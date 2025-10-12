La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Equipo de Sacoje en Fruit Attraction.

Sacoje, motor de innovación y ejemplo de artesanía en el cultivo hortofrutícola

EFQ.

MADRID

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:00

El trabajo artesano define el modo en que Sacoje cultiva sus productos hortofrutícolas, preciados en los mercados nacionales e internacionales por su calidad, sabor, presentación y propiedades nutricionales. Con más de 35 años de historia, esta cooperativa agrícola se ha convertido en una marca de referencia en el sector gracias, entre otros factores, a su apuesta firme, decidida y real por la innovación. Muestra de ello es su destacado interés por los nuevos cultivos para satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores de Europa y Reino Unido. Pero este compromiso no es de ahora, sino que lo lleva en su ADN, tal y como se reflejó hace más de 25 años cuando introdujo a su gama una línea de productos ecológicos, siendo una empresa pionera en dar respuesta a una parte de la población que ha aumentado con el paso del tiempo.

Sacoje abandera con esfuerzo, rigor y artesanía la calidad y excelencia de su amplio surtido durante todo el proceso productivo y la distribución, prestando una especial atención a la sostenibilidad y bienestar de los consumidores.

Con esta carta de presentación, la cooperativa acudió un año más a Fruit Attraction, considerado el mayor escaparate hortofrutícola del mundo, donde demostró lo que son: 'Artesanos de lo Natural', su eslogan. En la muestra madrileña, su delegación estableció estratégicos encuentros comerciales para impulsar el volumen y proyección de la empresa el próximo año. La participación también contribuyó a intercambiar ideas y experiencias con otros profesionales del sector, enriqueciendo así el conocimiento y las perspectivas de Sacoje.

«Nuestro equipo regresa con fuerza con las manos llenas, la energía renovada y cargados de nuevas ideas y retos, para afrontar el inicio de la nueva campaña con más entusiasmo y determinación que nunca. Esto nos inspira a seguir creando futuro de forma artesanal, natural y auténtica», aseguran desde Sacoje.

