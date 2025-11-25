Marín Giménez, motor económico del Noroeste y emblema de la industria agroalimentaria regional

Agrupal premia a la empresa familiar de Moratalla por su trayectoria de más de 60 años en el sector

La empresa familiar Marín Giménez, con casi 70 años de actividad, está considerada una auténtica institución en el Noroeste, por ser un motor de empleo en toda la comarca y un caso de éxito en la industria agroalimentaria regional. Fundada en 1957, la compañía destaca por ofrecer un servicio integral a sus clientes con el desarrollo a medida de productos con un alto estándar de calidad y una distribución eficaz.

Marín Giménez, especializada en la transformación y conservación de frutas en envase aséptico, tiene una fuerte presencia en los sectores lácteos, bebidas, confituras y alimentación infantil. De hecho, transforma en la actualidad una producción media anual superior a las 50.000 toneladas de fruta, en sus diferentes formatos, cortes y tamaños.

Por su dilatada experiencia, su volumen de producción y su notable impacto en la economía regional, la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal) ha distinguido con el Premio a la Trayectoria Empresarial a esta entidad de Moratalla. «Es un enorme orgullo y un reconocimiento al trabajo constante que Marín Giménez viene realizando desde hace más de 60 años», apuntan desde la dirección, agregando que «pone en valor el esfuerzo de varias generaciones dedicadas al procesado de fruta y verdura, así como el compromiso de todo nuestro equipo por mantener la calidad, la innovación y la cercanía con el sector agrícola de la Región». «Este galardón nos impulsa a seguir creciendo, mejorando y apostando por una industria alimentaria murciana fuerte, sostenible y competitiva», inciden.

«El galardón nos impulsa a seguir apostando por una industria competitiva», destaca la empresa

Además, la compañía se siente agradecida por el veredicto del jurado, que ha tenido a bien señalarla como ejemplo de la fortaleza de esta industria: «Es un reconocimiento al trabajo bien hecho, al arraigo con los agricultores y proveedores locales, y al esfuerzo diario de todas las personas que forman parte de la empresa». Y confiesan que «nos reafirma en que nuestro modelo de integración vertical, basado en la excelencia, la tradición y la innovación, sigue siendo un motor para el sector y para la Región».

Precisamente, su modelo consiste en controlar y coordinar todas las fases del proceso, desde el cultivo de la fruta hasta la obtención del producto final. Asimismo, cuenta con fincas propias donde se trabaja parte de la fruta que procesa, garantizando, a través del departamento agronómico, un suministro estable, trazable y alineado con sus estándares de calidad y sostenibilidad. El mismo procedimiento rige la actividad de los agricultores externos.

Cadena eficiente

Esta integración vertical se extrapola a las instalaciones de procesado, donde se aplica tecnología avanzada, control de calidad exhaustivo e innovación continua para transformar la fruta en productos finales con las máximas garantías. «De esta manera, logramos una cadena completamente controlada, eficiente y coherente», acentúan.

«Estamos invirtiendo en nuevas líneas de procesado más versátiles»

Marín Giménez da empleo a una media de 400 trabajadores por campaña, según los picos de producción, con la intención de hacer frente a los objetivos de calidad y presentación marcados por la empresa. «Contamos con un equipo experimentado y altamente especializado, comprometido con la mejora continua y con una visión compartida de aportar valor real al sector agroalimentario», expresan.

«Saber que nuestro trabajo forma parte de la alimentación diaria de miles de personas nos impulsa a seguir innovando, a mejorar procesos y a mantener intacto nuestro compromiso con la sostenibilidad, la calidad y el bienestar del consumidor», presumen, destacando su contribución desde un punto de vista técnico y también teniendo en cuenta la perspectiva social.

A renglón seguido, remarcan que «nos impulsa la motivación y el compromiso de un equipo humano que entiende la innovación no solo como una herramienta tecnológica, sino como una actitud permanente para seguir creciendo y aportando al sector». Precisamente, su marcada vocación por la excelencia se complementa con su apuesta firme por la innovación en procesos, producto y gestión, junto al valor que aportan sus más de 60 años de trayectoria. En todo este tiempo, la empresa familiar ha seguido y respetado un círculo de valores que incluye la calidad, seguridad alimentaria, integridad, responsabilidad en cada decisión y cercanía. A esto se suman rasgos señeros como su capacidad natural para combinar tradición e innovación, así como su flexibilidad industrial para adaptarse con rapidez a las necesidades específicas de cada cliente.

Futuro ilusionante

La historia de Marín Giménez sigue escribiéndose. La empresa familiar vislumbra un horizonte prometedor y lleno de importantes proyectos con los que anticiparse a las demandas del mercado y seguir aportando valor. En el ámbito industrial, avanza en la digitalización de procesos y en la implantación de tecnologías de monitorización en tiempo real, «que nos permiten mejorar la eficiencia, la trazabilidad y el control de calidad». Asimismo, «estamos invirtiendo en nuevas líneas de procesado más versátiles, capaces de adaptarse a formatos y especificaciones cada vez más especializadas», afirman.

«Contamos con un equipo experimentado y comprometido con la mejora continua»

A nivel agronómico, impulsan proyectos de mejora varietal y prácticas agrícolas más sostenibles, combinando innovación y conocimiento técnico para obtener materias primas de mayor calidad y con mejor comportamiento industrial. En la sección de producto, «estamos trabajando en el desarrollo de soluciones más naturales, funcionales y nutritivas, alineadas con la creciente demanda de alimentos saludables y de etiquetados más limpios», apostillan. Todos estos proyectos tienen un objetivo común: seguir evolucionando sin perder su esencia, reforzando la integración vertical, la sostenibilidad y la innovación como pilares que aportan valor al sector agroalimentario.

