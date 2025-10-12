La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros del Consejo Regulador en su estand de Fruit Attraction.

La pera Ercolini, el bocado dulce y saludable de hogares de todo el mundo

EFQ.

MADRID

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:13

Comenta

Su sabor es muy dulce y azucarado, ligeramente perfumado. Su pulpa es blanca y jugosa y su piel es entre color verde claro y amarilla, con un matiz carmín en su cara soleada. La pera Ercolini, uno de los productos emblema de Jumilla, es un bocado cargado de matices, pero también de calidad y saludable. Gracias a la pera de Jumilla, la localidad está presente en todo el mundo, defendiendo una variedad única que más allá de ser una fruta, se ha convertido en un ingrediente que suma a numerosas recetas: desde una crema de puerros, patata y pera de Jumilla al azafrán hasta un bocadillo de ternera con cebolla morada caramelizada, pera de Jumilla y provolone, o un toque dulce con un bizcocho de leche condensada y peras de Jumilla, como defienden en su página web.

En este 2025, el Consejo Regulador de la DOP Pera de Jumilla está celebrando el 20 aniversario de su fundación, con el claro objetivo de garantizar las calidades de esta fruta de verano para que lleguen al consumidor perfectamente identificadas y también de seguir trabajando en pro de todos los agricultores adscritos al organismo. Entre sus celebraciones, ha estado asistir a las dos ferias del sector: en febrero a Fruit Logística y ahora a Fruit Attraction en Madrid para encontrarse con los clientes y visitantes profesionales en numerosas reuniones que permitirán seguir posicionando este producto en el lugar que merece. Además, estas ferias también sirven para el Consejo para compartir los desafíos del sector, que este año ha estado marcado por «una campaña difícil», cuenta Francisco José Fernández, su director técnico, debido al granizo que azotó el campo en el mes de mayo y que hizo perder entre el 30% y 40% de la producción.

Sin embargo, el carácter resiliente de sus productores y equipos ha hecho que puedan sacar la campaña adelante a pesar de los inconvenientes meteorológicos. Es por eso que, a cierre de año, espera mantener su producción en resultados similares a la anterior campaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  7. 7 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  8. 8 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  9. 9

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  10. 10 La CHS comunica que envió cuatro avisos por riesgo de desbordamiento en ramblas de Cartagena y Torre Pacheco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La pera Ercolini, el bocado dulce y saludable de hogares de todo el mundo

La pera Ercolini, el bocado dulce y saludable de hogares de todo el mundo