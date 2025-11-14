La Magna Procesión, «un precioso regalo» para la Cofradía del Santo Sepulcro de Mazarrón

EFQ Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:53 Comenta Compartir

La Cofradía del Santo Sepulcro de Mazarrón siente su participación en la Magna Procesión como «un precioso regalo que nos da la oportunidad de que nuestro paso titular sea admirado y disfrutado fuera del municipio».

Ahondando en el origen de La urna del Santo Sepulcro, la Cuna (como se denomina popularmente en la localidad) se sabe que está atribuida a Juan de Zamora, natural de Lorca, quedando reflejado en el contrato de concierto de la obra en 1672 por encargo de Bartolomé Martínez, vecino de Mazarrón. El aspecto actual es fruto de las numerosas modificaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, adaptándola al gusto de la época.

El trono procesional se conforma por una peana de varas sobre la que se asienta la urna dorada a modo de dosel calado, rodeada de campanillas también doradas, sustentado todo ello por cuatro columnas entorchadas sobre mascarones. El conjunto queda rematado por una cruz en un pedestal de rocallas e infinidad de candelabros.

Tiene un programa iconográfico amplio, representando los Arma Christi, el monte Gólgota y la ciudad de Jerusalén. Destacan las flores talladas, símbolo de lo fugaz, rosas particularmente, y numerosas rocallas puramente. Se trata de un paso único por su antigüedad y singularidad, siendo el más antiguo conservado de esta tipología en la Región de Murcia.

En el año 1959, Julián Campillo (que salvó la Cuna, de su destrucción en la guerra civil) adquiere la actual imagen del Cristo Yacente en el taller Hijos de Ramón Bretcha de Olot.

Esta ha sido una ocasión para que la cofradía afronte novedades como la participación de manera excepcional de mujeres portando el trono. Así mismo, sonará por primera vez al salir por la puerta de la Santa Iglesia Catedral, nuestra propia marcha fúnebre 'El Sepulcro', partitura compuesta en 1906.

Agradecimientos

Por último, la Cofradía del Santo Sepulcro de Mazarrón quiere «agradecer el trabajo y la implicación de nuestros cofrades. También a nuestros hermanos de la Cofradía Nuestra Señora Virgen de la Soledad de Mazarrón, a las hermandades homónimas de Huércal-Overa y Santomera, así como al Ayuntamiento por acompañarnos en este camino».

