La Cardiología en el Hospital Virgen de la Arrixaca (Orígenes y actualidad)

En 1967 se inauguró el hospital Virgen de la Arrixaca con el Servicio de Medicina Interna, siendo su presidente el doctor Tapia Sanz y colaborador más cercano el doctor López Alanis. Entonces no existían especialidades y los médicos adjuntos eran los doctores Montoro, Campillo, Navarrete, Gómez Rubí, Castellón y Fernández Barreiro.

El 15 de diciembre de 1969, por petición del doctor Tapia, me ofrecieron la plaza de adjunto de Medicina Interna de forma interina. Pasados dos años, convocaron un concurso de Oposición de Jefe de Sección de Medicina Interna, en los que salieron elegidos los doctores Campillo, Castellón y yo. Mi formación como especialista en Medicina Interna no era muy buena, aunque fue mejorando bastante con el tiempo gracias a tener a un gran maestro como el doctor Campillo, al que agradezco públicamente todo cuanto me enseñó.

En 1971, entró como Médico Interno el doctor García y en 1972 lo hizo el doctor Pico, ambos como internos de MI. Desarrollando labor cardiológica, conseguimos que el doctor Pico se marchara seis meses a Suiza para formarse en Hemodinámica. Al regresar, publicó un libro que refleja la experiencia en este campo y en el que estamos los tres como autores.

Al año siguiente el Insalud cambió mi nombramiento a Cardiología y al acabar la residencia, los doctores García y Pico pasaron a formar parte como adjuntos de Cardiología

En 1969 se funda la Facultad de Medicina. Se nombran profesores para impartir la carrera y vinculan a varios jefes de especialidades para impartir la docencia. En 1972 se inician las clases de Cardiología. Estas comienzan en el Hospital Provincial y después se trasladan al cercano Seminario mayor.

Posteriormente, muchos de ellos fueron nombrados «idóneos» para ejercer como profesores titulares (Digestivo, Cardiología, Neurología, etc.).

Una vez que se inaugura el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca se realiza el traslado al mismo y se incorporan los doctores Jaén, Ruiz Ros y Campos.

En años posteriores, y ya en la nueva Arrixaca, se incorporan el doctor Gonzalo de la Morena, que se hará cargo de la Eco, o el doctor Salas, que se asociará a Medicina Nuclear junto al doctor Nuño de la Rosa.

Durante esos años el servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca va adquiriendo gran importancia a nivel nacional, y entran a formar parte los doctores Villegas, Juan Martínez y Juan José Sánchez Muñoz.

Me siento obligado a hablar de la importancia y categoría de los cardiólogos que vinieron después: los doctores García Alberola, Soria, Ramón López Palop, Rafael Florenciano, Íñigo Lozano, Eduardo Pinar, Domingo Pascual, Juan Ramón Gimeno y Francisco Marín.

Ya al final de mi estancia en el hospital comprobé gustosamente como se iba incorporando savia nueva en Cardiología, con la doctora Iris Garrido, Juan García, Sergio Manzano y Tello.

Fueron años muy interesantes en los que se protocolizó por primera vez los test de isquemia para diagnosticar y valorar la Cardiopatía Isquémica, los estudios ecocardiográficos, el control de los marcapasos, estudios coronariográficos y dilatación de las arterias estenosadas, abrir la estenosis mitral de forma percutánea... avances logrados entre todos.