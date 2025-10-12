Masiste: innovación en automatización, control y pesaje para el sector hortofrutícola

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Masiste se ha consolidado como un socio estratégico para el sector hortofrutícola, al que suministra tecnologías de automatización y sistemas de control de producción que permiten conocer al detalle el rendimiento del operario y las mermas de producto en los procesos de envasado manual. Además, ofrece controladoras dinámicas de peso y trenes de etiquetado, diseñados para mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas.

Amplio catálogo de soluciones innovadoras

La compañía cuenta con un amplio catálogo de soluciones adaptables a cualquier tipo de empresa. Su gama de sistemas de pesaje y etiquetado automático incluye los modelos LS 5000 y MS 5000 de Dibal, recomendados para el etiquetado automático de grandes volúmenes de productos. Estos equipos permiten integrarse con cualquier software de gestión de almacenes, evitando la pérdida de registros de peso y facilitando líneas de producción de alto rendimiento que etiquetan y capturan datos de cada pesada sin detener el flujo de trabajo, gracias al pesaje dinámico.

Estos sistemas pueden imprimir etiquetas con información variada del producto, como peso, precio, textos fijos o variables, logotipos o códigos de barras y permiten el etiquetado en C, superior e inferior, adaptándose a las distintas necesidades del mercado.

Controladoras dinámicas de peso

Masiste ofrece controladoras dinámicas de peso personalizadas para una amplia variedad de productos y tamaños (incluso superiores a 6 kg), así como clasificadoras dinámicas de peso mediante los equipos GW 5000. Estos sistemas incorporan hasta ocho salidas independientes y alcanzan rendimientos de hasta 160 paquetes por minuto, dependiendo de la secuencia de la línea, la morfología y el peso del producto.

A estas soluciones se suman las balanzas y controladoras dinámicas con software de control del contenido efectivo de producto (acompañado del logotipo '℮'), que permiten optimizar el proceso productivo, asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad y reducir al mínimo los sobrellenados o faltas de producto en los envases.

La especialización de Masiste se completa con una línea de detectores de metales y sistemas de rayos X, capaces de identificar partículas nocivas o contaminantes en entornos industriales, tanto secos como húmedos.

Estos sistemas son aptos para aplicaciones en cinta transportadora, caída vertical, productos granulados, pastillas, líquidos, pastas en tubería o áridos. Además, ofrecen una alta fiabilidad conforme a los estándares europeos y resultan imprescindibles para obtener acreditaciones bajo las normativas IFS o BRC.

Soluciones de pesaje para todo tipo de sectores

Por último, la empresa murciana desarrolla y comercializa soluciones de pesaje industrial para todo tipo de sectores. Su gama incluye básculas, balanzas industriales y balanzas de laboratorio para la medición precisa de materiales de construcción, ingredientes alimenticios, vehículos, estructuras y más.

Entre los modelos disponibles se encuentran básculas pesa pallets, de bajo perfil, aéreas, para ganado, cuenta piezas, para silos y depósitos, indicadores de peso, transpaletas y carretillas pesadoras.