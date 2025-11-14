Una reunión de devociones sin precedentes

La Catedral de Murcia acoge mañana la salida extraordinaria en procesión de catorce pasos de la Diócesis

La Virgen de los Dolores, Patrona de Águilas, y el Cristo de la Esperanza de Alcantarilla, en la iglesia de San Antolín

EFQ Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:55

La ciudad de Murcia se prepara para acoger un acontecimiento que marca un hito en la vida cofrade de la región: la Magna Procesión Jubilar, organizada por la Diócesis de Cartagena, que tendrá lugar mañana sábado 15 de noviembre y combinará devoción, patrimonio artístico y hermandad en un desfile procesional sin precedentes en la capital murciana.

La jornada arrancará con una solemne Eucaristía jubilar en la Catedral de Murcia a las 13.00 horas, presidida por José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis.

A continuación, a las 17.00 horas, dará comienzo la procesión con la salida desde el interior de la Catedral, algo que por primera vez en casi un siglo se vuelve a ver en Murcia en el ámbito cofrade.

La procesión reunirá 14 pasos procedentes de distintas hermandades de la región, representando a prácticamente todas las vicarías de la diócesis.

Las imágenes que desfilarán conforman un discurso simbólico que abarca la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culminando en la esperanza, y al mismo tiempo muestran algunas de las grandes piezas del arte barroco murciano.

Recorrido y organización

El itinerario discurre por el centro histórico de Murcia: desde la Catedral de Murcia, pasando por la Glorieta de España, Jara Carrillo, Plaza de las Flores, Santa Catalina, San Bartolomé, Calderón de la Barca, Plaza del Teatro Romea, Santo Domingo, Trapería y Plaza de la Cruz, para concluir en la Plaza del Cardenal Belluga, bajo los soportales de la Catedral, donde los pasos tomarán sus destinos de regreso.

Los tronos pertenecen a entidades religiosas de Murcia, Jumilla, Lorca, Cartagena, Águilas, Cieza, Yecla, Alcantarilla, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y Calasparra

El cortejo tendrá una duración estimada de aproximadamente tres horas y media.

Este evento es, además de una manifestación de fe, una celebración del patrimonio sacro y artístico de la Región de Murcia. Los pasos pertenecen a cofradías de localidades como Jumilla, Lorca, Cartagena, Águilas, Cieza, entre otras.

La participación coordinada de tantas hermandades invita a entender la jornada como una verdadera peregrinación cofrade, en línea con el lema del Jubileo: 'Peregrinos de esperanza'.

Impacto para la ciudad

El Ayuntamiento de Murcia y el Cabildo de Cofradías han puesto en marcha una aplicación móvil –Magna Murcia 2025– para facilitar la experiencia de los asistentes, con mapas del recorrido, seguimiento en tiempo real de los pasos, datos de aparcamiento y accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Se espera una afluencia de alrededor de 100 000 personas, lo que convierte la jornada en una importante atracción turística y cultural para la ciudad.

Claves para vivir la jornada

Las imágenes han permanecido expuestas en distintos templos de Murcia durante esta semana, lo que ha permitido a la ciudadanía acercarse con calma a contemplar los pasos antes de ser procesionados.

El traslado desde sus templos de origen hasta la Catedral en la mañana del día 15 forma parte del ritual y añade solemnidad al acontecimiento.

Las autoridades recomiendan llegar con antelación al centro de la ciudad, ya que el tráfico y la movilidad se verán afectados y la centralización del evento augura gran concentración de público.

En lo simbólico, la salida desde la Catedral por la Puerta del Perdón representa un gesto especial, que subraya el carácter extraordinario de la procesión, pues la apertura de este acceso se reserva solo para ocasiones muy solemnes.

La Magna Procesión Jubilar en Murcia trasciende lo meramente local: es un acto de comunión entre ciudades y cofradías, una puesta en valor del arte sacro regional y una vibrante manifestación de fe comunitaria. En su diseño, organización y expectativa, la cita hace honor al espíritu de 'peregrinos de esperanza' que anima este Año Jubilar, convocado para renovar la vida cristiana, manifestar solidaridad entre las hermandades y situar a Murcia en el centro de la cultura cofrade nacional.

Más información

Fecha y hora. Mañana sábado. Inicio de la procesión a las 17 horas desde la Catedral.

Recorrido. Catedral de Murcia, Glorieta de España, Jara Carrillo, Plaza de las Flores, Santa Catalina, San Bartolomé, Calderón de la Barca, Plaza del Teatro Romea, Santo Domingo, Trapería y Plaza de la Cruz y Plaza del Cardenal Belluga.

Pasos participantes:

Cruz Guía Buena Muerte y Estrella. Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella (Yecla)

La Samaritana. Archicofradía de la Sangre (Murcia)

Oración en el Huerto. Cofradía de la Caridad (Murcia)

Cristo Amarrado a la Columna. Cofradía de Jumilla (Jumilla)

Coronación de Espinas. Paso Azul (Lorca)

Cristo del Rescate. Paso Blanco (Lorca)

Cristo de la Esperanza. Cofradía de San Pedro (Alcantarilla)

San Juan Evangelista. Hermandad de San Pedro del Pinatar

Virgen de los Dolores (Patrona). Cofradía de Águilas (Águilas)

Cristo de la Esperanza. Cofradía de la Esperanza (Murcia)

Santo Cristo del Consuelo. Cofradía del Santo Cristo del Consuelo (Cieza)

Virgen de las Angustias. Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias (Yecla)

Santo Sepulcro. Cofradía del Santo Sepulcro (Mazarrón)

Jesús Resucitado. Cofradía NP Jesús Resucitado (Cartagena)

Virgen de la Esperanza Coronada (Patrona). Cofradía de Calasparra (Calasparra)