MAS Patatas amplía su gama varietal para adaptarse a los clientes europeos

Domingo, 12 de octubre 2025

Trabajo constante, honestidad y pasión por lo que hacen son los pilares que soportan la fortaleza de MAS Patatas, empresa especializada en la producción y distribución de este alimento durante todo el año. «Entendemos que el éxito se construye día a día, cuidando la relación con los agricultores, garantizando calidad al cliente y adaptándonos a los cambios del mercado», aseguran desde la dirección de la marca, que cuenta con un amplio surtido de variedades y una presencia cada vez mayor en el mercado internacional.

Su buena salud empresarial se debe, más allá de ofrecer unos productos de la máxima calidad a nivel nacional como europeo, a la exquisita planificación de las cosechas para disponer de patatas todo el año y la colaboración directa con su tejido de agricultores especializados en distintas zonas de producción en el Campo de Cartagena. A esto se suma su red logística y comercial, que facilitan la adaptación a las demandas de cada mercado.

Porque MAS Patatas goza de una fuerte presencia en el mapa exterior, principalmente en Europa, donde exporta buena parte de su producción gracias a que cuenta con un servicio ágil y adaptado a cada cliente. Este año, la empresa ha reforzado su presencia en Francia y Bélgica, y ahora sus esfuerzos se centran en abrir nuevos canales en Europa del Este, donde «el interés por la patata española de calidad va en aumento», subrayan.

En constante búsqueda de la excelencia, la compañía participó en la feria Fruit Attraction, un punto de encuentro que «nos permite reconectar con clientes (envasadores de España y Europa) y proveedores (agricultores y empresas agrícolas), compartir proyectos y consolidar relaciones», aseguran. En esta edición, MAS Patatas presentó algunas de sus variedades, probadas ya en campo, que pueden ser de futuro para la industria alimentaria y otras para el mercado tradicional, y también dio a conocer acuerdos con agricultores nacionales y europeos para asegurar un suministro continuo durante todo el año.