Imagen del equipo de PSB en el stand de la empresa Fruit Attraction. E. J. G.

PSB consolida su liderazgo europeo en el ámbito de la innovación varietal en fruta de hueso

E.F.Q.

MURCIA

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:26

Presente en la nueva edición del salón Fruit Attraction de Madrid, la empresa PSB Producción Vegetal, fundada por la familia Buffat, reafirmó su posición de líder europeo en el ámbito de la innovación varietal en fruta de hueso.

Desde su creación hace 27 años, PSB no ha dejado de crecer ni de desarrollar nuevas variedades en todo el mundo, apoyándose en colaboraciones sólidas en el hemisferio sur, especialmente en Chile y Sudáfrica, para trabajar a contraestación. A pesar de esta expansión internacional, la empresa mantiene un vínculo estrecho con la Región de Murcia, cuna de su actividad, que sigue siendo su principal centro de investigación, con más de 75 hectáreas dedicadas a la selección y los ensayos varietales.

Hoy en día, PSB continúa su desarrollo local con una nueva inversión en la finca de Sierra Espuña, cerca de Pliego, destinada a ampliar sus superficies de híbridos e investigación. El objetivo es crear un auténtico polo de innovación, donde profesionales de todo el mundo puedan descubrir los últimos avances varietales de la empresa.

La compañía mantiene un vínculo estrecho con la Región de Murcia, que sigue siendo su principal centro de investigación

Variedades pensadas para los productores murcianos

Paralelamente a su expansión internacional, PSB sigue innovando para responder a las necesidades de los productores murcianos, socios históricos de su éxito. Fiel a su filosofía de innovación local, la empresa desarrolla variedades subácidas y precoces, que ofrecen una alta calidad gustativa y visual adaptada a las exigencias del mercado.

Entre las novedades destacan los melocotones de carne amarilla Kitty, Veracruz y Mariachi, así como las nectarinas de carne amarilla dulce Nerolis y Trinity, todas ellas especialmente adaptadas al clima murciano y con bajas necesidades de frío.

Por último, la nectarina plana Sekoya, de carne blanca y maduración muy precoz (a principios de junio), abre nuevas oportunidades comerciales hacia Alemania, Reino Unido e Italia. Gracias a su cierre pistilar, su color atractivo y su excelente rendimiento, ya se perfila como una variedad prometedora para los productores de la Región.

