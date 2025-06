UCAM, formación de excelencia con atención personalizada

EFQ Murica Miércoles, 11 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Estas semanas son clave para miles de estudiantes que tienen que decidir dónde estudiar un grado universitario. Una elección importante, por lo que hay que elegir una institución en la que los planes de estudios estén actualizados y adaptados a las necesidades que demanda la sociedad, y en la que el alumnado sea el centro, no un número más. Y estos son los principios sobre los que se sustenta la Universidad Católica San Antonio que forma a los líderes del futuro.

Estudiar en la UCAM, ya sea en sus campus de Murcia, Cartagena, Madrid, u 'online', es decantarse por una educación de máxima calidad, impartida en grupos reducidos, con acompañamiento tutorial (académico y personal), volcada con la investigación, con planes de estudio adaptados a las necesidades del sector, apoyo al deporte desde las bases y con una formación en valores a la luz del humanismo cristiano.

Oferta académica completa: Web. www.ucam.edu

Teléfono. 968278800

Correo electrónico: info@ucam.edu

La formación práctica: clave

El desarrollo de habilidades prácticas es clave en la formación de los futuros profesionales, por lo que la UCAM pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente con un alto número de horas prácticas e instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación. Las prácticas internas se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral.

Líderes en simulación clínica

En un mundo en el que los jóvenes dominan las tecnologías y el uso de la IA ha llegado a todas las disciplinas, la UCAM trabaja en un continuo proceso de Transformación Digital, integrando nuevas herramientas tanto en las propias instalaciones y servicios de sus campus como en su modelo educativo. Todo ello enfocado a la mejora formativa e investigadora en todas sus disciplinas, ofreciendo un valor añadido a la docencia. Cuenta para ello con un completo Equipo de Metaverso Educativo, formado por pedagogos y diseñadores 3D, a lo que hay que añadir la puesta en marcha de un Aula VR en el Campus de Murcia, y el 'Drone Hub'. Además, la UCAM es pionera en España en implementar la simulación clínica más avanzada como parte esencial de la formación de sus estudiantes de ciencias de la salud. En este campo ha sido muy importante la incorporación de dispositivos de última generación, como la mesa anatómica digital, la tabla de razonamiento clínico 'Body Interact', Sectra, etc. A esto se une que con la implantación del Grado en Veterinaria, ha sumado nuevas tecnologías de simulación en este campo, como son la Sala de Modelos Anatómicos, el Hospital Clínico Simulado o la Sala de Disección Virtual.

Alta empleabilidad

El modelo educativo de la Universidad Católica San Antonio permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, adquiriendo competencias tanto profesionales como personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones. Ejemplo de ello es que entre el 98% y el 100% de sus egresados aprueban las pruebas de acceso para el ejercicio de la profesión en Derecho o Medicina, a lo que se suma que el 83,6% de sus titulados encuentra trabajo en menos de un año tras finalizar su formación, tal y como recoge un avance del informe de inserción laboral realizado por el Observatorio Ocupacional de la Universidad respecto al periodo 2020-22.

Universidad '5 Estrellas'

Todos estos aspectos le han hecho ser reconocida en prestigiosos rankings nacionales e internacionales, como el Impact Ranking de Times Higher Education (THE), que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en 'Calidad educativa'; Quacquarelli Symonds (QS), que la valora con sus '5 Estrellas' por la excelencia de su modelo educativo, su internacionalización, inclusividad, formación online y compromiso con sus estudiantes, destacando entre los resultados el elevado nivel de satisfacción de su alumnado; o Forbes. Además, el Ranking CYD, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, principal ranking universitario español, acaba de publicar sus resultados de 2025 en los que la UCAM ha vuelto a destacar en varias áreas; entre ellas, en Contribución al Desarrollo Regional. Asimismo, en cuanto a estudios STEM, la sitúa entre las mejores universidades para estudiar Teleco o Informática y clasifica su Grado en Ingeniería Civil como el tercero mejor valorado de todas las españolas, tanto públicas como privadas.

Amplía su oferta en inglés

La UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Se trata de los Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology y Veterinary Medicine, a los que se suman un amplio catálogo de postgrados. Además, la institución incorpora el Bachelor's Degree in International Relations, que prevé impartir el próximo curso 2025-26 en modalidad presencial en su Campus de Murcia, tras recibir el visto bueno por parte del Consejo Interuniversitario. Este nuevo título viene a cubrir la demanda de profesionales en el área de la internacionalización de empresas multinacionales, comercio global, política internacional, cooperación al desarrollo y derechos humanos, permitiendo al estudiante conocer de primera mano experiencias reales tanto en el ámbito de la diplomacia como en el entorno del comercio global y de la seguridad geopolítica.