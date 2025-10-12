Tradición local e impulso económico: Primafrio conecta la producción hortofrutícola con toda Europa

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

El escaparate que supone Fruit Attraction no solo mide la fuerza comercial del sector hortofrutícola, también revela quiénes son los actores que hacen posible que la producción llegue sin contratiempos a los mercados internacionales. En la edición de 2025, celebrada en Madrid, la Región de Murcia ha vuelto a destacar por la solidez de su oferta, y entre sus representantes, Primafrio ha reafirmado su condición de motor logístico esencial. Con un modelo basado en innovación y sostenibilidad, la compañía se ha consolidado como la pieza que enlaza la huerta murciana con las principales capitales de consumo de Europa.

Desde la zona de producción al corazón de Europa

Con más de 3.000 vehículos en circulación y más de 500 millones de kilómetros recorridos al año, Grupo Primafrio conecta cada día la producción y exportación hortofrutícola murciana y española con más de 30 países de Europa. La compañía transporta anualmente más de seis millones de toneladas de mercancías, garantizando que frutas y hortalizas murcianas lleguen frescas y en óptimas condiciones a mercados tan estratégicos como Alemania, Reino Unido Países Bajos o Países del Este.

Estas cifras no son solo un reflejo de la capacidad de la empresa, sino también del impacto que tiene en todo el tejido productivo. Grupo Primafrio, con más de 5.000 empleos directos y una red de 10 centros logísticos en Europa, actúa como un engranaje esencial que conecta a agricultores, cooperativas y comercializadoras con los principales corredores internacionales, consolidando la competitividad de la Región de Murcia en el exigente mercado europeo.

Fruit Attraction: innovación y nuevos servicios

Este año, Primafrio ha aprovechado el marco de Fruit Attraction para dar un paso decisivo en su estrategia de diversificación, presentando un modelo integral de logística que amplía su propuesta de valor más allá del transporte.

Este nuevo servicio de gestión logística integrada, permite a los clientes externalizar total o parcialmente sus operaciones, con una supervisión completa desde el origen hasta el destino: planificación de pedidos, seguimiento en tiempo real, comunicación 24/7 con conductores, gestión de citas, control de incidencias y soporte documental.

A este servicio se suman soluciones logísticas complementarias que abarcan desde el almacenamiento multitemperatura hasta la última milla, con capacidad para 182.000 m2 en refrigerado y 25.000 m2 en congelado.

El sistema propio de gestión de almacenes (SGA) garantiza trazabilidad y control en cada operación, ofreciendo a los clientes un servicio ágil, transparente y adaptable.

Además, la compañía refuerza su propuesta internacional con un departamento propio de gestión aduanera, avalado por la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA). Esta acreditación, otorgada por la Unión Europea, avala los más altos estándares de seguridad y eficiencia, facilitando operaciones de importación y exportación en mercados estratégicos.

La edición de este año de Fruit Attraction ha contado con una destacada presencia murciana, con 123 empresas expositoras que han mostrado la fortaleza y diversidad de la producción regional. Estos datos no solo impulsan la proyección internacional del sector, sino que también afianzan la imagen de la Región de Murcia como uno de los grandes polos agroalimentarios de Europa.

Sostenibilidad e innovación

El crecimiento de Primafrio no se entiende sin su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia operativa, con una flota cuya antigüedad media se sitúa en 1,6 años. Apoyada en una estrategia multienergética que combina camiones con motores EuroVI, biocombustibles como el HVO, intermodalidad y electrificación, con el objetivo de reducir emisiones y avanzar hacia la neutralidad climática.

En esta línea, la compañía ha renovado certificaciones como IFS Logistics, GDP, ISO 50001 e ISO 27001, además de verificar su huella de carbono bajo el estándar internacional GHG Protocol. Un esfuerzo que consolida su posición como referente en logística y transporte de mercancías a temperatura controlada.

El propio diseño del estand en Ifema, construido con materiales reutilizables y con vocación de uso modular a largo plazo, refleja ese compromiso con la eficiencia y la inteligencia constructiva.

Tradición local, vocación internacional Desde su fundación, Primafrio ha mantenido un fuerte vínculo con su tierra, acompañando el crecimiento del sector hortofrutícola murciano mientras se consolidaba como uno de los mayores operadores logísticos de Europa. La compañía representa hoy el equilibrio entre tradición y modernidad: la cercanía y el compromiso con los agricultores locales, junto con una proyección internacional que sitúa a la Región de Murcia como un actor protagonista en el comercio agroalimentario europeo. Con innovación, sostenibilidad y una clara orientación al cliente, Primafrio refuerza su papel como socio estratégico de referencia, demostrando que se puede liderar la logística hortofrutícola europea sin perder las raíces en la tierra que le vio nacer.