Herjimar, una relación de seis décadas con un cliente estratégico y decisivo en su evolución

Herjimar, compañía que tiene como principal actividad la construcción, el mantenimiento y la reparación de buques, mantiene una relación «profunda, histórica y absolutamente estratégica» con el Puerto de Cartagena.

La compañía nació hace más de 60 años como empresa auxiliar de mantenimiento dentro del ecosistema portuario. Ese origen marcó su cultura y filosofía: cercanía, capacidad de respuesta, rigor técnico y orientación total al cliente. Con el tiempo, Herjimar ha sabido evolucionar, innovar y diversificar su actividad, siempre manteniendo ese vínculo natural con el Puerto de Cartagena, que «ha sido y sigue siendo uno de nuestros principales motores de crecimiento», argumentan desde la dirección de la compañía.

El balance de Herjimar en el Puerto de Cartagena es claramente positivo. «Desde nuestros orígenes, el Puerto ha sido el pilar que ha impulsado nuestro crecimiento y especialización», aseguran.

Atrás quedan seis décadas de actividad en las que Herjimar ha sabido consolidarse como un referente nacional en la fabricación y el mantenimiento portuario, siendo actualmente el principal fabricante español de tolvas ecológicas. Igualmente, la compañía destaca por prestar servicios de mantenimiento naval y 'offshore'. Además, desarrolla una amplia gama de equipamiento auxiliar —como cajoneros, linternas para faros, boyas y sistemas de señalización marítima— que complementa su ya de por sí importante oferta industrial.

Así se entiende que para Herjimar, el Puerto no sea solo un cliente estratégico, sino parte de su identidad. «Su confianza ha sido decisiva para nuestra evolución y para diversificarnos con éxito hacia otros sectores», aseguran desde la dirección de la compañía.

Herjimar fundamenta actualmente su crecimiento en los sectores de máxima exigencia técnica —como el ferroviario, la defensa y la calderería de alto requerimiento—, apoyándose en una digitalización integral y en el control avanzado de la producción que les permita ampliar sus capacidades productivas. Todo ello está respaldado por una firme apuesta por la formación especializada de su equipo profesional y cualificado.

Retos y desafíos

De cara al futuro, los retos más relevantes que afronta Herjimar pasan por la incorporación progresiva de sus tecnologías, la captación y desarrollo de talento técnico cualificado y la consolidación de los altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad que les definen. «Nuestro objetivo es seguir avanzando sin renunciar a la excelencia que caracteriza a la compañía desde hace más de seis décadas», terminan diciendo desde la dirección de Herjimar.

