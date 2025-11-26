La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mecánicas Bolea transporta maquinaria junto a la Grúa Sansón. MB
150 aniversario del Puerto de Cartagena

Mecánicas Bolea confía en un acceso directo y limpio desde el polígono de Los Camachos

S. Triguero.

Cartagena

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:01

Mecánicas Bolea, compañía de servicios industriales especializada en el diseño y fabricación de equipos de proceso, recipientes a presión y tanques de almacenamiento para las industrias química, petroquímica, farmacéutica y alimentaria, así como en el mantenimiento de instalaciones industriales, es otra de las compañías que valoran positivamente su relación con el Puerto de Cartagena.

«Nuestro Puerto está muy comprometido con el desarrollo de la Región y lo demuestra todos los días. Es un puerto muy ágil, muy dinámico y que, además, apuesta mucho por la innovación. Siempre que los hemos necesitado, han estado ahí y la relación que tenemos con el equipo es fabulosa», asegura Pedro Saura Bolea, CEO de Mecánicas Bolea.

Hay que recordar que la compañía inició su actividad con las reparaciones de mecánicas en grandes barcos. Actualmente continúa con esa línea de negocio, lo que demuestra que el Puerto de Cartagena sigue siendo un punto de actividad imprescindible para Mecánicas Bolea desde sus orígenes hasta la actualidad y que su futuro seguirá ligado a este emplazamiento.

Además, el Puerto de Cartagena es la puerta de entrada de las materias primas que los principales clientes de Mecánicas Bolea necesitan para desarrollar su actividad a través del Valle de Escombreras, que mueve mucho la economía en la Región.

La dirección de la compañía entiende que el Puerto de Cartagena aporta una identidad única y es un emplazamiento privilegiado para las empresas que desarrollan su actividad gracias a la misma, destacando en gran medida una situación geográfica única para la exportación, lo que supone una vía de desarrollo muy potente.

Actualmente, Mecánicas Bolea está desarrollando un plan estratégico de crecimiento que se vertebra en la construcción de unas nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de Los Camachos y que lo dotará de nuevas capacidades. Para que este desarrollo sea exitoso, el acceso al puerto de Cartagena tiene que ser directo y limpio: sin restricciones de gálibo. No tendría sentido fabricar equipos de grandes dimensiones como los que produce Mecánicas Bolea que se puedan embarcar, pero que de camino al Puerto de Cartagena se tropiecen con un puente.

