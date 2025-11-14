Yecla participa con la Virgen de las Angustias y la Cruz Guía de la Cofradía de la Buena Muerte

El presidente de la Cofradía de la Virgen de las Angustias de Yecla, Vicente Albert; la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y el concejal de Cultura, Daniel Jiménez, con los carteles que anuncian la participación en la Magna Procesión de mañana sábado.

EFQ Yecla Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:49 Comenta Compartir

La Semana Santa de Yecla estará muy bien representada este próximo sábado en la Procesión Magna organizada con motivo del Año Jubilar. Una cita histórica en la que 14 pasos de toda la Región de Murcia procesionarán por las calles de la capital. Entre ellos se encuentra la imagen titular de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Yecla. El conjunto escultórico, de Francisco Salzillo, ya fue trasladado este pasado lunes, 10 de noviembre, a la iglesia de San Juan y posteriormente a la Catedral, de donde parte la Magna Procesión el sábado.

La ciudad de Yecla será protagonista en esta histórica cita por un doble motivo, ya que a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias se une también la Cruz Guía de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella, que ha sido designada como Cruz Jubilar por la delegación diocesana del Obispado de Cartagena.

La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, quien participará en en este Vía Crucis extraordinario, destaca que «este evento será una oportunidad única para mostrar la singularidad de la Semana Santa de Yecla y de nuestro patrimonio. La Virgen de las Angustias de Yecla es una joya de Barroco y un emblema de fe e identidad para los yeclanos. Se trata de un hito histórico y los yeclanos debemos de sentirnos orgullosos de que parte de nuestro patrimonio se traslade a la ciudad de Murcia para participar en esa Magna Procesión».

Se trata de la primera vez que la Virgen de las Angustias procesionará fuera de la Semana Santa de Yecla y que entrará en la catedral de Murcia. Además, la Cruz Guía de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella, designada como Cruz Jubilar, presidirá el altar mayor durante la misa que se oficiará con motivo de esta gran cita. A la imagen de Salzillo y la Cruz Guía le acompañará la Agrupación Musical de la propia cofradía, la directiva y la Nazarena de Año, Loli Marco.

La Semana Santa de Yecla también será protagonista en las actividades paralelas organizadas alrededor de la Magna Procesión, entre ellas la ponencia que realizará el presidente del Real Cabildo, José Manuel Martí esta tarde (20.00 horas) en la iglesia de San Juan. Martí hablará sobre el conjunto escultórico del maestro Salzillo y de la cofradía yeclana de la que es titular. Se trata de un acto solidario, ya que se podrá donar un kilo de alimentos no perecederos y que contará con la actuación del Grupo de Cámara de la Agrupación Musical de las Angustias.

El presidente de la Cofradía, Vicente Albert, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura y la Alcaldía por el apoyo económico para poder trasladar la imagen a Murcia, así como a los cofrades y las empresas colaboradoras, ya que al traslado de la imagen hay que sumar al resto de patrimonio: trono, estandarte y cetros entre otros.

Albert ha adelantado que la imagen procesionará en su trono a ruedas, obra de Alfonso Muñoz y Serafín Ortega, «lo que nos va a permitir mostrar también nuestro arte local, que es muy importante y hay que valorarlo. Llevar a la Virgen de las Angustias a hombros no sería nuestra Semana Santa».

Está previsto que más de 150.000 personas asistan a esta procesión que será retransmitida en directo por la televisión autonómica La 7 y Popular Televisión.

Nuestra Señora de las Angustia

El grupo escultórico del grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias de Yecla, obra del insigne imaginero Francisco Salzillo, constituye uno de los más valiosos testimonios artísticos de la Semana Santa de Yecla. Fue encargado en 1763 por la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Yecla.

La obra está tallada en madera de pino, policromada y estofada. La composición adopta una estructura triangular‐piramidal: la Virgen, sentada sobre un pequeño montículo que simula roca, sostiene el cuerpo yacente de Cristo en su regazo. Este recurso compositivo imprime estabilidad, pero al mismo tiempo tensión emocional. Dos angelitos complementan la escena, suavizando el dramatismo.

La Virgen presenta un gesto de dolor contenido: su mirada, dirigida hacia el cielo o hacia su Hijo, el entrecejo levemente fruncido, la boca entreabierta en un suspiro silente. El cuerpo de Cristo, por su parte, exhibe un naturalismo acabado: anatomía depurada, musculatura precisa, relieve escultural que sugiere el peso inerte del cuerpo muerto. La policromía refuerza esta dualidad: tonos pálidos en la Virgen que evoca resignación y pureza, y un matiz más tostado en Cristo que alude al martirio consumado.

Cruz Guía del Cristo de la Buena Muerte

En el marco de la Semana Santa de Yecla, la Cruz Guía de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella emerge como un símbolo vivo de fe, tradición y valor artístico. Aunque los datos específicos sobre su autoría o fecha exacta son limitado, su protagonismo en los desfiles procesionales y su designación como Cruz Jubilar en la Magna Procesión de la Región lo sitúan como objeto de alto valor patrimonial.

La estructura de la Cruz Guía responde al modelo clásico: una insignia que encabeza el cortejo y abre camino al paso titular. Más allá de su función, este ejemplar destaca por su cuidado diseño y presencia litúrgico-procesional, donde orfebrería, emblemas y códigos heráldicos se funden en una pieza que, al ser portada, se convierte en eje estético del cortejo nocturno. Su inclusión como Cruz Jubilar para una misa en la catedral de Murcia da cuenta de su reconocido valor simbólico y artístico. Su valor reside en esa tensión entre solemnidad penitencial y la riqueza ornamental.