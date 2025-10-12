Mercagrisa refuerza su proyección exterior con innovación y sostenibilidad

EFQ. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Mercagrisa, una de las empresas de referencia en el sector hortofrutícola desde 2001, refuerza su crecimiento sostenido y su consolidación en el tejido productivo de la Región de Murcia, gracias a un surtido variado y de calidad, un servicio profesional y una proyección internacional. A esto se suma el esfuerzo colectivo de su equipo humano, integrado por más de 200 personas y considerado el auténtico motor de la compañía.

Fruto de su solidez y dinamismo, Mercagrisa participó en Fruit Attraction, donde su delegación se reunió con clientes y profesionales del sector para reforzar las relaciones comerciales.

En la feria madrileña, la empresa potenció sus principales líneas de negocio subasta, comercialización y ecológico, reafirmando la confianza de sus colaboradores y consolidando acuerdos en torno a sus productos estrella: pimiento, calabacín, alcachofa y brócoli, reconocidos por su frescura, sabor y calidad, lo que permite a Mercagrisa mantener una sólida presencia en supermercados nacionales e internacionales.

Cabe indicar que la compañía dispone de producto durante todo el año, alcanzando su mayor volumen en la temporada del pimiento murciano, que transcurre de marzo a agosto, consolidándose como un referente regional en este cultivo.

Comprometida con la sostenibilidad, Mercagrisa ha llevado a cabo recientemente una profunda transformación en sus procesos productivos y logísticos, incorporando prácticas más respetuosas con el medio ambiente y reforzando su línea de productos ecológicos.

Además, la innovación tecnológica forma parte esencial de la estrategia de la empresa, que se refleja en la aplicación de herramientas avanzadas que optimizan la trazabilidad, mejoran la eficiencia en los procesos y garantizan la máxima calidad de sus productos.