La pera Ercolini, el bocado dulce y saludable de hogares de todo el mundo

Su sabor es muy dulce y azucarado, ligeramente perfumado. Su pulpa es blanca y jugosa y su piel es entre color verde claro y amarilla, con un matiz carmín en su cara soleada. La pera Ercolini, uno de los productos emblema de Jumilla, es un bocado cargado de matices, pero también de calidad y saludable. Gracias a la pera de Jumilla, la localidad está presente en todo el mundo, defendiendo una variedad única que más allá de ser una fruta, se ha convertido en un ingrediente que suma a numerosas recetas: desde una crema de puerros, patata y pera de Jumilla al azafrán hasta un bocadillo de ternera con cebolla morada caramelizada, pera de Jumilla y provolone, o un toque dulce con un bizcocho de leche condensada y peras de Jumilla, como defienden en su página web.

En este 2025, el Consejo Regulador de la DOP Pera de Jumilla está celebrando el 20 aniversario de su fundación, con el claro objetivo de garantizar las calidades de esta fruta de verano para que lleguen al consumidor perfectamente identificadas y también de seguir trabajando en pro de todos los agricultores adscritos al organismo. Entre sus celebraciones, ha estado asistir a las dos ferias del sector: en febrero a Fruit Logística y ahora a Fruit Attraction en Madrid para encontrarse con los clientes y visitantes profesionales en numerosas reuniones que permitirán seguir posicionando este producto en el lugar que merece. Además, estas ferias también sirven para el Consejo para compartir los desafíos del sector, que este año ha estado marcado por «una campaña difícil», cuenta Francisco José Fernández, su director técnico, debido al granizo que azotó el campo en el mes de mayo y que hizo perder entre el 30% y 40% de la producción.

Sin embargo, el carácter resiliente de sus productores y equipos ha hecho que puedan sacar la campaña adelante a pesar de los inconvenientes meteorológicos. Es por eso que, a cierre de año, espera mantener su producción en resultados similares a la anterior campaña.