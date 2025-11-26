La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Acto del 30 Aniversario de Erhardt Mediterráneo y TMC. EM
Opinión

Un largo camino juntos

José Antonio Cánovas y Sergio Conesa

Directores de TMC Terminal Marítima de Cartagena | Erhardt Mediterráneo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Celebrar los 150 años del Puerto de Cartagena es mirar mucho más allá de su historia reciente: es rendir homenaje a un puerto con más de 3.000 años de tradición marítima, forjado entre las rutas comerciales de cartagineses y romanos, y convertido con el tiempo en una de las puertas más activas del Mediterráneo. Su evolución ha acompañado a la ciudad y a toda la Región de Murcia, reflejando en cada etapa la capacidad de adaptación, innovación y apertura al mundo que siempre ha caracterizado a los cartageneros.

Celebrar los 150 años del Puerto de Cartagena es reivindicar el papel que ha tenido y tiene como motor económico, como puerta abierta al mundo y como espacio donde empresas y personas construyen su futuro.

El Puerto de Cartagena ha sido testigo de múltiples transformaciones, desde sus orígenes comerciales hasta convertirse en una infraestructura moderna, estratégica y preparada para los retos del comercio internacional actual. Su evolución ha ido siempre de la mano del entorno social, económico y tecnológico, y también del impulso de quienes hemos apostado por crecer a su lado.

Una de esas apuestas compartidas es la de Erhardt Mediterráneo y TMC –Terminal Marítima de Cartagena–, que este año celebramos nuestros primeros 30 años de actividad al abrigo del Puerto. Nacidas en los años 90 –años de grandes cambios y el inicio de una nueva etapa de apertura y globalización económica y social–, ambas compañías eligieron Cartagena para desarrollar una propuesta de servicios marítimos y logísticos estrechamente vinculada al potencial del puerto y su entorno industrial.

30 años no son nada, pero basta con mirar atrás para comprobar cuánto ha cambiado el mundo. Treinta años después, en Erhardt Mediterráneo y TMC mantenemos vivo el espíritu de los inicios: compromiso, visión y una voluntad férrea por conectar mercados. En un mundo donde las cadenas logísticas se construyen cada día, nuestra actividad sigue orientada a la eficiencia, la fiabilidad y la creación de valor compartido con el cliente.

Durante todo este tiempo, hemos trabajado codo con codo con la Autoridad Portuaria para atraer nuevos tráficos y la escala de algunas de las principales navieras del mundo. Gracias a esta colaboración, sectores como el agroalimentario, el siderúrgico, el químico, el eólico o los grandes proyectos industriales han encontrado en Cartagena su puerta de conexión con los mercados internacionales.

Este espíritu de cooperación quedó reflejado en la reciente celebración de nuestro aniversario en la ciudad de Murcia. Bajo el lema 'Conectando Mercados. El Puerto de Cartagena como hub estratégico', reunimos en una interesante jornada a representantes institucionales, empresariales y portuarios y, en ella, pusimos de relieve el gran papel del Puerto de Cartagena como pilar de competitividad regional y como ejemplo de colaboración público-privada orientada al progreso común.

Cumplir 150 años no es fruto del azar, sino del compromiso de miles de personas que, con su trabajo y visión, han hecho del Puerto de Cartagena un generador de oportunidades para la ciudad, la Región de Murcia y el sureste español.

Para nosotros, han sido tres décadas compartiendo ese mismo espíritu de crecer, innovar y conectar. Este año celebramos no solo el 150 aniversario del Puerto de Cartagena, también brindamos por el futuro que seguimos construyendo juntos.

Feliz cumpleaños, Puerto de Cartagena. Gracias por permitirnos ser parte de tu historia.

Un largo camino juntos