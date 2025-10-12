Innovación murciana de riego que potencia la agricultura internacional

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El sector hortofrutícola afronta una etapa de cambio en la que la tecnología aplicada al riego se ha convertido en una pieza clave para mejorar la productividad y reducir el consumo de agua. Un desafío global que forma parte del compromiso diario de la compañía Caudal.

Con sede en Puerto Lumbreras, la empresa cumple treinta años dedicándose al diseño y fabricación de sistemas de riego que ayudan a obtener cultivos más sanos y productivos. Sus soluciones están hoy presentes en más de 40 países de Europa, Oriente Medio y África, donde contribuyen a mejorar el rendimiento de frutas y hortalizas adaptándose a las condiciones de cada suelo.

Su trabajo combina la incorporación de la última tecnología en su catálogo con un conocimiento agronómico que no pasa desapercibido. La empresa acompaña a los agricultores en todas sus necesidades y, para ello, analiza los terrenos, diseña sistemas a medida, coordina la instalación y les ayuda en la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, su manejo desde el móvil. De esta forma, convierte la innovación en un elemento accesible que mejora los resultados.

Además de destacar por numerosos aspectos relacionados con su propuesta de sostenibilidad –pilar fundamental sobre el que se desarrolla toda su actividad–, se ha consolidado como un referente en gestión hídrica en diferentes zonas agrícolas del mundo gracias a su amplia experiencia. En todas ellas, el objetivo es el mismo: apoyar la productividad de frutas y hortalizas con sistemas de riego eficientes y sostenibles.

Caudal refuerza su presencia internacional con su participación en diversas ferias del sector, que le aportan visibilidad y le permiten establecer alianzas clave. La compañía promueve su participación en estos encuentros para intercambiar experiencias, conocer nuevas tendencias y avanzar en los retos actuales de la agricultura.

Al respecto, Levi Romero, director comercial de la compañía, señala: «Cada país y cada cultivo tienen sus particularidades, pero el objetivo siempre es ofrecer soluciones adaptadas a cada realidad que den buenos resultados. Nuestra participación en encuentros del sector es lo que nos permite seguir mejorando y creciendo».

Soluciones que alargan la vida de los sistemas

Sistemas incorporados recientemente, como Rootguard, que evita la intrusión de raíces en las conducciones de riego subterráneo, o 'Cu Protect', que mejora la durabilidad de los sistemas y reduce el mantenimiento al integrar óxido de cobre en el material del gotero durante su proceso de fabricación, forman parte de su apuesta por soluciones prácticas que hoy en día marcan la diferencia en el campo.