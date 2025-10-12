Hortiberia confirma su consolidación en los mercados internacionales

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Hortiberia, una de las grandes referencias en España para productores, exportadores y empresas de distribución en el sector hortofrutícola, cerró su participación en la XVII edición de Fruit Attraction con un balance «muy positivo», reforzando su papel como consorcio de referencia a nivel europeo. Al mismo tiempo, la compañía valora con optimismo el hecho de que «la feria se confirme como un evento cada vez más profesional, orientado a generar oportunidades de negocio concretas».

«El martes se ha convertido en un día clave: muy profesional, con un alto nivel de interés y un enfoque mucho más especializado. La feria en general se está profesionalizando cada vez más, y eso es una gran noticia para el sector», señalan desde el departamento de Exportaciones de Hortiberia.

Durante esta edición, la empresa ha percibido cambios significativos en las demandas de sus clientes. En el ámbito logístico, se observa un mayor uso del transporte aéreo, adaptándose a las exigencias de rapidez de determinados mercados. En cuanto a producto, los compradores muestran cada vez más interés por variedades específicas, desplazando la tendencia de años anteriores centrada en productos más generalistas como la lechuga iceberg.

«Estamos viendo cómo los clientes buscan especialización, diferenciación y seguridad en la cadena de suministro. Para nosotros es una oportunidad, porque nos permite poner en valor la amplitud y la flexibilidad de nuestra producción», añaden desde el departamento de Exportaciones.

Afianza su presencia en los mercados de fuera

El consorcio sigue avanzando en la consolidación de su presencia en mercados internacionales estratégicos. Europa continúa siendo la región de mayor peso, especialmente en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra. Al mismo tiempo, Hortiberia mantiene su presencia en Oriente Medio, a pesar de la compleja situación actual, y continúa expandiéndose en el Sudeste Asiático, con especial foco en Malasia y Hong Kong.

Con su participación en Fruit Attraction 2025, Hortiberia refuerza su posición, demostrando su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado, constante búsqueda de nuevos horizontes comerciales y compromiso a la hora de optimizar recursos, con excelencia y agilidad en la atención al cliente, garantizando el servicio óptimo en un mercado global cada vez más complejo.