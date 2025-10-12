Hispatec Agrointeligencia deja huella en Madrid

E.F.Q. MADRID Domingo, 12 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Unos 120.000 asistentes, más de dos mil empresas y cooperativas expositoras, un crecimiento de dos cifras respecto al año anterior. Con estos números, Fruit Attraction es ya la feria de referencia para las frutas y hortalizas en Europa y Latinoamérica. Es en Madrid donde las productoras y comercializadoras españolas establecen relaciones con sus homólogas del Cono Sur con el objetivo -realmente ya conseguido- de hacer una oferta conjunta para todo el año a sus clientes, las cadenas de distribución.

Son precisamente los supermercados quienes definen las condiciones en las que el consumidor debe recibir el producto de nuestras huertas, campos e invernaderos. Cuestiones como la trazabilidad integral, la sostenibilidad, la calidad certificada o la eficiencia son aquellas que marcan claramente a las organizaciones que, desde cualquier punto del mundo, deseen proveer a quienes ponen más del 80% de los alimentos a disposición de las familias de las zonas más avanzadas económicamente.

En ese marco, la de 2025 ha sido una edición de auténtico éxito para Hispatec Agrointeligencia, la empresa española de tecnología digital para el sector de frutas y hortalizas, puesto que su stand ha recibido la visita de centenares de responsables de empresas y cooperativas de ambos lados del Atlántico, así como de otras zonas productoras como Sudáfrica o los países de la ribera del Mediterráneo. Quienes concertaron su cita con antelación pudieron ver demostraciones de los sistemas de Hispatec, tanto los de campo o planta y almacén como los de logística o, especialmente, los de Inteligencia Artificial para la agricultura.

Hispatec lideró un año más el área Innova&Tech con su oferta única del campo al mercado

Y es que Hispatec Agrointeligencia cuenta con una propuesta única en el mercado internacional que permite la gestión integral desde el campo hasta la entrega al cliente en destino, permitiendo así importantes ahorros de costes, el mantenimiento de la trazabilidad en todo momento y la creación de una plataforma única en la que integrar cualquier otro sistema que la organización desee incorporar. Este fue el caso de la presentación del acuerdo entre Bayer e Hispatec mediante el cual ResiYou, el sistema de predicción de residuos de la multinacional alemana, esta totalmente integrado en las plataformas de la compañía española. Otra de las estrellas del stand de la tecnológica fue Margaret, la primera plataforma de IA para la agricultura y sus agentes y asistentes para facilitar el uso de los sistemas de la compañía.

En definitiva, Hispatec ha liderado el área Innova&Tech un año más con su oferta única del campo al mercado y con el respaldo de sus más de 650 clientes en más de 30 países en el marco de una Fruit Attraction cada vez más global.