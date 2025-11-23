Siete piscinas olímpicas para devolver el agua limpia en San Pedro y Los Alcázares

La recuperación de la red de distribución exigió una 'operación limpieza' masiva por parte de Aqualia, que otorgó la máxima prioridad a aliviar la situación de desabastecimiento de los vecinos

La fuerza de la naturaleza se manifestó con crudeza a principios de octubre de este año con la llegada de la DANA 'Alice'. La Región de Murcia, y en particular los municipios costeros del Mar Menor, se vieron sumergidos bajo unas precipitaciones torrenciales que no solo causaron daños materiales, sino que también pusieron en jaque un servicio esencial para la vida: el suministro de agua potable.

Las riadas provocaron la entrada de lodo y residuos en las redes de distribución de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), empresa estatal encargada de suministrar el agua hasta las redes de abastecimiento de los Ayuntamientos.

Debido a este problema de la MCT, en cuestión de horas, la calidad del agua del grifo se vio comprometida, obligando a decretar la no potabilidad de la misma y a restringir su uso en municipios como Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Esta situación se extendió desde el día 12 al 21 de octubre. Durante la mayoría de ese periodo de 10 días, el agua suministrada por la Mancomunidad ni siquiera podía utilizarse para aseo personal. E incluso cortó el suministro totalmente desde las 10 horas del día 14 de octubre a las 17 horas del día 15.

La gestión de una crisis de esta magnitud requería una respuesta inmediata, coordinada y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la ciudadanía. Y es precisamente en este escenario de emergencia donde la labor de una empresa experta e implicada localmente se convierte en pilar fundamental para la pronta recuperación de la normalidad. Aqualia, que gestiona los servicios municipales de agua tanto de San Pedro del Pinatar como de Los Alcázares, puso todo su equipo en marcha para hacer frente a este desafío, que era doble: no solo asegurarse de que las infraestructuras hidráulicas municipales seguían funcionando, sino también garantizar que, una vez restablecido el suministro, el agua que llegara a los hogares fuera apta y segura para el consumo.

Desde el primer momento, Aqualia otorgó la máxima prioridad a aliviar la situación de desabastecimiento de los vecinos: tanto en San Pedro del Pinatar como en Los Alcázares, puso a disposición del Ayuntamiento varios camiones cisterna con agua potable que tuvo que hacer venir desde otras comunidades autónomas debido a la alta demanda de este tipo de transportes por la DANA. Desde Andalucía, la Comunidad Valenciana y la propia Región de Murcia, las cubas se instalaron durante doce horas diarias en diferentes puntos de cada localidad los diez días que duraron las restricciones para que todo el que lo necesitase pudiese llenar sus recipientes de agua potable. A través de ellas se repartieron 2'5 millones de litros de agua en Los Alcázares y 3'68 millones de litros en San Pedro.

Además, la empresa aportó a los servicios de emergencia de ambos Ayuntamientos más de 100.000 litros de agua embotellada para residencias de ancianos, centros sanitarios, personas con movilidad reducida, etc, colaborando su propio personal en el reparto de estas botellas.

Paralelamente, Aqualia mantuvo una intensa actividad de control de la calidad del agua de la red para medir la evolución de los niveles de turbidez y cloro: durante el periodo de no aptitud, la empresa realizó en Los Alcázares unas 100 determinaciones analíticas y en San Pedro 300.

Además, se tomaron diversas muestras para la realización de análisis microbiológicos en un laboratorio acreditado; 8 análisis en el caso de Los Alcázares y 15 en el de San Pedro del Pinatar, además de 1 análisis completo en cada una de las localidades, todos ellos informados a las autoridades sanitarias.

La recuperación de la red de distribución exigió una «operación limpieza» masiva. Se llevaron a cabo exhaustivas purgas y desinfecciones de la red. Esta actuación consiste en abrir hidrantes y desagües para expulsar el agua contaminada por lodos, inyectando luego agua limpia y cloro para asegurar la higiene interna de las tuberías. Este proceso fue necesario realizarlo durante más de 17 horas, lo que supuso un volumen total de agua purgada de 13 millones de litros en el caso de San Pedro y de 4'9 millones de litros en el caso de Los Alcázares, agua suficiente para llenar 7 piscinas olímpicas.

Lo ocurrido ha sido una prueba de que la gestión de un servicio vital requiere una entrega total. El equipo de Aqualia trabajó incansablemente. Su compromiso inquebrantable demostró que un servicio esencial es, ante todo, un acto de responsabilidad social.

