una parte de subjetividad y no hay que dejar de perseguir nuestra vocación», señaló.