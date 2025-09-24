Serviman desembarca en Mallorca para consolidarse como referente del servicio industrial en el Mediterráneo

EFQ Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

Serviman ha comenzado una nueva etapa en su historia con el firme propósito de ampliar su presencia nacional: la empresa, que forma parte del Grupo Fénix, especializada en servicios integrales para el transporte profesional, ha desembarcado en Mallorca con la adquisición de la concesión oficial de MAN Truck & Bus en las Islas Baleares. Esta operación refuerza el posicionamiento de Serviman como uno de los grandes referentes del sector, con un modelo de negocio basado en la cercanía, la innovación y un compromiso total con la excelencia.

Desde el pasado 1 de junio, Serviman ya opera de forma efectiva en Baleares, tras asumir el testigo de la familia Pedrol, que ha gestionado durante más de cuatro décadas la concesión MAN en las islas. La transición se ha producido de forma fluida y con garantías, asegurando la continuidad del servicio y la incorporación progresiva de nuevos recursos humanos y técnicos que permitan llevar a Baleares el mismo nivel de calidad que Serviman ha consolidado en Murcia y Almería.

«Para nosotros, esta nueva etapa es mucho más que una ampliación geográfica: es un paso estratégico para consolidar un modelo de servicio que funciona y que responde a las nuevas demandas del transporte moderno», explica Martín García, presidente de Grupo Fénix. «Mallorca representa un mercado con especificidades únicas, y queremos estar a la altura de lo que esta plaza necesita».

Un modelo basado en la especialización y la confianza

Serviman nació en Lorquí en 1987 con una clara vocación de servicio al sector del transporte. Desde sus inicios, la compañía apostó por establecer relaciones duraderas con los profesionales de la carretera, incorporando progresivamente nuevos servicios hasta convertirse en un operador integral. Actualmente, Serviman no solo es concesionario oficial de MAN Truck & Bus, sino que también ofrece servicios de reparación, pintura, venta de vehículos nuevos e industriales, ITV para vehículos pesados y alquiler y venta de caravanas MAN, entre otros.

Con esta filosofía, Serviman ha sabido consolidar una red que hoy opera con éxito en tres provincias –Murcia, Almería y ahora Baleares– gracias a la solidez del equipo humano que la forma. Más de un centenar de profesionales trabajan cada día para dar soporte a empresas de transporte, autónomos, flotas logísticas y clientes particulares, siempre con un enfoque proactivo y resolutivo.

«El secreto está en escuchar al cliente, anticiparse a sus necesidades y resolver rápido», apunta García. «Y, sobre todo, rodearse de un equipo que lo da todo. Serviman es lo que es hoy gracias al esfuerzo y compromiso de todas las personas que forman parte del proyecto».

Un nuevo horizonte de oportunidades

El mercado balear tiene unas características propias que suponen un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad. Las distancias más cortas, los usos específicos de los vehículos o la necesidad de adaptar los servicios a una operativa insular exigen una planificación distinta a la de las sedes peninsulares. Serviman ya ha comenzado a implementar una hoja de ruta específica para Mallorca, que incluye la mejora de las instalaciones técnicas, la inversión en tecnología y la incorporación de nuevos perfiles tanto en el área técnica como comercial.

Además, la apuesta por Baleares se enmarca dentro de una visión más amplia del Grupo Fénix, orientada a liderar la transformación hacia una movilidad más sostenible. En este sentido, el grupo destaca las ventajas del mercado insular para la implantación de nuevas soluciones como los vehículos eléctricos de MAN, que ya están siendo probados con éxito en otros territorios.

La llegada a Mallorca consolida a Serviman como uno de los principales referentes del sector del transporte en el arco mediterráneo. Su modelo, basado en la experiencia, la innovación, la cercanía y el valor de las personas, seguirá creciendo desde la base: ofrecer un servicio excelente y adaptado a las necesidades reales del transportista.

Con más de tres décadas de trayectoria, Serviman demuestra que las empresas con raíces sólidas son las que mejor se adaptan al cambio. Y que cuando hay compromiso, visión y equipo, el futuro siempre es una carretera abierta.

