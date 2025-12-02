El agro refuerza el I+D+i para adaptarse a las preferencias de los nuevos consumidores

Lydia Martín Murcia Martes, 2 de diciembre 2025, 20:25 Compartir

El sector agro afronta un momento crucial a la hora de enfocar su desarrollo. Para garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y hacer frente a los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos, la innovación y la tecnología ya se han convertido en los ejes fundamentales sobre los que mirar hacia un futuro marcado por el cambio climático y la reducción de la huella ambiental. En la Región de Murcia, el sector tiene la capacidad de ver los retos como oportunidades, innovando para mejorar y crecer, con el objetivo de que estas herramientas sirvan para crear un sector más eficiente, rentable y sostenible. Porque «la innovación es la respuesta para seguir liderando en un sector tan fundamental como el agroalimentario». Así lo compartió el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, durante la apertura del Foro Agro Santander con el que el periódico y la entidad bancaria volvieron a reunir este martes a los principales agentes del agro en el Hotel Nelva para analizar los retos compartidos y trazar un camino conjunto, destacando el papel de «uno de los grandes motores de la economía del país y referente de innovación, sostenibilidad y proyección internacional», en palabras de Javier Gallardo, director territorial de Banco Santander en Valencia y Murcia.

Uno de esos desafíos actuales es el cambio de tendencias en los consumidores y de la estructura en los hogares (como el aumento de los compuestos por un solo miembro) que «afecta a la forma de consumir y la frecuencia con la que se va al supermercado», como apuntó Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, durante la mesa redonda del encuentro que moderó la periodista Beatriz Romero. «Cada vez queremos comer más saludable y de manera más sostenible, con mayor eficiencia hídrica y menos huella de carbono, y tenemos que ser lo más eficientes posible para dar respuesta a ese consumidor final cada vez más exigente y que cambia a pasos agigantados, porque ser eficientes en la producción nos hará ser más rentables», compartió. Señaló, además, que el 'listo para consumir' ya no solo afecta a los platos preparados, sino a los productos frescos, porque «queremos abrir y comer», lo que repercute en toda la cadena de producción.

«Los jóvenes, que son el nuevo comprador y los grandes consumidores del futuro, están buscando un producto de aquí, saludable y rentable, y quieren sostenibilidad en todas las fases del negocio», apuntó Miguel Ángel Jiménez, CEO de JimboFresh International. Para abordarlo, hay que escuchar al consumidor y atender a este mercado cambiante, pero también «ser más humildes a la hora de unir grupos de trabajo y empresas, ampliando las miras, y formar clubes con potencia en superficie y producción para ser más eficientes y liderar», algo que define como «una asignatura pendiente».

Los expertos que formaron parte de esta mesa redonda quisieron resaltar el valor de los productores a la hora de garantizar la seguridad alimentaria y la salud de las personas con estos productos, así como toda la inversión que hacen para que lleguen a los lineales con toda la calidad. «El conocimiento de este esfuerzo llega cada vez a más gente, pero no todas las personas convencidas de su valor pueden hacer frente al coste de ciertos alimentos», indicó por su parte José Francisco Martínez Tornero, director General de Novagric, mostrando su preocupación de que repercuta al producto local debido a la competencia de terceros países con precios más bajos. Ante esto, la clave está en «jugar todos con el mismo marco legislativo», haciendo referencia también a restricciones en materia de agua para evitar que los productores se vayan a cultivar a otras zonas. Más allá de esto, Martínez hizo alusión a la homogenización del producto gracias a la tecnología «para que el consumidor reciba siempre el mismo producto independientemente de la época del año», además de la trazabilidad y seguridad alimentaria que permite la propia digitalización. En este sentido, Lorena Ruiz transmitió que la inversión en I+D+i permite «optimizar costes de producción y desarrollar productos que el consumidor quiere para ganar en rentabilidad».

Precisión

Más con menos

Para Pablo Bielsa, director de Tecnologías de Agricultura de Precisión Avanterra Tech, el reto mundial es que la población sigue creciendo a un ritmo tan elevado que exige a estos productores «producir más con menos» para garantizar el abastecimiento. Para ello, defendió la agricultura de precisión y la digitalización para poder entender lo que necesita cada punto de cada parcela y fertilizar en función de sus necesidades. Este reto a nivel mundial tiene ahora a la inteligencia artificial como aliada, comentó, que ya se está aplicando con cámaras capaces de identificar cada planta y aplicaciones que van a favor de la sostenibilidad económica, medioambiental y social.

«Nuestra misión es acelerar la curva de adopción de estas herramientas, porque hay mucha tecnología en el campo pero aún no se está utilizando», subrayó, incidiendo en la formación para conseguir este objetivo. «Todo esto va a conseguir que podamos producir más utilizando menos recursos», aseguró.

Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión Avanterra Tech Pablo Bielsa «No solo es que adquieran tecnología, sino que la utilicen» A la hora de dar el salto a la tecnología, se necesitan expertos que ayuden a implementar soluciones. Una de las empresas dedicadas a esto es Avanterra Tech, orientada a «acompañar a los agricultores en el camino de la digitalización de la agricultura», tal y como indicó su director de Tecnologías de Agricultura de Precisión, Pablo Bielsa. Y es que en su departamento hay 13 personas dedicadas a acompañar y hacer que los clientes cada vez adquieran más tecnología y la utilicen, como drones, automizadores autónomos o electrificación de maquinaria, contando en este último aspecto con 4.000 tractores conectados que generan datos todos los días de unas 40.000 hectáreas. Su misión es conseguir que los clientes sean más rentables gracias a esta inversión, a la vez que hacen su agricultura más sostenible en todas las dimensiones. En esta meta, Bielsa quiso recordar que «la formación es una palanca clave para acompañar a los agricultores y hacer ese seguimiento», ya que no solo se trata de que adquieran esa tecnología, sino que puedan y sepan utilizarla. Directora de Negocio Agroalimentario de Santander España Lorena Ruiz «Nos diferencia el conocimiento del sector» Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, compartió cómo la entidad acompaña al sector desde la producción hasta la transformación y lanzamiento al mundo. «Nos gusta estar siempre cerca, ver cuáles son las tendencias y nuevas formas de consumir para convertirnos en sus asesores», señaló. Esto es posible gracias a los diferentes productos y herramientas que ofrecen, diferenciándose por su capacidad de asesorar. «Tenemos una visión global de lo que está pasando en todo el mundo gracias a nuestra presencia internacional y eso nos permite acompañar a los clientes para que desde el campo ya se hagan esos cambios de producción y el consumidor final los elija», compartió. Resaltó la necesidad de destinar «una parte muy importante de las compañías al I+D+i» para acompañar la rentabilidad, y apuntó a las nuevas variedades genéticas como uno de los principales focos de inversión de recursos. «Somos el banco que está liderando en España los procesos de transformación por conocimiento y capacidad de asesorar», subrayó. Director general de Novagric José Francisco Martínez «Aportamos valor para hacer un proyecto rentable en el tiempo» Buscar soluciones para que el agricultor siga siendo rentable y que mejore su eficiencia y competitividad. Ese es el reto por el que desde Novagric (Novedades Agrícolas, S.A., empresa del Grupo Wind) trabajan a diario, aportando servicios como el diseño de riego, invernaderos de alta tecnología y tratamiento de aguas. Son ya 45 años los que acumula la empresa desarrollando tecnologías y adaptándolas al campo para seguir siendo competitivos, aprendiendo siempre de sus agricultores. Lo primero que hacen es identificar el objetivo del proyecto para poder adaptar la tecnología. Una vez está claro, se trabaja en cinco líneas dentro de cada proyecto: diseño, eficiencia hídrica, eficiencia energética, sostenibilidad medioambiental y eficiencia financiera. «Aportamos valor en todos estos puntos para hacer un proyecto rentable en el tiempo, porque cada vez se busca más ese equilibrio», indicó el director general de Novagric, José Francisco Martínez Tornero, incluyendo el acompañamiento a los clientes en la búsqueda de financiación.

CEO de JimboFresh International Miguel Ángel Jiménez «El sector agro tiene un ADN fabuloso y nos reinventamos» En JimboFresh Internacional están muy pendientes de las preferencias del mercado para poder reaccionar a tiempo y adaptar sus productos. En este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA) como apuntó Miguel Ángel Jiménez, CEO de la compañía, hay que medir bien cómo está el mercado, «ser hábiles y detectar tendencias» para transformar los retos en oportunidades. «El sector agro tiene un ADN fabuloso y nos reinventamos constantemente», indicó, y aludió a los formatos de presentación y venta de sus productos ante el cambio de estructura de hogares, como es el aumento de los compuestos por un solo miembro. «Estamos centrados en la sostenibilidad y en acompañar un producto saludable, y en el formato y la inmediatez que exigen los consumidores», señaló. El CEO de JimboFresh International animó a los profesionales del sector a «ser insaciables» y defender el trabajo conjunto: «La única manera de hacernos fuertes y hacer esto rentable es unirnos, pero es una asignatura pendiente que tenemos que trabajar». Consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca Sara Rubira «Nuestro sector es garantía de futuro» La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quiso destacar la fortaleza del sector agroalimentario y su capacidad para estar a la vanguardia de la innovación y consolidarse en mercados internacionales. «Tenemos un sector camaleónico», indicó, apuntando a la innovación y tecnificación para atender los reclamos del consumidor. Aludió al respaldo del Gobierno regional con ayudas para que estos profesionales mejoren su competitividad, la apuesta por la investigación a través del Imida y su reivindicación de controles en fronteras para los productos que llegan de otros países. En datos, la exportación de frutas y hortalizas ha crecido este año un 9%, acercándose a batir un nuevo récord. «Nuestro sector agro es garantía de futuro para que todos podamos seguir disfrutando de alimentos de calidad y saludables», concluyó. Director territorial de Banco Santander en Valencia y Murcia Javier Gallardo «Somos impulsores de un modelo agrario más competitivo» Durante la apertura del foro, Javier Gallardo, director territorial de Banco Santander en Valencia y Murcia, quiso transmitir al sector el papel de la entidad como «socia estratégica y compañera de viaje». «Somos impulsores de un modelo agrario más competitivo, moderno y preparado para responder a las necesidades de un mercado global», compartió, desde la confianza al potencial de sus profesionales. Muestra de ello es que en el primer semestre de este año han sido 308 millones de euros los destinados a este respaldo, un 8% más que el mismo periodo del pasado año. «Nuestro propósito es ayudar a las empresas y personas a progresar, y eso se consigue estando cerca, conociendo sus necesidades reales y ofreciendo soluciones que impulsen su desarrollo sostenible», apuntó. Convencido de que el futuro de este sector murciano pasa por afrontar grandes desafíos, quiso enumerar oportunidades como la internacionalización, digitalización, innovación tecnológica y creación de cadenas de valor más sostenibles que marcarán los pasos del próximo año. «Estamos impulsando el crecimiento de la Región de Murcia y de todo el país. Queremos ser un aliado clave, porque si al campo le van bien las cosas, nos van bien a todos», concluyó.

Falta de relevo

Garantizar la autonomía alimentaria

La escasez de mano de obra sigue siendo uno de los principales problemas del agro. «Hay que hacer el sector atractivo, porque falta gente que quiera hacer este trabajo», indicó Martínez, porque «es más atractiva una fábrica que el campo». Esta falta de personal hace que muchas empresas no puedan crecer para seguir dando servicio. Eso ha llevado al sector a mecanizar y desarrollar innovaciones para seguir creciendo y aportar soluciones, minimizando la mano de obra en el campo. Esa inversión en I+D+i y nuevas tecnologías eficientes, así como la digitalización, permitirán «seguir garantizando la autonomía alimentaria en España», según Lorena Ruiz. «Somos importantes no solo para alimentar a Europa, sino a todo el mundo», añadió. Drones o automizadores autónomos son algunos de los ejemplos que cubren desde la tecnología la falta de mano de obra, indico Bielsa.

Para hacer atractivo el sector y fomentar el relevo generacional y la llegada de personal, Miguel Ángel Jiménez abogó por «cultivar el talento», atendiendo a las necesidades de flexibilidad horaria de la plantilla y adecuarse «a la nueva era». «Hay que trabajar en equipos humanos, involucrándolos y haciendo planes de vida unidos a la empresa para que se sientan como en casa», señaló, animando a hacer un trabajo a largo plazo en esta materia «con mucha fuerza y todos unidos».