El Puerto de Cartagena refuerza su papel estratégico en el comercio hortofrutícola con el nuevo Puesto de Control Fronterizo

E.F.Q. CARTAGENA Domingo, 12 de octubre 2025, 12:04

Cartagena se ha convertido en un aliado estratégico del sector hortofrutícola español. Su participación en la feria internacional Fruit Attraction, que se celebró en Madrid, ha servido para mostrar las ventajas competitivas que ofrece a productores y exportadores en el tráfico de productos frescos, un sector donde cada hora cuenta y donde la eficiencia logística marca la diferencia.

El Puerto de Cartagena afrontó esta edición con tres objetivos claros: abrir nuevos mercados internacionales, dar a conocer las inversiones en infraestructuras más recientes y reforzar su posición como el puerto con los precios más competitivos del sistema portuario español. Una estrategia que busca afianzar la confianza del sector hortofrutícola y consolidar al enclave como un hub logístico de referencia en el Mediterráneo.

El nuevo Puesto de Control Fronterizo: un salto en competitividad y seguridad

La Terminal Hortofrutícola cuenta con un muelle de 405 metros, atraque RO-RO para tráfico rodado, grúas de 6 a 30 toneladas y más de 12.500 m2 de almacenes frigoríficos

La puesta en marcha del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF) en el muelle de Santa Lucía esta prevista para el inicio de 2026. Con una inversión de 6,1 millones de euros, esta infraestructura reunirá en un único edificio más moderno e innovador todos los servicios de inspección (Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior, Soivre y Aduanas), lo que dará más operatividad a los inspectores sanitarios que trabajarán con unas instalaciones de calidad , más operativas y de última tecnología.

Además, el nuevo edificio integrará una plataforma digital de gestión, que ya viene funcionando en el puerto, y que permite mayor agilidad, transparencia y trazabilidad en las inspecciones, en línea con las nuevas exigencias legales de la Unión Europea.

Infraestructuras punteras al servicio del sector hortofrutícola

El Puerto de Cartagena se ha consolidado como un eslabón clave en la cadena logística hortofrutícola gracias a su ubicación estratégica en el sureste peninsular y su conexión directa con el hinterland agrícola de la Región de Murcia, considerada la 'huerta de Europa'.

La Terminal Hortofrutícola cuenta con un muelle de 405 metros de longitud y 11,25 metros de calado, atraque RO-RO para tráfico rodado, grúas de 6 a 30 toneladas y más de 12.500 m2 de almacenes frigoríficos con capacidad para 10.000 pallets en cámaras de frío. A ello se suma una amplia red de conexiones reefer y servicios logísticos especializados que garantizan la integridad de la cadena de frío desde el origen hasta el destino.

Uno de los grandes atractivos de Cartagena es la estiba totalmente liberalizada, que permite iniciar la descarga de los barcos de forma inmediata tras el atraque, agilizando las operaciones y reduciendo costes. Un aspecto muy valorado por las navieras y operadores logísticos, que encuentran en este enclave portuario una mayor rentabilidad y eficiencia.

Una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación

Cartagena proyecta su futuro con inversiones estratégicas que buscan reforzar su competitividad y alinearse con las demandas de sostenibilidad del comercio internacional.

Entre ellas destacan, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que ampliará los servicios y atraerá más inversión privada vinculada al sector agroalimentario y logístico; la terminal polivalente Barlomar, concebida bajo criterios de ecoeficiencia e intermodalidad, capaz de recibir a los mayores buques portacontenedores del mundo; o el innovador sistema de Frío Ecológico, que aprovechará el frío sobrante de las instalaciones para reducir costes energéticos y emisiones de CO2, situando a Cartagena en la vanguardia de la sostenibilidad portuaria.

Con estas iniciativas, el puerto se posiciona no solo como puerta de salida de la producción hortofrutícola de la Región de Murcia y del sureste español, sino también como hub logístico del Mediterráneo capaz de responder a las exigencias de un mercado global cada vez más competitivo, dinámico y comprometido con el medio ambiente.

Cartagena está preparada para responder a los desafíos del sector hortofrutícola con infraestructuras modernas, servicios especializados y una ubicación privilegiada que conecta a los productores de la Región de Murcia con los consumidores de todo el mundo, dando un paso más en su consolidación como plataforma de exportación hortofrutícola de referencia en Europa y como centro logístico de primer nivel en el Mediterráneo.