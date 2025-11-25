José García Gómez: «Este sector ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación en un contexto tremendamente desafiante»

S. Triguero. Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 22:18 Comenta Compartir

Los Premios de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia que organiza Agrupal tienen una doble finalidad. Por un lado, reconocer públicamente el esfuerzo, la innovación y el compromiso de las empresas y profesionales que cada día trabajan para situar a la industria alimentaria regional en la vanguardia nacional e internacional. Por otro lado, visibilizar ante la sociedad la importancia estratégica de un sector que genera más de 27.000 empleos directos y factura más de 8.000 millones de euros anuales. «Son un escaparate de excelencia que refuerza el orgullo de pertenencia a un tejido empresarial del que toda la región puede sentirse orgullosa», asegura José García.

–Tras el año 2024, en el que Agrupal celebró su centenario, ¿qué balance hace Agrupal del año 2025 que está a punto de finalizar?

–Tras la celebración del centenario de Agrupal en el año 2024, el ejercicio 2025 ha significado una continuidad en la prestación de servicios integrales a las empresas asociadas, consolidando nuestra posición como entidad más representativa de la industria alimentaria en la Región de Murcia.

Agrupal ha mantenido su catálogo integral de servicios para las más de 80 empresas agrupadas, incluyendo convenios estratégicos para empresas asociadas, gestión medioambiental y sostenibilidad empresarial, servicios de calidad y certificación, desarrollo de informes sectoriales que permiten conocer en profundidad la realidad de la industria alimentaria regional, asesoramiento en internacionalización y promoción exterior

Estos servicios se enmarcan en la filosofía de Agrupal de ofrecer apoyo permanente y respuesta ágil a las necesidades de las empresas, contribuyendo así a su desarrollo, competitividad y posicionamiento de la Industria Alimentaria regional como referente a nivel nacional e internacional.

–Y para el sector, ¿qué ha significado este año 2025?

–Como siempre hace este sector, hemos demostrado resiliencia y capacidad de adaptación en un contexto tremendamente desafiante. Sin embargo, debemos ser honestos: el escenario de incertidumbre que se abrió hace casi cuatro años con la invasión rusa de Ucrania y las tensiones arancelarias que se han generado durante este año son retos a los que el sector sigue haciendo frente.

«A pesar de las trabas, nuestras empresas han seguido invirtiendo, innovando y compitiendo con éxito»

Los costes energéticos continúan siendo una factor de tensión para un sector intensivo en consumo energético. Las guerras arancelarias encarecen el suministro de materias primas y productos auxiliares para las empresas. Y seguimos compitiendo con empresas de otros países que operan con costes regulatorios y energéticos muy inferiores.

A nivel nacional, la complejidad legislativa aumenta la carga de trabajo en las empresas, pero seguimos sin encontrar resolución a problemas estructurales como el elevado absentismo laboral o la dificultad para incorporar talento. Además, los fondos europeos 'Next Generation' no llegan al ritmo necesario, y la transformación digital se realiza principalmente con recursos propios de las empresas. Aun así, nuestras empresas han seguido invirtiendo, innovando y compitiendo con éxito.

–¿A qué nuevos retos y desafíos se enfrenta el sector?

–Los desafíos son múltiples y exigen vigilancia constante. Debemos seguir trabajando para reducir la brecha competitiva en costes energéticos y regulatorios. Necesitamos agilizar la llegada de fondos europeos y acelerar la transformación digital en un contexto marcado por la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

También debemos seguir fortaleciendo nuestra posición en los mercados internacionales, manteniendo la colaboración público-privada que nos permite estar presentes en ferias internacionales y abrir oportunidades en los cinco continentes.

–¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años en el sector?

–Los avances han sido notables. Hemos modernizado sistemas productivos, incorporado automatización, desarrollado nuevos productos adaptados a las necesidades del mercado y mejorado los sistemas de calidad hasta alcanzar los más altos estándares reconocidos mundialmente. Este progreso tecnológico y productivo nos ha permitido mantenernos competitivos incluso en las condiciones más adversas.

–¿Qué importancia ha tenido la inversión en innovación y la sinergia entre empresas?

–Es fundamental. Nuestra Región cuenta con uno de los sectores industriales alimentarios más sólidos de España, no solo por la calidad de sus productos, sino sobre todo por la calidad de su tejido empresarial. Y aquí está la clave: el avance individual suma, pero la unidad del sector multiplica.

Desde Agrupal, junto con el Gobierno Regional a través de las consejerías de Agricultura y Empresa, acompañamos a las empresas en el diseño del Plan de Promoción Exterior, la participación en ferias internacionales y la apertura de nuevos mercados.

La unión empresarial, la colaboración, la representación colectiva y el intercambio de conocimiento, con el apoyo del Centro Tecnológico son fuerzas estratégicas que debemos proteger. Agrupal, con más de cien años de historia, tiene hoy una visión plenamente actual: ser el punto de encuentro, impulso y defensa de un sector puntero en la Región.

Cajamar pone en valor el excelente trabajo del sector alimentario

Ampliar Sergio Pérez, director general de Cajamar; José García, presidente de Agrupal; María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia; y Fernando Morales, director de Negocio de la DT Murcia en Cajamar.

El director general de Cajamar, Sergio Pérez, en sus palabras de bienvenida puso en valor los galardones ya que «reconocen el excelente trabajo de la industria alimentaria de la Región, y dan a conocer a la sociedad la importante labor que desarrollan». Pérez, desgranó alguno de los datos más relevantes de la industria alimentaria en la Región, y puso de relieve que tiene «un impacto muy relevante, ya que supone el 11 % del PIB regional, el 14 % del empleo, y sin duda es un motor en la balanza de pagos de Murcia, con más de 3.300 millones de euros de productos alimentarios exportados».

Sergio Peréz hizo un balance del año: «Han sido meses de incertidumbre, de mercados internacionales convulsos y de normativas europeas cambiantes que han requerido un plus de esfuerzo y profesionalidad a toda la cadena agroalimentaria. Y una vez más, habéis demostrado la solidez y la capacidad de adaptación del sector». Pérez aseguró que la industria alimentaria murciana, de la que Cajamar es parte, «hemos mostrado nuestra capacidad de anticiparnos a los cambios, de fortalecer nuestras estrategias que, junto a la innovación y digitalización, han garantizado la continuidad de nuestras industrias y negocios».

En la entrega del Premio a la Trayectoria Empresarial a Marín Giménez Hermanos, que realizaron el director general de Cajamar, Sergio Pérez, y la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, esta última resaltó la extraordinaria evolución de la compañía que «comenzó siendo una empresa familiar y hoy es referente de la industria alimentaria nacional. Fruto del esfuerzo y un constante compromiso con la innovación y la incorporación de nuevas líneas de negocio».

