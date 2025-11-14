Ginés Campillo: «Esta participación nos permite compartir un Mazarrón que cuida sus tradiciones»

Lydia Martín Mazarrón Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:49 Comenta Compartir

Mazarrón trae a la Magna Procesión uno de sus pasos más emblemáticos: el Santísimo Cristo Yacente, perteneciente a la Cofradía del Santo Sepulcro. Una oportunidad para llevar a Murcia la belleza de este paso y transmitir la devoción por su Semana Santa. Así lo cuenta su alcalde, Ginés Campillo.

–¿Qué supone para Mazarrón participar en esta Magna Procesión?

–Para Mazarrón, participar junto a otras diez cofradías de toda la Región en una procesión conjunta, no supone otra cosa sino un orgullo y un placer. El orgullo de poder compartir con todos vosotros nuestro Santo Sepulcro, y el placer de poder hacerlo en un marco inigualable, como será esta Magna Procesión, rodeados de hermanos y hermanas cofrades de otros municipios y de los miles de fieles murcianos que saldrán a la calle al encuentro de esta procesión. Poder vivirlo desde dentro con la participación de la Cofradía del Santo Sepulcro será para Mazarrón, además, una gran oportunidad de invitar a todos los murcianos a visitar nuestra Semana Santa, y poder ver la cuna dorada de este Cristo Yacente en su casa, recorriendo con él sus calles de origen.

–¿Qué peso tiene la Semana Santa para el municipio?

–Mazarrón es un pueblo muy devoto; muy practicante de sus tradiciones religiosas. Precisamente este 23 de noviembre celebramos la que, probablemente, sea una de las mejores romerías de la Región de Murcia, una romería que finaliza en la playa, en un hermoso día festivo de devoción que congrega a miles de personas en procesión. Esa lealtad de Mazarrón a sus santos y patrones cobra mucha más representación aún en Semana Santa, cuando las cofradías engalanan sus pasos e imágenes para recorrer las calles de nuestro municipio, con cientos de personas en cada calle saliendo al paso de las cofradías. El peso de la Semana Santa en Mazarrón no se entiende sin su pasado minero y pescador, dos profesiones de tradición muy devota que han dejado en nuestra impronta histórica una gran pasión religiosa.

–¿Y a nivel turístico?

–Mazarrón es un municipio de costa y, por lo tanto, susceptible a que en Semana Santa la ocupación de hospedajes supere el 85%. Estos visitantes, que aprovechan los días festivos para pasarlos en nuestro municipio, no solo disfrutan de nuestras playas y gastronomía, sino que vienen a participar junto a nosotros de nuestra devoción, nuestras imágenes, y los pasos de nuestras cofradías. Para quienes buscan disfrutar de unos días festivos y vivir su fe de forma simultánea, Mazarrón se convierte en un destino turístico completo, donde disfrutar junto al mar de su fe y sus procesiones.

–¿Qué supone trasladar el Santo Sepulcro a la Magna Procesión?

–Este paso, conocido por su espectacular cuna dorada y su valor artístico e histórico, se ha podido ver durante toda esta semana en la parroquia de San Juan Bautista, en torno a la que se organizó un besapié al Cristo el pasado jueves, seguida de una Hora Santa. No solo es el traslado de la imagen, sino la propia presencia de los cofrades, que vestirán sus túnicas y acompañarán al paso en un cortejo solemne, representando el compromiso, la devoción y la tradición de Mazarrón.

–¿Qué ha motivado esta elección?

–Sobre todo, destacaría su valor patrimonial e histórico. Por un lado, tenemos la cuna dorada del Cristo Yacente, una majestuosa urna en la que yace nuestro señor, y también lo cautivadora que es verla por la noche, con todos sus faroles encendidos. Y, por otro lado, su valor histórico, ya que contamos con testimonio documental en inventarios parroquiales desde 1852. Durante la Guerra Civil, de hecho, fue mi abuelo, Julián Campillo, quien escondió este trono en una finca familiar para salvarlo en 1936. La Cofradía del Santo Sepulcro, y esta talla, están tan ligadas a mi familia que yo mismo he tenido el honor de ser presidente de la cofradía.

–¿Cómo protege Mazarrón su legado litúrgico durante todo el año?

–Con acciones privadas como estas, de auténticos devotos mazarroneros que son los que más valoran y cuidan su legado, y, por supuesto, a través del trabajo constante de nuestras cofradías y parroquias, que mantienen y restauran los pasos, imágenes y enseres más valiosos, como este Cristo Yacente del Santo Sepulcro. Restaurando y renovando nuestros espacios religiosos, como la parroquia de San Antonio de Padua, recientemente reabierta tras un proceso de restauración profunda tanto de su fachada, como de algunos elementos internos. Además de organizar actividades culturales y litúrgicas durante todo el año, para continuar transmitiendo nuestras tradiciones a nuevas generaciones, de manera que nuestra Semana Santa y nuestro patrimonio religioso no solo tratamos de conservarlo en sus elementos físicos, sino que se mantenga en el legado de tradiciones que dejamos a los más jóvenes.

–¿Y cómo lo viven los vecinos? ¿Se implican en esta fe?

–Por supuesto, se implican completamente. Mazarrón se ha desarrollado históricamente, como decía, desde la tradición pesquera y minera, lo que ha dejado una tradición de devoción que solo puede entenderse teniendo en cuenta lo importante que ha sido para estos gremios encomendarse a sus santos patrones, por ejemplo, en días de fuertes tormentas en el caso de los pescadores. A partir de ahí, la devoción y el fervor religioso le llegan al Mazarrón actual a base de sus tradiciones y su historia, por lo que los vecinos viven su Semana Santa de una forma muy activa.

–¿Cree que esta participación va a contribuir a que Mazarrón gane visibilidad en el mapa de la Semana Santa regional?

–Sin duda. Formar parte de un evento de esta magnitud, junto a cofradías históricas de toda la Región de Murcia, es una oportunidad para mostrar la calidad artística, el gran talento que hay detrás, y la gran devoción y trabajo de nuestras hermandades, especialmente la de este Santo Sepulcro que hemos traído. Esta presencia nos permite compartir un Mazarrón más allá del sol y la playa; un Mazarrón que cuida sus tradiciones, que tiene un patrimonio procesional de primer nivel y que se abre al visitante con orgullo.

–¿Cómo está viviendo el Año Jubilar Mazarrón?

–Mazarrón está viviendo el Año Jubilar con gran entusiasmo y participación. La localidad se ha volcado en las distintas actividades y peregrinaciones organizadas por la parroquia y las cofradías, que nos permiten vivir nuestra fe y nuestras tradiciones de manera más intensa. Además, el Jubileo nos ofrece la oportunidad de mostrar nuestro patrimonio y nuestra identidad cultural a visitantes de toda la Región de Murcia, generando un ambiente de ilusión, recogimiento y orgullo local. Es un momento único para reforzar los lazos entre municipios vecinos, fortalecer nuestras cofradías y, al mismo tiempo, proyectar Mazarrón también como un destino de riqueza espiritual y cultural.

