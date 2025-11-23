El regadío del Campo de Cartagena será sostenible o no será

Comenta Compartir

La CRCC tiene un modelo de gestión hídrica basado en la utilización conjunta de todas las fuentes disponibles: aguas del Trasvase Tajo-Segura, agua marina desalinizada, aguas regeneradas procedentes de siete depuradoras, aguas de la Cuenca del Segura y de la red de captación de la desalobradora del Mojón. Este mix de recursos hídricos permite garantizar una calidad agronómica y un precio adecuado al regante, así como reduce la descarga de aguas subterráneas y procedentes de las depuradoras al Mar Menor.

Nuestro regadío se caracteriza por una elevada tecnificación: casi el 100% de la superficie aplica riego localizado, el sistema más eficiente y el que menor riesgo de lixiviación presenta. Además, la digitalización integral de la red de distribución, la instalación de miles sondas de humedad en las explotaciones agrícolas, sensores de conductividad, uso de imágenes multiespectrales, .... nos permite ajustar riegos y fertilización con una precisión inédita.

Además, estamos impulsando soluciones innovadoras como la implantación de energía solar fotovoltaica flotante en balsas de riego, un proyecto que reduce significativamente la factura energética y emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras estaciones de bombeo, disminuye la evaporación del agua almacenada y evita la ocupación de suelo agrícola. Esta tecnología de autoconsumo representa una apuesta clara por un modelo energético más sostenible y eficiente.

En paralelo, la CRCC está desarrollando proyectos de alto valor ambiental. Entre ellos destaca el proyecto de renaturalización de balsas de riego en el entorno del Mar Menor, financiado por la Fundación Biodiversidad, que transforma estas infraestructuras hidráulicas en espacios funcionales con vegetación halófila, zonas de amortiguación ecológica y capacidad para actuar como sumideros de nutrientes.

Este conjunto de actuaciones refleja una realidad incontrovertible: el compromiso del regadío del Campo de Cartagena con la preservación y protección Mar Menor es total. Defendemos esta joya única de la naturaleza que tanto queremos.

Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica del regadío del Campo de Cartagena se fundamenta en su enorme aportación al desarrollo de la comarca y en la capacidad demostrada para adaptarse a escenarios complejos. Las actividades vinculadas al regadío generan casi 2.800 millones de euros anuales de valor añadido bruto y sostienen 47.400 empleos a tiempo completo, lo que supone el 37% del PIB de la comarca. Se trata de un sector tractor que dinamiza la economía local, vertebra el territorio y mantiene un tejido empresarial estable, innovador y altamente competitivo.

Este impacto económico no se limita a la producción agrícola. En torno al regadío se ha consolidado una extensa cadena de valor que abarca industrias agroalimentarias, servicios logísticos, empresas tecnológicas, cooperativas, exportadoras y centros de investigación. La agricultura del Campo de Cartagena, caracterizada por elevados niveles de productividad, ha logrado situarse entre las más competitivas de Europa, impulsando la inversión y la innovación en todo el entorno socioeconómico. El sector destaca, además, por su fuerte apuesta por la I+D+i, superando la media nacional y favoreciendo un crecimiento sostenido basado en el conocimiento.

Sostenibilidad social

El tercer pilar, la sostenibilidad social, es esencial para comprender la dimensión real del regadío. Las actividades agrícolas del Campo de Cartagena han permitido fijar población en el territorio, generar empleo estable y atraer mano de obra cualificada, convirtiéndose en un factor decisivo para evitar el despoblamiento rural. A ello se suma el efecto amortiguador del sector frente a las crisis económicas que han afectado a otros ámbitos como la construcción o el turismo.

La agricultura de regadío ha contribuido a la integración social de miles de familias, facilitando el arraigo y el crecimiento demográfico de numerosos municipios. Su impacto supera lo económico: es un vector de cohesión social, innovación y responsabilidad empresarial. Por ello, proteger el regadío es proteger también la estabilidad social y el equilibrio territorial de la comarca.

Un compromiso irrenunciable

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha demostrado que es posible avanzar hacia un modelo de regadío plenamente sostenible, compatible con la protección de los ecosistemas y con el desarrollo socioeconómico de la comarca. Hoy contamos con tecnología, conocimiento, capacidad de gestión y proyectos ambientales de alto valor que nos sitúan como referencia a nivel nacional e internacional.

Nuestro compromiso es claro: seguir trabajando con rigor, responsabilidad y transparencia para garantizar que el regadío del Campo de Cartagena sea sostenible en sus tres dimensiones —ambiental, económica y social—.

