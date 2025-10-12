Nace ICOEL Ibérica para aportar valor a la cadena hortofrutícola

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

ICOEL, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el procesamiento de frutas y hortalizas, continúa su expansión internacional inaugurando una nueva filial en España: ICOEL Ibérica, que está dirigida por Rubén Bermejo, recientemente nombrado responsable técnico.

Situado estratégicamente en Alcantarilla, este importante centro para la producción hortofrutícola, consolida el compromiso de la empresa de fortalecer su presencia en el mercado español. «Permitirá a ICOEL ofrecer a sus clientes un soporte rápido y dedicado, gracias a la presencia directa en el territorio», declaró Bruno Stravato, de ICOEL.

La compañía aprovechó su participación en Fruit Attraction para presentar de cerca los detalles del proyecto ICOEL Ibérica, conocer a Rubén Bermejo y establecer nuevos contactos. «La apertura de ICOEL Ibérica representa un paso importante en la expansión de la red de la empresa, que tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas para el procesamiento de frutas y hortalizas, respondiendo con rapidez y profesionalidad. Con esta nueva sede, ICOEL reafirma su voluntad de estar cerca de sus clientes, ofreciendo valor añadido y apoyo concreto», apostilló.