Ibarra Lorca y Roter Maquinaria, aliados en la automatización del campo

Ibarra Lorca y Roter Maquinaria han estado presentes un año más en Fruit Attraction para mostrar sus innovaciones y ofrecer las mejores soluciones al agricultor, un compromiso que define el ADN de la entidad. La Feria permitió que escucharan los retos a los que se enfrentan sus clientes para buscar nuevas soluciones y seguir siendo un aliado fundamental para el sector. Por eso, ante la preocupación de los agricultores de aumentar la productividad a pesar de la falta de mano de obra y la necesidad de mantener la calidad y rentabilidad, la empresa ofrece herramientas y maquinaria que ayudan a superar estas dificultades, y todo bajo la defensa y el impulso de una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva.

Esto es posible porque, desde sus inicios, Ibarra Lorca y Roter Maquinaria han crecido de la mano del sector agrícola, avanzando a su mismo ritmo y entendiendo la importancia del buen funcionamiento del campo para garantizar un futuro común.

«Queremos seguir siendo ese aliado técnico y humano que acompaña al campo en su transformación, ayudando a construir una agricultura más eficiente, moderna y competitiva, pero sin perder sus raíces», afirma Víctor Ibarra Peñas, su director comercial.

En los últimos años, la automatización de procesos agrícolas y la digitalización del campo se han ido convirtiendo en una realidad. Y es justo aquí donde la empresa, gracias a su maquinaria, puede recopilar y analizar datos de cada fase del cultivo, controlar el recorrido completo de una hortaliza desde la selección de la semilla hasta su llegada al lineal del supermercado y detectar oportunidades de mejora con una precisión antes impensable.

«En Ibarra Lorca, queremos seguir siendo parte activa de esta transformación, apoyando a los agricultores con maquinaria que digitaliza los procesos restantes, optimiza recursos y permite tomar decisiones más inteligentes, ayudando a producir de manera más rentable, sostenible y competitiva», añade el director comercial.

Nueva tecnología

En Fruit Attraction, la empresa ha presentado tecnología que automatiza y digitaliza los procesos en el campo. Cuenta con equipos de Ferrari Growtech para plantación automática con mínimo personal y soluciones de deshierbe con inteligencia artificial de Oliver, que permiten un seguimiento detallado de cada cultivo y el envío de datos a plataformas remotas para tomar decisiones en tiempo real. Incluyendo el sistema Quantix de Forigo, que permite la gestión de flotas y monitorización remota de los equipos, optimizando su uso en tiempo real.

También sigue avanzando en la electrificación de la maquinaria, con sembradoras eléctricas de precisión de Agrícola Italia y equipos de Forigo para colocación de la cinta de riego en la preparación del terreno sin la necesidad de asistencia de personal.

Uno de los equipos que más interés ha despertado en la feria han sido las recolectoras automáticas de lechugas adultas y aromáticas de la marca Ortomec, ahora también 100% eléctricas, demostrando cómo la innovación tecnológica no solo hace el trabajo más eficiente, sostenible y preciso, sino que también facilita la vida diaria del agricultor.