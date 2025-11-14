San Juan Evangelista de San Pedro del Pinatar se une a la representación coincidiendo con su 75 aniversario

EFQ San Pedro del Pinatar Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:50 Comenta Compartir

La Semana Santa de San Pedro del Pinatar acude a la Magna Procesión que se celebra mañana sábado en Murcia con la participación de la Cofradía de San Juan Evangelista, hermandad fundada en el año 1950.

Actualmente la Cofradía cuenta con más de 120 hermanos, que rondan desde los tres hasta los 70 años, niños, jóvenes, adultos, divididos en tres tercios, grupo de portapasos y banda de tambores.

Uno de los puntos de inflexión de la Cofradía de San Juan Evangelista llegó en el año 2010, cuando se estrena la nueva talla de la imagen titular, obra de Ramón Cuenca Santo, coincidiendo con la celebración del día del nazareno en San Pedro del Pinatar. A este estreno hay que añadir el estreno del trono, obra de los talleres de Manuel Salvador Lorente (Nonduermas). Tanto la imagen como el trono, de los que se podrá disfrutar este sábado en la Magna Procesión, fueron una apuesta ganadora por parte de la hermandad pinatarense.

Hay que recordar que San Juan Evangelista procesiona en San Pedro del Pinatar, Jueves Santo, en la procesión del encuentro con Jesús Nazareno, Piadosa Mujer Verónica y la Dolorosa; Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro; y Domingo de Resurrección, en la procesión del Encuentro con Jesús Resucitado.

Además, en el año 2012, la cofradía decide agrandar su patrimonio, encargando de nuevo a Ramón Cuenca Santo la obra de vestir de la Santísima Virgen de la Soledad, siendo ésta premio internacional de arte sacro 'La Hornacina'. Esta imagen es acompañada por su tercio de penitentes y con sudario propio pintado al óleo. La Virgen de la Soledad procesiona Viernes Santo y Sábado Santo. Precisamente en la tarde del Sábado Santo, los sanjuanistas acompañan a la Virgen en procesión desde el Barrio de los Pescadores hasta la Residencia de Mayores 'Mensajeros de la Paz', donde finaliza.

La última incorporación a la cofradía ha sido el Ángel de la Pasión, obra del joven escultor de Hellín Manuel Contreras, estrenado en la Semana Santa de este año, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la fundación.

El escudo de la Cofradía es el águila bordeado por dos palmas. Esta insignia podemos verla tanto en el sudario titular como en el banderín donde va representado. Además, en el trono, a los pies de la imagen podemos ver la talla de madera del águila, realizada por el escultor cartagenero Juan José Quirós. La Cofradía tiene como color predominante el blanco, es por ello que el arreglo floral siempre es en este color, aunque desde la semana santa pasada (2025) se atrevieron a poner otro color alterno como el rojo, y así es como procesiona ahora.

Con motivo de la celebración del jubileo, la cofradía estará acompañada en la Magna Procesión por la banda de música municipal de San Pedro del Pinatar, compuesta por 40 miembros de edades comprendidas entre los 12 y los 65 años. Esta agrupación está dirigida por Álvaro Pintado. Para esta ocasión ha preparado con mucho empeño algunas marchas procesionales, pero las más significativas para los sanjuanistas son 'El Destierro ' ( Vicente Victoria Valls) que es con la que saldrá el trono de la catedral , y 'El Evangelista' (José Vélez García).

La Cofradía de San Juan pertenece al Cabildo General de Procesiones de San Pedro del Pinatar, por lo que la recién elegida presidenta, Inmaculada Borbolla también forma parte del cortejo. Además , junto al presidente de la hermandad, José María González López, y el vicepresidente; Óscar Santiago Olmos Pérez, irá el escultor de la imagen, Ramón Cuenca Santo.

San Juan

La imagen de San Juan es una talla de vestir realizada en el año 2010 por el escultor Ramón Cuenca Santo. Va vestido con túnica beige, que estrena con motivo de la procesión Magna, y manto de terciopelo verde bordado a mano en hilo de oro, por la bordadora cartagenera Encarnita Bruna (2010). La cofradía cuenta con más trabajos realizados por esta bordadora como el sudario / estandarte que procesiona el Tercio Titular, el sudario/estandarte del tercio infantil, y los banderines que portan los niños, que abren el cortejo, con los escudos de la cofradía, el cabildo de San Pedro del Pinatar y el Ayuntamiento.

La imagen de San Juan procesiona en un trono a hombros realizado en madera y cubierto en pan de oro, por Manuel Salvador Lorente en su taller de Nonduermas. El trono es llevado por 42 portapasos , hombres y mujeres, que en procesión visten túnica blanca y fajín verde. El trono cuenta con un capataz, Antonio Fco Carrasco Egea, y dos sotavaras, Jorge Juan Pardo y Antonio Cañavate.

Temas

San Pedro del Pinatar